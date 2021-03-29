 Канада наклала санкції на причетних до будівництва Керченського моста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

Канада наклала санкції на причетних до будівництва Керченського моста

Під дію канадських санкцій потрапили четверо росіян і чотири компанії, причетні до спорудження Керченського моста, повідомило МЗС Канади.

Керченський міст

Керченський міст (фото з архіву)

Міністерство закордонних справ Канади повідомило в понеділок, 29 березня, про запровадження обмежувальних заходів проти двох громадян Росії й чотирьох компаній за їхню причетність до спорудження Керченського моста.

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"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив нові санкції проти двох фізосіб і чотирьох організацій ... у відповідь на незаконну анексію Росією Автономної республіки Крим", - йдеться в повідомленні канадського МЗС.

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Під дію канадських санкцій потрапили "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" і "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а також гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Запроваджені обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Раніше санкції проти цих чотирьох компаній і двох фізосіб уже запровадили Європейський Союз, Швейцарія й Великобританія, нагадує агенція новин "Інтерфакс".

Керченський міст завдовжки 19 кілометрів веде від Таманського півострова Краснодарського краю до українського півострова Крим, анексованого Росією в березні 2014 року. Будівництво мосту почалося в лютому 2016 року, при цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У травні 2018 року було офіційно відкрито автомобільний рух Керченським мостом, а в грудні 2019 року було відкрито залізничне сполучення через цей мостовий перехід.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення Керченського мосту, обмеження навігації в протоці і ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.

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ЄС наклав санкції на російські компанії через міст у Крим

Європейський Союз запровадив санкції проти шести російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського мосту в анексованому Криму. Відкриття мосту символізує контроль РФ над півостровом, зазначили в ЄС.  

Компанії з Нідерландів потрапили під слідство через Керченський міст

За порушення санкцій ЄС щодо Росії розслідування проводиться щодо семи нідерландських компаній. Їх підозрюють у сприянні будівництву Керченського мосту.  

Коментар: Півострів без води - Росія вичавлює Крим, наче губку

Росія, наче губку, вичавлює Крим, видобуваючи прісну воду. Будівництво мосту не було ані найскладнішим, ані навіть найдорожчим проєктом, без реалізації якого Кремлю не втримати півострів, констатує Іван Преображенський.  

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