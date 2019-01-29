 Ніколас Мадуро заявив, що готовий до переговорів з опозицією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

Ніколас Мадуро заявив, що готовий до переговорів з опозицією

Ніколас Мадуро заявив, що заради "блага Венесуели" готовий за посередництва інших країн сісти за стіл переговорів з венесуельською опозицією.

Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро готовий сісти за стіл переговорів з лідерами венесуельської опозиції. Про це Мадуро розповів в інтерв'ю російському агентству "РИА Новости", оприлюдненому у середу, 30 січня. За його словами, темою розмови з опозицією має стати "благо Венесуели".

Утім, Мадуро наголосив, що для цього потрібно посередництво з боку інших країн, тож він надсилає листи керівникам окремих небайдужих держав, щоб ті "підтримали діалог" у Венесуелі.

Мадуро проти дострокових виборів президента

Мадуро також додав, що готовий підтримати проведення нових парламентських виборів у країні. "Це - добра форма політичної дискусії", - визнав венесуельський президент. Щодо проведення дострокових президентських виборів, на чому нині наполягає багато країн, то Мадуро знову відкинув ці вимоги, називаючи їх "безглуздям". "Якщо імперіалісти хочуть нових виборів, то нехай почекають до 2025 року", - сказав він. 

Раніше вірний уряду Мадуро Верховний суд заморозив рахунки лідера опозиції Хуана Гуайдо, а також заборонив йому виїжджати за межі країни.

Напередодні США оголосили санкції проти нафтового сектора Венесуели. Як зазначили в мінфіні Сполучених Штатів, венесуельська нафта продаватиметься, але виручені від її продажу кошти переводитимуть на рахунки, доступ до яких не матиме уряд Ніколаса Мадуро. Натомість Мадуро назвав це рішення США "незаконним".

Як повідомлялося, 28 січня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, підписав указ про кадрові зміни в керівництві державної нафтової компанії PdVSA та її американської "доньки" CITGO.

У той же день радник з національної безпеки США Джон Болтон, відповідаючи на питання про те, чи Дональд Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".

Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові вибори в країні, або ЄС визнає Гуайдо тимчасовим главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув.

Жертвами протистояння у Венесуелі з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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