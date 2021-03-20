У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку

В анексованому Росією Криму Севастопольський міський суд визнав 65-річну уродженку міста Бахчисарай винною в держзраді й засудив її до 12 років колонії загального режиму. Про це повідомляє пресслужба суду в понеділок, 29 березня, зазначаючи, що вирок було оголошено 24 березня.

У повідомленні суду жінку називають "громадянкою Д.", проте інформагентствам ТАСС і "Інтерфакс" вдалося з'ясувати завдяки джерелам, що її повне ім'я - Галина Павлівна Довгопола.

Суд визнав доведеним, що пенсіонерка була залучена представником іноземної держави до негласного співробітництва з Головним управлінням розвідки міністерства оборони України. "Громадянка Д. виконувала розвідувальні завдання, спрямовані на збір відомостей про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, що розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних і таблиць чергового радиста і таблиць телефонних, телеграфних, радіо - і прапорцевих позивних на мирний час - тобто, відомостей, що становлять державну таємницю, передача яких могла бути використана на шкоду безпеці Російської Федерації", - йдеться в повідомленні суду.

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Уточнюється, що справу було розглянуто в закритому режимі, оскільки в його матеріалах були відомості, що становлять державну таємницю.

У МЗС України поки не відреагували на цей вирок.

Нагадаємо, 24 березня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя.

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