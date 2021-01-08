Німеччина подовжила дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Федеральне відомство судноплавства і гідрографії ФРН (BSH) у п'ятницю, 15 січня видало новий дозвіл на добудову майже завершеного газогону "Північний потік-2". Як ідеться у повідомленні регулятора, новий дозвіл розширив тимчасові рамки вже виданого дозволу, передає агентство AFP.

"Федеральне відомство судноплавства і гідрографії (BSH) видало акціонерному товариству Nord Stream 2 дозвіл на прокладку труб в німецькій виключній економічній зоні на двох ділянках - протяжністю приблизно 16,5 кілометрів і 13,9 кілометрів в період... до кінця травня (2021 року. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином були розширені часові рамки вже виданого дозволу, який проєктна компанія запитувала в липні 2020 року. "Запит стосується нового тимчасового вікна для прокладки труб за допомогою корабля з якірним позиціонуванням на частині маршруту, що залишилася в німецькій виключній економічній зоні", - повідомило відомство.

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У прокладанні труб бере участь судно "Академік Черський" і трубоукладач "Фортуна". "Фортуна" оснащена системою якірного позиціонування і в грудні вже побудувала 2,6 кілометра магістралі "Північний потік 2" у виключній економічній зоні ФРН.

Відомство зазначає, що нове рішення було потрібно у зв'язку з "непередбаченою затримкою поза німецькою виключною економічною зоною".

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Повідомляється, що у зоні прокладки газопроводу лежать зимові гніздування птахів. Однак після оцінки ситуації фахівці BSH вирішили, що рух корабля-трубоукладача не зашкодить птахам, тому що в зоні його руху їх буде небагато, а швидкість руху монтажних суден відносно невисока. Крім цього, для захисту птахів будівельні роботи в період з січня по травень будуть обмежені - на кожен етап будівництва дається максимум 30 днів, потім має бути перерва не менше двох тижнів.

Тим часом будівництво газогону в водах Данії затримується. "Ми отримали схвалення Данського енергетичного агентства на початок робіт у п'ятницю (15 січня. - Ред.). Але це не означає, що ми того ж дня відновимо укладання труб", - заявив 15 січня представник оператора проєктуNord Stream 2 AG німецькому діловому виданню Handelsblatt. За його словами, впершу треба перевірити технічне обладнання, і вже наприкінці січня - на початку лютого стане відомо, коли роботи відновляться.