Канада наклала санкції на причетних до будівництва Керченського моста

Міністерство закордонних справ Канади повідомило в понеділок, 29 березня, про запровадження обмежувальних заходів проти двох громадян Росії й чотирьох компаній за їхню причетність до спорудження Керченського моста.

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"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив нові санкції проти двох фізосіб і чотирьох організацій ... у відповідь на незаконну анексію Росією Автономної республіки Крим", - йдеться в повідомленні канадського МЗС.

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Під дію канадських санкцій потрапили "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" і "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а також гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Запроваджені обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Раніше санкції проти цих чотирьох компаній і двох фізосіб уже запровадили Європейський Союз, Швейцарія й Великобританія, нагадує агенція новин "Інтерфакс".

Керченський міст завдовжки 19 кілометрів веде від Таманського півострова Краснодарського краю до українського півострова Крим, анексованого Росією в березні 2014 року. Будівництво мосту почалося в лютому 2016 року, при цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У травні 2018 року було офіційно відкрито автомобільний рух Керченським мостом, а в грудні 2019 року було відкрито залізничне сполучення через цей мостовий перехід.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення Керченського мосту, обмеження навігації в протоці і ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.

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