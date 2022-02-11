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Нормандська четвірка

Під нормандською четвіркою розуміють Україну, Німеччину, Францію та Росію - країни, які беруть участь у чотирьохсторонніх переговорах з вирішення збройного конфлікту на сході України.

Перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії, на якій вони обговорили ситуацію на сході України, відбулась 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії (Франція). Звідси походить і назва формату зустрічей представників цих чотирьох країн з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Президент України Петро Порошенко, канцлерка Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент Росії Володимир Путін перебували в Бенувілі з нагоди відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронут Другої світової війни.

Багатогодинні переговори в нормандському форматі не принесли прориву

Багатогодинні переговори в "нормандському форматі" не принесли прориву 11.02.2022

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату” тривала понад 9 годин, але сторони не узгодили спільної заяви. Джерело назвало переговори "важкими".
Нормандський формат: радники зустрінуться у Берліні 10 лютого

"Нормандський формат": радники зустрінуться у Берліні 10 лютого 09.02.2022

Радники глав держав і урядів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться 10 лютого у Німеччині.

Керівник Офісу президента Єрмак заразився коронавірусом

Керівник Офісу президента Єрмак заразився коронавірусом 03.02.2022

Андрій Єрмак повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Він був інфікований коронавірусом уже вдруге. На наступний тиждень за участю керівника ОП були заплановані переговори у "нормандському форматі" в Берліні.
Нормандська четвірка: радники лідерів продовжуватимуть перемовини

"Нормандська четвірка": радники лідерів продовжуватимуть перемовини 26.01.2022

В Єлисейському палаці повідомили, що сторони мають, як і раніше, розбіжності. Але переговори продовжаться, ймовірно, за два тижні в Берліні.
США та ЄС попередили Росію про наслідки нападу на Україну

США та ЄС попередили Росію про наслідки нападу на Україну 25.01.2022

Російська агресія проти України матиме "дуже серйозні наслідки", сказав представник німецького уряду за результатами відеоконференції за участю президента США та лідерів країн ЄС.
МЗС: Переговори Байдена і Путіна знизять напругу на кордоні з Україною

МЗС: Переговори Байдена і Путіна знизять напругу на кордоні з Україною 08.12.2021

Двогодинні переговори президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна допоможуть стримати Росію від ворожих дій, вважають у МЗС України.

Байден та європейські лідери виступили за відновлення нормандського формату

Байден та європейські лідери виступили за відновлення "нормандського формату" 07.12.2021

Лідери п'яти західних країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військ на кордонах України, а також дедалі жорсткішою риторикою з боку Росії.

МЗС ФРН про конфіденційну переписку: РФ порушила дипломатичну практику

МЗС ФРН про конфіденційну переписку: РФ порушила дипломатичну практику 19.11.2021

У відповідь на оприлюднення російським МЗС дипломатичного листування з німецькими і французькими колегами Німеччина закликала Росію повернутиcя за стіл переговорів.
Лавров: РФ відмовилась від зустрічі глав МЗС у нормандському форматі в Парижі

Лавров: РФ відмовилась від зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі" в Парижі 08.11.2021

Росія відмовилася від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ 11 листопада в Парижі, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Офіс президента: Продовження нормандського формату - під великим питанням

Офіс президента: Продовження "нормандського формату" - під великим питанням 07.11.2021

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що робота "нормандського формату" - під великим питанням, адже учасники навіть не можуть домовитися про наступні кроки та зустрічі.
Кулеба виступає за обговорення Північного потоку-2 в нормандському форматі

Кулеба виступає за обговорення "Північного потоку-2" в "нормандському форматі" 04.10.2021

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" і безпека України - це взаємопов'язані питання. Тому їх варто обговорювати в "нормандському форматі", додав міністр.
Україна хоче провести нормандський саміт до закінчення каденції Меркель - Єрмак

Україна хоче провести "нормандський" саміт до закінчення каденції Меркель - Єрмак 28.09.2021

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що було би "справедливо" провести саміт лідерів "нормандської четвірки" до кінця каденції Анґели Меркель, "оскільки вона дуже багато для цього зробила".
Після зустрічі з Байденом: чи приєднаються США до нормандського формату

Після зустрічі з Байденом: чи приєднаються США до "нормандського формату" 07.09.2021

Глава президентського офісу Андрій Єрмак заявив, що США готові брати участь у переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак експерти не вірять в розширення "нормандського формату".
У Путіна не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу

У Путіна не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу 20.07.2021

Якщо за підтримкою України проглядатиметься заохочення воєнного вирішення конфлікту, то Росія буде проти залучення США до переговорів. Про це заявив заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.
Меркель та Макрон наполягають на важливості нормандського формату

Меркель та Макрон наполягають на важливості "нормандського формату" 31.05.2021

Урегулювання ситуації на Донбасі не залежатиме від подій в Мінську, заявила Анґела Меркель. А Еммануель Макрон зазначив, що більш ефективного способу для розв'язання цієї ситуації, ніж "нормандський формат", немає.
В ОП назвали можливу тему переговорів на зустрічі Зеленського та Путіна

В ОП назвали можливу тему переговорів на зустрічі Зеленського та Путіна 13.05.2021

Президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін під час зустрічі могли б обговорити стан виконання домовленостей, досягнутих на "нормандському" саміті в Парижі, вважають в Офісі президента України.
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