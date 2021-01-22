"Ліга сміху" - гумористичне телевізійне шоу, розроблене студією "Квартал-95". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ліга сміху".

Щорічне телевізійне шоу "Ліга сміху" представляє собою чемпіонат з гумору, в якому беруть участь команди гумористів з України та з-за її меж. "Ліга сміху" була створена 2015 року студією "Квартал-95". Частка прав на торгову марку "Ліга сміху" належить Володимиру Зеленському, який до 2019 року був ведучим цього шоу. 2019 року Володимир Зеленський став президентом України. 2021 року навколо "Ліги сміху" спалахнув скандал, коли стало відомо, що російський телеканал СТС купив права на адаптацію цього проєкту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.