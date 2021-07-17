"Ніби після війни": як в німецьких містах пережили повінь століття

Єдина заспокійлива новина останніх днів для жителів уражених негодою регіонів на заході Німеччини надійшла від метеорологів: загроза нових паводків, згідно з прогнозами, відступила. Натомість загроза високої води досі ще тримає в напрузі частини Баварії на півдні країни. Західні ж федеральні землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія досі не оговталась від наслідків катастрофічних повеней минулого тижня. Усування наслідків катастрофи триває й у містечку Зінціґ. Місто розташовано в гирлі річки Ар, де вона впадає в Рейн.

У цьому місті з 17-тисячним населенням вода затопила більшість перших поверхів будівель. Від двоповерхового будинку, де Ахмед Калі жив зі своєю подругою, двома дітьми і котом, майже нічого не залишилося. Приблизно о 9 годині вечора пожежні наказали їм евакуюватися. Пара відвезла дітей в безпечне місце, але сама вирішила залишитися в будинку. За словами Ахмеда, вони недооцінили серйозність ситуації.

"Близько опівночі почала приходити вода і за півтори години затопило весь перший поверх, - розповідає він кореспондентові DW. - Ми побачили рятувальників у човні, вони як раз забирали нашого сусіда. Посвітили їм лампою і самі вилізли через вікно: я, моя дівчина з нашим котом. У нас з собою не було нічого: ні взуття, ні документів".

Волонтери допомагають з наслідками катастрофи

Зараз він повернувся в свій будинок і намагається привести його в порядок, хоча рятувальники сказали, що відновленню будівля не підлягає - залишилися лише стіни до стелі у багні. Все майно Ахмеда стало непридатним: меблі і всі речі, що залишилися в будинку, звалені в купу перед входом. На задньому дворі в шарі мулу лежать дитячі фотографії та іграшки. У схожій ситуації опинилося багато людей. На вулицях міста все ще стоїть вода, а жителі і волонтери працюють по коліно в багнюці. У багатьох постраждалих не було спеціальної страховки на випадок повені, оскільки раніше на подібну стихію не було навіть натяку.

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У місті потонуло 12 осіб з інвалідністю

Головна трагедія сталася у кількох метрах від будинку Ахмеда. У місті розташовані навчально-виробничі майстерні агентства зі соціальної реабілітації та працевлаштування людей з обмеженими можливостями St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH. Тридцять чотири людини жили в інтернаті недалеко від майстерень. З тридцяти чотирьох мешканців затопленого будинку вдалося врятувати тільки двадцять два. "Для нас це жахливо, ми навіть не можемо підрахувати втрати. Наше підприємство вже 35 років працює з людьми з обмеженими можливостями. Ми не знаємо, коли ми зможемо знову почати роботу і чи зможемо взагалі", - розповідає член керівництва агентства Франц Йозеф Белл (Franz Josef Bell). Зараз він допомагає з координацією рятувальних робіт в місті. Разом з ним завали розгрібають близько 150 волонтерів.

Крім шматків дерева, поламаних меблів та мулу, місто завалено порожніми пластиковими пляшками. У Зінціґу працювала фабрика з виробництва мінеральної води Sinziger Mineralbrunnen, яка також сильно постраждала від води. Тут все ще існує небезпека нової повені: може прорвати дамбу. Поки кореспондент DW працював на місці, завила сирена і жителів міста учергове тимчасово евакуювали.

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Ліквідація наслідків повені буде довгою

Схожа ситуація і у містечку Вальпорцгайм, що розташоване вище по течії Ару. У Вальпорцгаймі немає жодного будинку, який не постраждав би від повені. Всюди запах вогкості і бензину від автомобілів, які змила стихія - тепер вони купою лежать одне на одному, упереміш з деревами. Цей регіон славиться своїм виноробством, але вода знищила майже все винні погреби. Мости через річку також зруйновані. Збиток від стихії ще належить підрахувати, але вже ясно, що ліквідація наслідків буде довгою.

У багатьох будівлях вибило скло

Влада федеральних земель обіцяла організувати пряму допомогу "з мінімумом бюрократії" і почати відновлення зруйнованих районів. Щоправда, поки в невеликих містах цим займаються на перший погляд лише місцеві, волонтери та співробітники невеликих кризових штабів. Але допомога йде з усієї Німеччини та її іноді навіть забагато. Так від імені округу Арвайлер бургомістр Ремагена терміново попросив всіх бажаючих допомогти постраждалим від повені тимчасово припинити доставку їжі та одягу, оскільки склади переповнені, а розбирати їх вимагає багато сил, які так потрібні в іншому місці. Схожа ситуація у Бонні. Місто просить в Твіттері утриматися від нефінансових пожертвувань.

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Бад-Мюнстерайфель: "Місто ніби після війни"

У 54 кілометрах від Зінціґа в долині річки Ерфт лежить ідилічне містечко Бад-Мюнстерайфель, популярне серед любителів походів. Сьогодні воно мало схоже на затишне інстаграмне місце, де туристи полюбляли випити вина і зробити фото на тлі середньовічних споруд. Потоки води пронеслися місцевими вуличками, залишаючи за собою розбиті вітрини та дороги, змиваючи мости і несучи за собою машини, дерева і сміттєві баки.

Центр Зінціґа зазнав серйозної руйнації

"Місто ніби після війни" - описують ситуацію місцеві. Найсильніше від стихії постраждав історичний центр: тут на шарах бруду лежать відірвані від землі шматки бруківки, ліхтарні стовпи і намоклі меблі. У будівлях в центрі вибито шибки, а перші поверхи і підлога вкриті величезним шаром бруду. У місті під час повені загинуло четверо людей. У всьому регіоні рахунок жертв іде на десятки. "Коли прийшла вода, я почула сильний гуркіт і крики людей. Виглянула з вікна: вона була вже скрізь і досить високо", - розповідає місцева жителька, - "Це було жахливо. Не можна було ні вийти назовні, ні зайти в будинок. Підвал, сходи і перший поверх затопило". За її словами, деякі знайомі відразу зібрали валізи і поїхали. Вона до останнього чекала евакуації. До неї заходив пожежний, який сказав, що все поки не так страшно і попросив стежити за новинами. Повінь вона зустріла вдома.

"Ситуація в Бад-Мюнстерайфель катастрофічна, - розповідає його бургомістрка Сабіне Прайзер-Маріан (Sabine Preiser-Marian). - Багато населених пунктів, можна сказати, втрачені. Інфраструктура не функціонує, дороги зруйновані. Ми намагаємося в даний момент врятувати людей, зрозуміти кого потрібно евакуювати з будинків, чи є хтось, хто заблокований". За її словами, ситуація під контролем і всім жителям надають необхідну допомогу, хоча ось уже кілька днів тут немає електрики, води і зв'язку. Через це люди з інших міст не можуть знайти своїх літніх родичів. На питання, що призвело до такої трагедії, вона відповіла, що причиною стала "кількість води, яку неможливо було передбачити".

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Катастрофа згуртувала німців

Для жителів адміністрація міста організувала тимчасовий притулок, біля якого вирує нормальне життя: смажать м'ясо і сосиски на грилі, роздають бутерброди бажаючим, навколо бігають забруднені глиною діти і обідають втомлені дорослі. Тут вони можуть перепочити від розбору завалів і поїсти гарячу їжу, а в будівлі спортзалу - прийняти теплий душ. "Гарячий душ - дуже важлива річ. В такій драматичній ситуації він дуже заспокоює. Адже від центру міста майже нічого не залишилося: він зруйнований", - розповідає одна з волонтерок. Вона роздає листівки місцевим жителям, щоб вони знали, де в Бад-Мюнстерайфелі можна отримати допомогу.

Катастрофа згуртувала його жителів. Через добу після повені вони спільними зусиллями намагаються привести вулиці і будинки в порядок. Працюють всі, включаючи маленьких дітей. Вони сподіваються відновити Бад-Мюнстерайфель. "Я прокинувся і подумав: "Треба ж щось робити! "Ми з другом удвох взяли візок і почали розбирати завали. Через якийсь час підтяглося ще більше людей. Якщо до нас приїде важка техніка, то треба відокремити камені від сміття, адже це хороший матеріал для ремонту вулиць", - розповідає місцевий житель.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Наслідки циклону "Бернд" Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Десятки загиблих Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Затоплені вулиці Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Знищені дороги У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Відірвані від світу Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Стіна для річки Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Під завалами У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Рятувальні роботи ускладнені Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Переповнені водосховища В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Бундесвер допомагає рятувальникам Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Евакуація постраждалих У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Поїзди у воді Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней. Автор: Данило Білик

