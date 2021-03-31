ООН: З часу анексії в Криму зафіксовано 43 випадки насильницьких зникнень

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) повідомило про 43 випадки насильницьких зникнень людей на півострові Крим з часу анексії цього українського півострова Росією у 2014 році. Відповідну інформаційну довідку УВКПЛ оприлюднила в середу, 31 березня. Фіксувала ці випадки Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Ці випадки були задокументовані "шляхом проведення інтерв’ю безпосередньо з жертвами, свідками та родичами жертв", а також консультацій із правозахисниками, адвокатами та журналістами, уточнюють у місії. Крім того, оприлюднені дані спираються на "аналіз документів, у тому числі тих, що стосуються розслідування насильницьких зникнень, та публічних джерел".

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11 зниклих осіб досі не знайшли

"Насильницькі зникнення вчинялися здебільшого у формі викрадення, серед жертв - 39 чоловіків і 4 жінки. Перший задокументований випадок насильницького зникнення мав місце 3 березня 2014 року, а найостанніший за часом - 23 травня 2018 року", - йдеться в інформаційній довідці.

У публікації зазначено, що із 43 жертв насильницького зникнення 11 осіб - усі вони є чоловіками - залишаються зниклими безвісти, а один чоловік і досі перебуває під вартою. Ще одне зникнення призвело до позасудової страти.

"Насильницькі зникнення вчиняли, ймовірно, озброєні групи, такі як "Самооборона Криму" і козацькі групи; представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації; інші правоохоронні органи, зокрема поліція Криму", - йдеться в документі.

За даними УВКПЛ, викрадачі застосовували катування і жорстоке поводження з метою змусити жертв дати свідчення проти самих себе або свідчити проти інших, а також як помсту за їхню політичну приналежність або позицію.

Так само автори довідки наголосили, що жодну особу не було притягнуто до відповідальності у зв'язку з будь-якими випадками насильницьких зникнень або катувань і жорстокого поводження, задокументованими УВКПЛ.

Нагадаємо, 24 березня президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію з деокупації Криму.

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