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Ліга сміху

"Ліга сміху" - гумористичне телевізійне шоу, розроблене студією "Квартал-95". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ліга сміху".

Щорічне телевізійне шоу "Ліга сміху" представляє собою чемпіонат з гумору, в якому беруть участь команди гумористів з України та з-за її меж. "Ліга сміху" була створена 2015 року студією "Квартал-95". Частка прав на торгову марку "Ліга сміху" належить Володимиру Зеленському, який до 2019 року був ведучим цього шоу. 2019 року Володимир Зеленський став президентом України. 2021 року навколо "Ліги сміху" спалахнув скандал, коли стало відомо, що російський телеканал СТС купив права на адаптацію цього проєкту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ліга сміху в Росії - Липецька фабрика для Зеленського?

"Ліга сміху" в Росії - "Липецька фабрика" для Зеленського? 22.01.2021

Бізнес у Росії раніше закидали Петру Порошенку. Тепер збагаченням на справах з РФ дорікають і Володимиру Зеленському. Чи може "Ліга сміху" стати для чинного глави української держави "Липецькою фабрикою" експрезидента?
Одночасно: Зеленський - на Лізі сміху, Волкер - на Донбасі

Одночасно: Зеленський - на "Лізі сміху", Волкер - на Донбасі 27.07.2019

Президент України в Одесі відвідав концерт "Ліги сміху". Спецпредставник США Курт Волкер у той же час перебував на Донбасі.
Як кандидати в президенти України маніпулюють виборцями (відео)

Як кандидати в президенти України маніпулюють виборцями (відео) 21.02.2019

Українські політики полюбляють приховану рекламу. Концерти, адмінресурс, подарунки і "джинса" - хто і як "грішить" прихованою агітацією? Дивіться в добірці DW.

Прихована виборча агітація: як кандидати маніпулюють виборцями (21.02.2019) 21.02.2019

Прихована реклама - один з улюблених прийомів українських політиків. Концерти, адмінресурс, подарунки і "джинса" - хто і як "грішить" прихованою агітацією? Дивіться в добірці DW.