Нормандська четвірка

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Під нормандською четвіркою розуміють Україну, Німеччину, Францію та Росію - країни, які беруть участь у чотирьохсторонніх переговорах з вирішення збройного конфлікту на сході України.
Перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії, на якій вони обговорили ситуацію на сході України, відбулась 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії (Франція). Звідси походить і назва формату зустрічей представників цих чотирьох країн з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Президент України Петро Порошенко, канцлерка Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент Росії Володимир Путін перебували в Бенувілі з нагоди відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронут Другої світової війни.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що було би "справедливо" провести саміт лідерів "нормандської четвірки" до кінця каденції Анґели Меркель, "оскільки вона дуже багато для цього зробила".