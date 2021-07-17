"Ніби після війни": як в німецьких містах пережили повінь століття

Повінь в Німеччині: як жителі трьох міст, де немає зв'язку і електрики, дають собі раду з "національною катастрофою століття" - в репортажі журналістів DW.
Єдина заспокійлива новина останніх днів для жителів уражених негодою регіонів на заході Німеччини надійшла від метеорологів: загроза нових паводків, згідно з прогнозами, відступила. Натомість загроза високої води досі ще тримає в напрузі частини Баварії на півдні країни. Західні ж федеральні землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія досі не оговталась від наслідків катастрофічних повеней минулого тижня. Усування наслідків катастрофи триває й у містечку Зінціґ. Місто розташовано в гирлі річки Ар, де вона впадає в Рейн.
У цьому місті з 17-тисячним населенням вода затопила більшість перших поверхів будівель. Від двоповерхового будинку, де Ахмед Калі жив зі своєю подругою, двома дітьми і котом, майже нічого не залишилося. Приблизно о 9 годині вечора пожежні наказали їм евакуюватися. Пара відвезла дітей в безпечне місце, але сама вирішила залишитися в будинку. За словами Ахмеда, вони недооцінили серйозність ситуації.
"Близько опівночі почала приходити вода і за півтори години затопило весь перший поверх, - розповідає він кореспондентові DW. - Ми побачили рятувальників у човні, вони як раз забирали нашого сусіда. Посвітили їм лампою і самі вилізли через вікно: я, моя дівчина з нашим котом. У нас з собою не було нічого: ні взуття, ні документів".
Зараз він повернувся в свій будинок і намагається привести його в порядок, хоча рятувальники сказали, що відновленню будівля не підлягає - залишилися лише стіни до стелі у багні. Все майно Ахмеда стало непридатним: меблі і всі речі, що залишилися в будинку, звалені в купу перед входом. На задньому дворі в шарі мулу лежать дитячі фотографії та іграшки. У схожій ситуації опинилося багато людей. На вулицях міста все ще стоїть вода, а жителі і волонтери працюють по коліно в багнюці. У багатьох постраждалих не було спеціальної страховки на випадок повені, оскільки раніше на подібну стихію не було навіть натяку.
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Головна трагедія сталася у кількох метрах від будинку Ахмеда. У місті розташовані навчально-виробничі майстерні агентства зі соціальної реабілітації та працевлаштування людей з обмеженими можливостями St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH. Тридцять чотири людини жили в інтернаті недалеко від майстерень. З тридцяти чотирьох мешканців затопленого будинку вдалося врятувати тільки двадцять два. "Для нас це жахливо, ми навіть не можемо підрахувати втрати. Наше підприємство вже 35 років працює з людьми з обмеженими можливостями. Ми не знаємо, коли ми зможемо знову почати роботу і чи зможемо взагалі", - розповідає член керівництва агентства Франц Йозеф Белл (Franz Josef Bell). Зараз він допомагає з координацією рятувальних робіт в місті. Разом з ним завали розгрібають близько 150 волонтерів.
Крім шматків дерева, поламаних меблів та мулу, місто завалено порожніми пластиковими пляшками. У Зінціґу працювала фабрика з виробництва мінеральної води Sinziger Mineralbrunnen, яка також сильно постраждала від води. Тут все ще існує небезпека нової повені: може прорвати дамбу. Поки кореспондент DW працював на місці, завила сирена і жителів міста учергове тимчасово евакуювали.
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Схожа ситуація і у містечку Вальпорцгайм, що розташоване вище по течії Ару. У Вальпорцгаймі немає жодного будинку, який не постраждав би від повені. Всюди запах вогкості і бензину від автомобілів, які змила стихія - тепер вони купою лежать одне на одному, упереміш з деревами. Цей регіон славиться своїм виноробством, але вода знищила майже все винні погреби. Мости через річку також зруйновані. Збиток від стихії ще належить підрахувати, але вже ясно, що ліквідація наслідків буде довгою.
Влада федеральних земель обіцяла організувати пряму допомогу "з мінімумом бюрократії" і почати відновлення зруйнованих районів. Щоправда, поки в невеликих містах цим займаються на перший погляд лише місцеві, волонтери та співробітники невеликих кризових штабів. Але допомога йде з усієї Німеччини та її іноді навіть забагато. Так від імені округу Арвайлер бургомістр Ремагена терміново попросив всіх бажаючих допомогти постраждалим від повені тимчасово припинити доставку їжі та одягу, оскільки склади переповнені, а розбирати їх вимагає багато сил, які так потрібні в іншому місці. Схожа ситуація у Бонні. Місто просить в Твіттері утриматися від нефінансових пожертвувань.
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У 54 кілометрах від Зінціґа в долині річки Ерфт лежить ідилічне містечко Бад-Мюнстерайфель, популярне серед любителів походів. Сьогодні воно мало схоже на затишне інстаграмне місце, де туристи полюбляли випити вина і зробити фото на тлі середньовічних споруд. Потоки води пронеслися місцевими вуличками, залишаючи за собою розбиті вітрини та дороги, змиваючи мости і несучи за собою машини, дерева і сміттєві баки.
"Місто ніби після війни" - описують ситуацію місцеві. Найсильніше від стихії постраждав історичний центр: тут на шарах бруду лежать відірвані від землі шматки бруківки, ліхтарні стовпи і намоклі меблі. У будівлях в центрі вибито шибки, а перші поверхи і підлога вкриті величезним шаром бруду. У місті під час повені загинуло четверо людей. У всьому регіоні рахунок жертв іде на десятки. "Коли прийшла вода, я почула сильний гуркіт і крики людей. Виглянула з вікна: вона була вже скрізь і досить високо", - розповідає місцева жителька, - "Це було жахливо. Не можна було ні вийти назовні, ні зайти в будинок. Підвал, сходи і перший поверх затопило". За її словами, деякі знайомі відразу зібрали валізи і поїхали. Вона до останнього чекала евакуації. До неї заходив пожежний, який сказав, що все поки не так страшно і попросив стежити за новинами. Повінь вона зустріла вдома.
"Ситуація в Бад-Мюнстерайфель катастрофічна, - розповідає його бургомістрка Сабіне Прайзер-Маріан (Sabine Preiser-Marian). - Багато населених пунктів, можна сказати, втрачені. Інфраструктура не функціонує, дороги зруйновані. Ми намагаємося в даний момент врятувати людей, зрозуміти кого потрібно евакуювати з будинків, чи є хтось, хто заблокований". За її словами, ситуація під контролем і всім жителям надають необхідну допомогу, хоча ось уже кілька днів тут немає електрики, води і зв'язку. Через це люди з інших міст не можуть знайти своїх літніх родичів. На питання, що призвело до такої трагедії, вона відповіла, що причиною стала "кількість води, яку неможливо було передбачити".
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Для жителів адміністрація міста організувала тимчасовий притулок, біля якого вирує нормальне життя: смажать м'ясо і сосиски на грилі, роздають бутерброди бажаючим, навколо бігають забруднені глиною діти і обідають втомлені дорослі. Тут вони можуть перепочити від розбору завалів і поїсти гарячу їжу, а в будівлі спортзалу - прийняти теплий душ. "Гарячий душ - дуже важлива річ. В такій драматичній ситуації він дуже заспокоює. Адже від центру міста майже нічого не залишилося: він зруйнований", - розповідає одна з волонтерок. Вона роздає листівки місцевим жителям, щоб вони знали, де в Бад-Мюнстерайфелі можна отримати допомогу.
Катастрофа згуртувала його жителів. Через добу після повені вони спільними зусиллями намагаються привести вулиці і будинки в порядок. Працюють всі, включаючи маленьких дітей. Вони сподіваються відновити Бад-Мюнстерайфель. "Я прокинувся і подумав: "Треба ж щось робити! "Ми з другом удвох взяли візок і почали розбирати завали. Через якийсь час підтяглося ще більше людей. Якщо до нас приїде важка техніка, то треба відокремити камені від сміття, адже це хороший матеріал для ремонту вулиць", - розповідає місцевий житель.