"Ліга сміху" в Росії - "Липецька фабрика" для Зеленського?

"Поясніть, це уже "торгівля на крові" чи ще ні?" - запитує у Facebook Олексій Гончаренко, народний депутат від опозиційної "Європейської солідарності" експрезидента України Петра Порошенка. Приводом для такого сарказму стала новина про старт проєкту "Ліга сміху" на російському телеканалі СТС. Проєкт створений студією "Квартал 95", а частка прав на торгову марку "Ліга сміху" досі належить чинному українському президентові Володимиру Зеленському. Як і інша інтелектуальна власність, вона продовжує приносити главі держави чималі прибутки. "Нагадаю, за 2020 рік Зеленський особисто отримав більше чотирьох мільйонів гривень роялті від "Кварталу 95". Тепер ця сума, очевидно, зросте", - висновує Гончаренко.

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Команди з ОРДЛО у "Лізі Сміху"

Колись ведення бізнесу з Росією закидали Порошенку. Володимир Зеленський навіть використовував цей факт під час своїх передвиборних виступів. "Чому цукерки "Рошен" продаються в магазинах Москви? Це правда, що цукерки "Рошен" є в пайках "повстанців ЛДНР"?" - обурювався чинний президент під час славнозвісних дебатів на стадіоні. Тепер соратники експрезидента отримали гарний привід, аби використати проти Зеленського його власну зброю.

Петру Порошенку доводилося виправдовуватися у відповідь на звинувачення у веденні справ з Росією

Лише однієї новини про те, що СТС купив права на адаптацію проєкту студії "Квартал 95", було достатньо, аби спровокувати гостру реакцію опонентів Зеленського. Втім, ситуацію для чинного президента погіршив той факт, що буквально через декілька днів потому стало відомо, що у кастингу до "Ліги сміху" на російському телеканалі візьмуть участь і представники непідконтрольних уряду територій України. На сайті Міжнародного союзу Клубу веселих і кмітливих (КВК), який також бере участь у реалізації проєкту, повідомляється про участь команд "Дуэт имени нет" та "Все Пуteam" з Донецька у кастинг-фестивалі російської франшизи "Ліги сміху". При цьому вказується, що ці команди походять з так званої "ДНР". Також повідомляється про участь команд з анексованого Криму з Керчі та Сімферополя. Є у переліку і колективи з підконтрольної уряду території України. Усі вони виступлять 25 та 26 січня у центрі "Планета КВК" у Москві.

Особливу інтригу до цієї новини додає той факт, що 14 травня 2020 року президент Зеленський запровадив ухвалені перед цим РНБО санкції, які, зокрема, стосувалися і телеканалу СТС.

У "Кварталі 95" "нічого не знали"

В пресслужбі "Кварталу 95" заявили, що права на адаптацію "Ліги сміху" російському СТС продала не студія напряму, а шведська дистрибуторська компанія Eccho Rights. "Лише за фактом укладання угоди шведська компанія Eccho Rights довела до відома студії "Квартал 95" дані про продаж прав на використання формату "Ліга сміху" каналу СТС", - зазначається у повідомленні пресслужби.

Водночас у студії "Квартал 95" визнають, що гумористи творчого об'єднання АМіК (компанії засновника КВК Олександра Маслякова. - Ред.) ще у 2019 році приїжджали в Київ приватно, аби відвідати ігри "Ліги сміху" та оцінити перспективи проєкту на території Росії. При цьому редактор Міжнародного союзу КВК Євген Донських під час онлайн-стріму, на якому він розповідав про те, як франшиза виглядатиме у РФ, заявив, що її у студії "Квартал 95" купили "давним давно". А телеканал CTC подав заявку на реєстрацію товарного знаку "Лига смеха" ще у 2019 році.

Вже не бізнес президента, але його інтелектуальна власність

Коментуючи українським ЗМІ цю новину в Офісі президента України зазначили, що після обрання главою держави Зеленський відійшов від операційного управління "Кварталом 95". Слід зазначити, що ще у 2019 році, згідно з даними Єдиного державного реєстру, український президент й справді передав частки у своїх компаніях двом соратникам - братам Сергію і Борису Шефірам. Піти на цей крок його змусив скандал, який розгорівся, коли проєкт "Схеми" знайшов бізнес засновників "Кварталу 95" у Росії.

Щоправда, Сергій Шефір зараз працює помічником Зеленського вже як глави держави. В інтерв'ю виданню "Бабель" він повідомив, що чинний президент і надалі отримуватиме "дивіденди від роялті", а після завершення президентського терміну брати Шефіри повернуть йому його частку у спільному бізенсі. Але права на торгівельну марку "Лига смеха" в Україні, згідно з даними Укрпатенту, закріплені за шістьма особами, серед яких, окрім братів Шефірів, досі залишається й Володимир Зеленський.

У пресслужбі "Кварталу 95" відмовляються називати будь-які деталі щодо угоди включно з сумою та датою укладання, посилаючись на комерційну таємницю. Втім, згідно з декларацією глави держави, у 2020 році він отримав лише від "Кварталу 95" роялті на загальну суму у 4,88 мільйона гривень.

Не проблема для виборців Зеленського

Не дивно, що політичні опоненти та критики Зеленського звернули на цю новину особливу увагу. "За аналогією - це якби замість закриття Липецької фабрики, Петро Порошенко відкрив би у 2015 році ще одну фабрику у Воронежі", - коментує у колонці для видання "Букви" ексдепутат Верховної Ради від "Народного фронту", а нині - телеведучий та піарник Сергій Висоцький.

Формально Зеленський вже не володіє "Кварталом 95", але досі отримує роялті за використання торгових марок, зокрема й "Ліги сміху"

Своєю чергою, народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз у своєму відеоблозі на YouTube повідомила, що направила депутатське звернення до правоохоронних органів та Кабміну з проханням роз'яснити участь українських громадян в складі українських команд у фестивалі-кастингу у Москві, який депутатка назвала "шоу на крові".

За словами політичного аналітика Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Андрія Сухарини, ситуація з продажем франшизи "Ліги сміху" й справді стане вдалою нагодою для критики як з боку "демократичного", так і з боку "проросійського" таборів у опозиції. "Одні будуть звинувачувати Зеленського у веденні справ з РФ під час війни, а інші - за те, що веде справи лише для особистого зиску, а не заради "загального блага" і не закупає, наприклад, російську вакцину", - зазначає експерт.

Водночас, додає він, на рейтинги чинного президента це навряд чи вплине. "І патріотичний, і проросійський електорат вже відвернувся від Зеленського, а для ядра його прихильників ведення справ з РФ не будуть принциповою новиною", - каже Сухарина.