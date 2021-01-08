 Німеччина подовжила дозвіл на будівництво ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Німеччина подовжила дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Німецький регулятор подовжив термін дію попереднього дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" до кінця травня 2021 року.

Німеччина видала новий дозвіл на будівництво Північного потоку-2

Труби для будівництва "Північного потоку-2" в потру Мукран

Федеральне відомство судноплавства і гідрографії ФРН (BSH) у п'ятницю, 15 січня видало новий дозвіл на добудову майже завершеного газогону "Північний потік-2". Як ідеться у повідомленні регулятора, новий дозвіл розширив тимчасові рамки вже виданого дозволу, передає агентство AFP.

"Федеральне відомство судноплавства і гідрографії (BSH) видало акціонерному товариству Nord Stream 2 дозвіл на прокладку труб в німецькій виключній економічній зоні на двох ділянках - протяжністю приблизно 16,5 кілометрів і 13,9 кілометрів в період... до кінця травня (2021 року. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином були розширені часові рамки вже виданого дозволу, який проєктна компанія запитувала в липні 2020 року. "Запит стосується нового тимчасового вікна для прокладки труб за допомогою корабля з якірним позиціонуванням на частині маршруту, що залишилася в німецькій виключній економічній зоні", - повідомило відомство.

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У прокладанні труб бере участь судно "Академік Черський" і трубоукладач "Фортуна". "Фортуна" оснащена системою якірного позиціонування і в грудні вже побудувала 2,6 кілометра магістралі "Північний потік 2" у виключній економічній зоні ФРН.

Відомство зазначає, що нове рішення було потрібно у зв'язку з "непередбаченою затримкою поза німецькою виключною економічною зоною".

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Повідомляється, що у зоні прокладки газопроводу лежать зимові гніздування птахів. Однак після оцінки ситуації фахівці BSH вирішили, що рух корабля-трубоукладача не зашкодить птахам, тому що в зоні його руху їх буде небагато, а швидкість руху монтажних суден відносно невисока. Крім цього, для захисту птахів будівельні роботи в період з січня по травень будуть обмежені - на кожен етап будівництва дається максимум 30 днів, потім має бути перерва не менше двох тижнів.

Тим часом будівництво газогону в водах Данії затримується. "Ми отримали схвалення Данського енергетичного агентства на початок робіт у п'ятницю (15 січня. - Ред.). Але це не означає, що ми того ж дня відновимо укладання труб", - заявив 15 січня представник оператора проєктуNord Stream 2 AG німецькому діловому виданню Handelsblatt. За його словами, впершу треба перевірити технічне обладнання, і вже наприкінці січня - на початку лютого стане відомо, коли роботи відновляться.

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  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

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  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Азербайджанський газ для Болгарії

    Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

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  • Бурові платформи в Норвегії

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    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


DW.COM

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