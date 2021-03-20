 У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку

Суд у Севастополі визнав доведеним, що кримська пенсіонерка працювала на розвідку України й передавала їй відомості про авіаційний полк Чорноморського флоту.

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі (фото з архіву)

В анексованому Росією Криму Севастопольський міський суд визнав 65-річну уродженку міста Бахчисарай винною в держзраді й засудив її до 12 років колонії загального режиму. Про це повідомляє пресслужба суду в понеділок, 29 березня, зазначаючи, що вирок було оголошено 24 березня.

У повідомленні суду жінку називають "громадянкою Д.", проте інформагентствам ТАСС і "Інтерфакс" вдалося з'ясувати завдяки джерелам, що її повне ім'я - Галина Павлівна Довгопола.

Суд визнав доведеним, що пенсіонерка була залучена представником іноземної держави до негласного співробітництва з Головним управлінням розвідки міністерства оборони України. "Громадянка Д. виконувала розвідувальні завдання, спрямовані на збір відомостей про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, що розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних і таблиць чергового радиста і таблиць телефонних, телеграфних, радіо - і прапорцевих позивних на мирний час - тобто, відомостей, що становлять державну таємницю, передача яких могла бути використана на шкоду безпеці Російської Федерації", - йдеться в повідомленні суду.

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Уточнюється, що справу було розглянуто в закритому режимі, оскільки в його матеріалах були відомості, що становлять державну таємницю.

У МЗС України поки не відреагували на цей вирок.

Нагадаємо, 24 березня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя.

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  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

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    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

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    Перекритий канал

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  • На пышому переході між Україною та Кримом

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    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


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