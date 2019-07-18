Одночасно: Зеленський - на "Лізі сміху", Волкер - на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 липня, відвідав Одесу з неофіційним візитом. Як повідомляє одеське видання "Думская", глава держави відвідав концерт "Ліги сміху", ведучим якого він сам був до президенства. Видання зазначає, що об'єктами жартів коміків цього разу стали експрезидент України Петро Порошенко, лідерка ВО "Батьківщина" та інші політики, про Зеленського ж критичних жартів не було.

Також у п'ятницю український президент виніс на громадське обговорення п'ять кандидатур на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. "Звертаюся до вас за порадою щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п'ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?" - написав глава держави на своїй сторінці в Facebook.

Зеленський запропонував на обговорення раніше вже схваленого урядом бізнесмена Андрія Андрейчикова, засновницю одеської "Відкритої європейської школи" Тетяну Петракевич, депутатку Одеської міськради Ольгу Квасніцьку, власника інвестиційної компанії Максима Куцого та адвоката Максима Болдіна.

Волкер на Донбасі

Раніше того ж дня Зеленський у Києві провів зустріч зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і постійним представником США при ЄС Гордоном Сондландом, під час якої обговорив поточну ситуацію на Донбасі. Пізніше на сторінці "Операції об'єднаних сил" у Facebook повідомлялося, що делегація США на чолі з Куртом Волкером прибула на Донбас.

"Під час візиту пан Волкер і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрілися з командувачем об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Зокрема, відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС. Також делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" та поспілкувалася з місцевими жителями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 21 липня на Донбасі діє новий режим припинення вогню, який уже неодноразово порушувався.