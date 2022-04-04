Німеччина висилає 40 російських дипломатів

Федеральний уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів. Про це у понеділок, 4 квітня, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). За даними МЗС ФРН, у Німеччині акредитовано 104 російських дипломати.

"Знімки з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість з боку російського керівництва і тих, хто притримується його пропаганди", - йдеться у заяві глави зовнішньополітичного відомства Німеччини. Тому "федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства Росії, які щодня працювали тут, у Німеччині, проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства", - наголосила Бербок.

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Зазначається, що ФРН спільно з партнерами також опрацьовує подальші дії у відповідь. "Ми ще більше посилимо нинішні санкції проти Росії, ми рішуче збільшимо нашу підтримку збройних сил України, а також зміцнимо східний фланг НАТО", - наголосила Бербок.

Своєю чергою Росія пообіцяла, що висилка дипломатів із Німеччини не залишиться без відповіді. "Відповімо і на цей злісний акт німецької політичної машини", - цитує агенція "Інтерфакс" офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову.

Дві балтійські республіки знизили рівень відносин з РФ

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що офіційний Вільнюс вирішив знизити рівень дипломатичного представництва між Литвою та РФ. Російському послу наказано залишити країну, російське консульство у Клайпеді буде закрито. Найближчим часом у Вільнюс повернеться посол Литви у Москві.

Рівень дипломатичних відносин із Росією знизила також Латвія. Рига відкличе свого посла з Москви, а російський посол у Латвії залишить країну.