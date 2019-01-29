Ніколас Мадуро заявив, що готовий до переговорів з опозицією

Ніколас Мадуро заявив, що заради "блага Венесуели" готовий за посередництва інших країн сісти за стіл переговорів з венесуельською опозицією.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готовий сісти за стіл переговорів з лідерами венесуельської опозиції. Про це Мадуро розповів в інтерв'ю російському агентству "РИА Новости", оприлюдненому у середу, 30 січня. За його словами, темою розмови з опозицією має стати "благо Венесуели".
Утім, Мадуро наголосив, що для цього потрібно посередництво з боку інших країн, тож він надсилає листи керівникам окремих небайдужих держав, щоб ті "підтримали діалог" у Венесуелі.
Мадуро проти дострокових виборів президента
Мадуро також додав, що готовий підтримати проведення нових парламентських виборів у країні. "Це - добра форма політичної дискусії", - визнав венесуельський президент. Щодо проведення дострокових президентських виборів, на чому нині наполягає багато країн, то Мадуро знову відкинув ці вимоги, називаючи їх "безглуздям". "Якщо імперіалісти хочуть нових виборів, то нехай почекають до 2025 року", - сказав він.
Раніше вірний уряду Мадуро Верховний суд заморозив рахунки лідера опозиції Хуана Гуайдо, а також заборонив йому виїжджати за межі країни.
Напередодні США оголосили санкції проти нафтового сектора Венесуели. Як зазначили в мінфіні Сполучених Штатів, венесуельська нафта продаватиметься, але виручені від її продажу кошти переводитимуть на рахунки, доступ до яких не матиме уряд Ніколаса Мадуро. Натомість Мадуро назвав це рішення США "незаконним".
Як повідомлялося, 28 січня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, підписав указ про кадрові зміни в керівництві державної нафтової компанії PdVSA та її американської "доньки" CITGO.
У той же день радник з національної безпеки США Джон Болтон, відповідаючи на питання про те, чи Дональд Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".
Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові вибори в країні, або ЄС визнає Гуайдо тимчасовим главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув.
Жертвами протистояння у Венесуелі з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.
26 осіб отримали смертельні вогнепальні поранення під час демонстрацій, п'ять осіб були застрелені під час рейдів силовиків, а ще 11 - під час мародерства. (29.01.2019)
Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо не зможе виїхати за межі країни, а його банківські рахунки заморожені, ухвалив Верховний суд Венесуели. (30.01.2019)
Генпрокурор Венесуели закликав Верховний суд країни розпочати розслідування проти лідера опозиції Хуана Гуайдо та заморозити його рахунки. Крім того, він вимагає заборонити опозиціонеру залишати країну. (29.01.2019)