 На Донбасі 22 квітня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Новини

На Донбасі 22 квітня загинув український військовий

Український військовий загинув внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків. Він отримав осколкове поранення.

Український військовослужбовець на лінії розмежування на Донбасі

Український військовослужбовець на лінії розмежування на Донбасі (фото з архіву)

Внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі 22 квітня загинув український військовий. Про це у п'ятницю, 23 квітня, повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) отримав осколкове поранення, несумісне з життям. За повідомленням Волинської обласної ради, загиблий - 38-річний військовий з Волині Олександр Луцик. Він загинув внаслідок влучання протитанкової керованої ракети.

У зведенні пресслужби Об'єднаних сил також вказується, що 22 квітня було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, станкових гранатометів, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Загострення на Донбасі

Нагадаємо, в останній місяць спостерігається збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків та зростання бойових втрат серед українських військових. На початку квітня про свою занепокоєність зростанням числа порушень перемир'я заявили у Німеччині та Франції.

При цьому про обстріли з українського боку заявляють і представники самопроголошених сепаратистських утворень на Донбасі. Представники сепаратистської "ДНР" 21 квітня повідомили про загибель двох членів незаконних збройних формувань.

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Україна хоче суворішого покарання за снайперські обстріли

Питання порушення перемир'я стало темою обговорення під час відеоконференції політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" (Німеччини, Франції, України та Росії) 19 квітня. Радники закликали представників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) "працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який представляв українську сторону на відеоконференції, запропонував вдосконалити функціонування режиму припинення вогню. Він, зокрема, вважає за необхідне запровадити суворішу відповідальність за снайперські обстріли. Окрім того, за пропозицією Києва, у разі загибелі людей внаслідок обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися упродовж 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від екстреної зустрічі.

Дивитись відео 11:14

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