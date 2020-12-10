Німеччина-2021: пандемія, вакцинація, зростання економіки та відхід Анґели Меркель

Наступний 2021 рік пройде в Німеччині під знаком боротьби з пандемією коронавірусу, масової вакцинації населення, економічного зростання після сильного падіння ВВП і семи виборчих кампаній, спроможних помітно змінити розклад політичних сил у країні.

Шість голосувань відбудуться на земельному рівні, сьоме буде загальнофедеральним: у вересні очікують вибори в Бундестаг. Один з їхніх результатів відомий уже зараз: Німеччина отримає нового канцлера, оскільки Анґела Меркель (Angela Merkel) після 16 років перебування на чолі уряду покине свій пост.

Тема року: боротьба з коронавірусом і масова вакцинація жителів ФРН

Німеччина увійде у 2021 рік в умовах другого локдауну і рекордно високого числа смертей від коронавірусу. Це робить досить ймовірним подальше продовження оголошених поки що до 10 січня численних карантинних обмежень. Тим більше що фахівці попереджають про небезпеку сильного зростання кількості інфікованих після значного числа людських контактів без дотримання соціальної дистанції під час різдвяних і новорічних свят.

У будь-якому разі, пандемія COVID-19 залишиться в Німеччині панівною темою щонайменше до наступного літа. При цьому увагу буде прикуто переважно до масової добровільної вакцинації населення, що розпочалася в останніх числах грудня. Владі країни доведеться впоратися з велетенським організаційним і логістичним завданням: у найстисліші терміни прищепити від COVID-19 близько 40-50 мільйонів жителів ФРН.

На думку експертів, вирішення такого надзавдання може розтягнутися на весь 2021 рік. Однак завчасне оперативне відкриття по всій країні ще в грудні великих центрів вакцинації свідчить про те, що уряд і регіональна влада спробують досягти критичної маси вакцинованих якомога швидше. Швидше за все, вже до весни стане більш-менш зрозуміло, як їм це вдасться. Успіх залежатиме як від ефективної роботи центрів вакцинації, так і від своєчасного виробництва і доставки вакцин, а також від готовності широких верств населення щепитися.

Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні був готовий вже до середині грудня

На перших порах у Німеччині, як і в усьому Євросоюзі, прищеплювати будуть інноваційним мРНК-вакцинами німецько-американського консорціуму BioNTech/Pfizer (дозволена до використання в ЄС 21 грудня) або американської компанії Moderna (реєстрація в ЄС очікується 6 січня). До літа число допущених вакцин може зрости до п'яти-семи. Питання про ефективність, безпеку і терміни дії щеплень від COVID-19 стане, безсумнівно, однією з головних тем 2021 року.

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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Щеплення рекомендоване людям від 16 років Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Мобільні станція вакцинації У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Логістичний виклик Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу У масці та з дотриманням дистанції Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу Важливо не забувати і про інші щеплення Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я. Автор: Інна Завгородня



Економіка Німеччини зросте 2021 року на 3-5 відсотків

У міру зниження числа заражень, збільшення кількості вакцинованих і скасування різних карантинних обмежень набиратиме силу процес відновлення економіки Німеччини. За підсумками кризового 2020 року скорочення ВВП ФРН становитиме, згідно з прогнозами, приблизно 5,5 відсотка.

Після такого сильного падіння німецькі та міжнародні експерти одностайно пророкують німецькій економіці на 2021 рік досить потужне зростання. Питання лише в тому, чи досягнуть темпи зростання ВВП 3, 4 або 5 відсотків. Тут важливу роль зіграє те, чи доведеться владі ФРН продовжувати в січні локдаун і на які сектори сфери послуг і торгівлі він поширюватиметься.

У будь-якому разі локомотивом майбутнього підйому економіки Німеччини стануть підприємства обробної промисловості, що продовжували працювати під час другого локдауну, у яких ще восени обсяги портфелів замовлень перевищили докризовий рівень, і взагалі компанії, орієнтовані на експорт товарів або послуг. Вони можуть розраховувати на очікуваний у 2021 році підйом світової економіки й особливо на потужний економічний ривок у Китаї.

Німецькі автомобілі в порту Бремергафена готові до відправки на експорт

Але зрештою вихід всієї економіки Німеччини на докризовий рівень залежить від того, наскільки швидко будуть відновлюватися ті сектори сфери послуг, що особливо сильно постраждали від карантинних обмежень. Поки що експерти виходять з того, що до кінця 2021 року ВВП ФРН повернеться до досягнутих на початок 2020 року показників, а потім продовжить зростання.

Анґела Меркель восени 2021 покине свій пост

Від того, наскільки успішно триватимуть боротьба з пандемією, вакцинація населення та економічний розвиток, значною мірою залежать політичні настрої в країні. Це позначиться на результатах шести регіональних голосувань і загальнофедеральних парламентських виборів у вересні, після яких у Німеччині в будь-якому разі розпочнеться нова політична ера: свій пост покине Анґела Меркель.

З точки зору популярності провідних німецьких партій головний підсумок 2020 року полягає в істотному зростанні (приблизно на 10 процентних пунктів до 35-37 відсотків) рейтингу блоку консервативних партій ХДС/ХСС. Це пов'язано з роботою в умовах пандемії як федерального уряду - канцлерки Анґели Меркель і декількох міністрів від ХДС, зокрема міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (Jens Spahn), так і регіональних і місцевих політиків від цього блоку. У тому числі прем'єр-міністра Баварії й лідера ХСС Маркуса Зедера (Markus Söder), популярність якого як антикризового менеджера помітно зросла в національному масштабі.

Тож є підстави очікувати, що за підсумками парламентських виборів у вересні блок ХДС/ХСС знову сформує найбільшу фракцію в Бундестазі та, відповідно, висуне зі своїх лав наступного канцлера ФРН. За традицією на цей пост претендує голова ХДС. Після двох перенесених через пандемію з'їздів новий лідер християнських демократів буде обраний під час віртуального з'їзду 15-16 січня 2021 року.

Консервативний блок ХДС/ХСС має вибрати кандидата в канцлери

На крісло голови партії нині претендують три кандидати: колишній глава фракції ХДС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) і голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

Кандидати на пост глави ХДС Реттґен, Мерц і Лашет (зліва направо) дотримуються маскового режиму

Водночас дедалі гучніше лунають голоси, що закликають порушити традицію й висунути кандидатом у канцлери голову баварської партії ХСС Маркуса Зедера. Його, судячи з опитувань, хотіла б бачити на чолі федерального уряду і відносна більшість громадян Німеччини, хоча лідери Баварії канцлерами ФРН ще ніколи не ставали. Питання про те, кого оберуть головою ХДС і хто, зрештою, буде висунутий кандидатом у канцлери від блоку ХДС/ХСС, стане в Німеччині головною політичною інтригою початку 2021 року.

Прем'єр-міністр Баварії і голова партії ХСС Маркус Зедер

"Зелені" готуються увійти в уряд Німеччини

У разі перемоги на виборах до Бундестагу консервативному блоку знадобиться коаліційний партнер. На цей час найімовірнішим варіантом виглядає формування так званої "чорно-зеленої коаліції" з партією "Союз 90"/"Зелені", що стабільно займає з 18-20 відсотками другу сходинку в списку найпопулярніших німецьких партій.

"Зелені" вже правили Німеччиною спільно з соціал-демократами на чолі з Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder), але союзу з консерваторами на федеральному рівні ніколи ще не укладали. Однак прагматичні лідери цієї екологічної партії Анналена Бербок (Annalena Baerbock) і Роберт Габек (Robert Habeck) націлили партію на конструктивну співпрацю з можливими партнерами. Тож не виключено, що наступною, скажімо, міністеркою закордонних справ ФРН стане представниця "Зелених" Анналена Бербок.

Роберт Габек і Анналена Бербок після переобрання співголовами партії "зелених" в листопаді 2019

Земельні вибори у ФРН - важливий індикатор політичних настроїв

Про те, наскільки сильні зараз позиції цієї партії, можна буде судити, приміром, за наміченими на березень регіональними парламентськими виборами в Баден-Вюртемберзі. Це - поки що єдина федеральна земля з "зеленим" прем'єр-міністром Вінфрідом Кречманом (Winfried Kretschmann), який балотуватиметься на третій термін.

А регіональні вибори в східнонімецьких землях Тюрингія і Саксонія-Ангальт, що відбудуться відповідно у квітні та червні, наочно покажуть, чи має ще правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) попередню підтримку виборців на території колишньої НДР. Загальнонаціональні опитування показують, що рейтинг цієї правопопулістської партії, яку політично активно підтримує Москва, знижується.

Коротше, після важкого, кризового, через карантини та локдауни багато в чому гнітюче монотонного 2020 року наступний 2021 рік обіцяє стати в Німеччині економічно динамічним і багатим на політичні події та зміни. А головне: є реальний шанс, що в майбутні дванадцять місяців коронавірус на території ФРН буде якщо не повністю переможений, то в усякому разі взятий під надійний контроль.