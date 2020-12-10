Німеччина-2021: пандемія, вакцинація, зростання економіки та відхід Анґели Меркель

Наступний 2021 рік пройде в Німеччині під знаком боротьби з пандемією коронавірусу, масової вакцинації населення, економічного зростання після сильного падіння ВВП і семи виборчих кампаній, спроможних помітно змінити розклад політичних сил у країні.
Шість голосувань відбудуться на земельному рівні, сьоме буде загальнофедеральним: у вересні очікують вибори в Бундестаг. Один з їхніх результатів відомий уже зараз: Німеччина отримає нового канцлера, оскільки Анґела Меркель (Angela Merkel) після 16 років перебування на чолі уряду покине свій пост.
Тема року: боротьба з коронавірусом і масова вакцинація жителів ФРН
Німеччина увійде у 2021 рік в умовах другого локдауну і рекордно високого числа смертей від коронавірусу. Це робить досить ймовірним подальше продовження оголошених поки що до 10 січня численних карантинних обмежень. Тим більше що фахівці попереджають про небезпеку сильного зростання кількості інфікованих після значного числа людських контактів без дотримання соціальної дистанції під час різдвяних і новорічних свят.
У будь-якому разі, пандемія COVID-19 залишиться в Німеччині панівною темою щонайменше до наступного літа. При цьому увагу буде прикуто переважно до масової добровільної вакцинації населення, що розпочалася в останніх числах грудня. Владі країни доведеться впоратися з велетенським організаційним і логістичним завданням: у найстисліші терміни прищепити від COVID-19 близько 40-50 мільйонів жителів ФРН.
На думку експертів, вирішення такого надзавдання може розтягнутися на весь 2021 рік. Однак завчасне оперативне відкриття по всій країні ще в грудні великих центрів вакцинації свідчить про те, що уряд і регіональна влада спробують досягти критичної маси вакцинованих якомога швидше. Швидше за все, вже до весни стане більш-менш зрозуміло, як їм це вдасться. Успіх залежатиме як від ефективної роботи центрів вакцинації, так і від своєчасного виробництва і доставки вакцин, а також від готовності широких верств населення щепитися.
Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні був готовий вже до середині грудня
На перших порах у Німеччині, як і в усьому Євросоюзі, прищеплювати будуть інноваційним мРНК-вакцинами німецько-американського консорціуму BioNTech/Pfizer (дозволена до використання в ЄС 21 грудня) або американської компанії Moderna (реєстрація в ЄС очікується 6 січня). До літа число допущених вакцин може зрости до п'яти-семи. Питання про ефективність, безпеку і терміни дії щеплень від COVID-19 стане, безсумнівно, однією з головних тем 2021 року.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.
Автор: Інна Завгородня
Економіка Німеччини зросте 2021 року на 3-5 відсотків
У міру зниження числа заражень, збільшення кількості вакцинованих і скасування різних карантинних обмежень набиратиме силу процес відновлення економіки Німеччини. За підсумками кризового 2020 року скорочення ВВП ФРН становитиме, згідно з прогнозами, приблизно 5,5 відсотка.
Після такого сильного падіння німецькі та міжнародні експерти одностайно пророкують німецькій економіці на 2021 рік досить потужне зростання. Питання лише в тому, чи досягнуть темпи зростання ВВП 3, 4 або 5 відсотків. Тут важливу роль зіграє те, чи доведеться владі ФРН продовжувати в січні локдаун і на які сектори сфери послуг і торгівлі він поширюватиметься.
У будь-якому разі локомотивом майбутнього підйому економіки Німеччини стануть підприємства обробної промисловості, що продовжували працювати під час другого локдауну, у яких ще восени обсяги портфелів замовлень перевищили докризовий рівень, і взагалі компанії, орієнтовані на експорт товарів або послуг. Вони можуть розраховувати на очікуваний у 2021 році підйом світової економіки й особливо на потужний економічний ривок у Китаї.
Німецькі автомобілі в порту Бремергафена готові до відправки на експорт
Але зрештою вихід всієї економіки Німеччини на докризовий рівень залежить від того, наскільки швидко будуть відновлюватися ті сектори сфери послуг, що особливо сильно постраждали від карантинних обмежень. Поки що експерти виходять з того, що до кінця 2021 року ВВП ФРН повернеться до досягнутих на початок 2020 року показників, а потім продовжить зростання.
Анґела Меркель восени 2021 покине свій пост
Від того, наскільки успішно триватимуть боротьба з пандемією, вакцинація населення та економічний розвиток, значною мірою залежать політичні настрої в країні. Це позначиться на результатах шести регіональних голосувань і загальнофедеральних парламентських виборів у вересні, після яких у Німеччині в будь-якому разі розпочнеться нова політична ера: свій пост покине Анґела Меркель.
З точки зору популярності провідних німецьких партій головний підсумок 2020 року полягає в істотному зростанні (приблизно на 10 процентних пунктів до 35-37 відсотків) рейтингу блоку консервативних партій ХДС/ХСС. Це пов'язано з роботою в умовах пандемії як федерального уряду - канцлерки Анґели Меркель і декількох міністрів від ХДС, зокрема міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (Jens Spahn), так і регіональних і місцевих політиків від цього блоку. У тому числі прем'єр-міністра Баварії й лідера ХСС Маркуса Зедера (Markus Söder), популярність якого як антикризового менеджера помітно зросла в національному масштабі.
Тож є підстави очікувати, що за підсумками парламентських виборів у вересні блок ХДС/ХСС знову сформує найбільшу фракцію в Бундестазі та, відповідно, висуне зі своїх лав наступного канцлера ФРН. За традицією на цей пост претендує голова ХДС. Після двох перенесених через пандемію з'їздів новий лідер християнських демократів буде обраний під час віртуального з'їзду 15-16 січня 2021 року.
Консервативний блок ХДС/ХСС має вибрати кандидата в канцлери
На крісло голови партії нині претендують три кандидати: колишній глава фракції ХДС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) і голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).
Кандидати на пост глави ХДС Реттґен, Мерц і Лашет (зліва направо) дотримуються маскового режиму
Водночас дедалі гучніше лунають голоси, що закликають порушити традицію й висунути кандидатом у канцлери голову баварської партії ХСС Маркуса Зедера. Його, судячи з опитувань, хотіла б бачити на чолі федерального уряду і відносна більшість громадян Німеччини, хоча лідери Баварії канцлерами ФРН ще ніколи не ставали. Питання про те, кого оберуть головою ХДС і хто, зрештою, буде висунутий кандидатом у канцлери від блоку ХДС/ХСС, стане в Німеччині головною політичною інтригою початку 2021 року.
Прем'єр-міністр Баварії і голова партії ХСС Маркус Зедер
"Зелені" готуються увійти в уряд Німеччини
У разі перемоги на виборах до Бундестагу консервативному блоку знадобиться коаліційний партнер. На цей час найімовірнішим варіантом виглядає формування так званої "чорно-зеленої коаліції" з партією "Союз 90"/"Зелені", що стабільно займає з 18-20 відсотками другу сходинку в списку найпопулярніших німецьких партій.
"Зелені" вже правили Німеччиною спільно з соціал-демократами на чолі з Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder), але союзу з консерваторами на федеральному рівні ніколи ще не укладали. Однак прагматичні лідери цієї екологічної партії Анналена Бербок (Annalena Baerbock) і Роберт Габек (Robert Habeck) націлили партію на конструктивну співпрацю з можливими партнерами. Тож не виключено, що наступною, скажімо, міністеркою закордонних справ ФРН стане представниця "Зелених" Анналена Бербок.
Роберт Габек і Анналена Бербок після переобрання співголовами партії "зелених" в листопаді 2019
Земельні вибори у ФРН - важливий індикатор політичних настроїв
Про те, наскільки сильні зараз позиції цієї партії, можна буде судити, приміром, за наміченими на березень регіональними парламентськими виборами в Баден-Вюртемберзі. Це - поки що єдина федеральна земля з "зеленим" прем'єр-міністром Вінфрідом Кречманом (Winfried Kretschmann), який балотуватиметься на третій термін.
А регіональні вибори в східнонімецьких землях Тюрингія і Саксонія-Ангальт, що відбудуться відповідно у квітні та червні, наочно покажуть, чи має ще правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) попередню підтримку виборців на території колишньої НДР. Загальнонаціональні опитування показують, що рейтинг цієї правопопулістської партії, яку політично активно підтримує Москва, знижується.
Коротше, після важкого, кризового, через карантини та локдауни багато в чому гнітюче монотонного 2020 року наступний 2021 рік обіцяє стати в Німеччині економічно динамічним і багатим на політичні події та зміни. А головне: є реальний шанс, що в майбутні дванадцять місяців коронавірус на території ФРН буде якщо не повністю переможений, то в усякому разі взятий під надійний контроль.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Більше не "дівчинка" Гельмута Коля
Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Перемога на виборах з мінімальною перевагою
Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Нова канцлерка
Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Гостинна господиня
Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Номер один у Євросоюзі
Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Помічник чи прикажчик?
Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Не ораторка
Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Матуся"
Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Ми впораємося"
Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Людина року"
Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Жінки біля керма
Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Інтереси держави
Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Не має марнославства
Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Меркель на дозвіллі
Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Пандемія коронавірусу
Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.
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Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Останній рік при владі
Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.
Автор: Крістоф Гассельбах