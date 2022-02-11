Нормандська четвірка

Під нормандською четвіркою розуміють Україну, Німеччину, Францію та Росію - країни, які беруть участь у чотирьохсторонніх переговорах з вирішення збройного конфлікту на сході України.

Перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії, на якій вони обговорили ситуацію на сході України, відбулась 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії (Франція). Звідси походить і назва формату зустрічей представників цих чотирьох країн з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Президент України Петро Порошенко, канцлерка Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент Росії Володимир Путін перебували в Бенувілі з нагоди відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронут Другої світової війни.