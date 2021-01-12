Нові тарифи на газ з 1 травня: що треба знати споживачам

В Україні з 1 травня 2021 року запроваджують річні тарифи на газ. Усі побутові споживачі автоматично будуть переведені на базовий річний контракт із постачальниками блакитного палива за фіксованою ціною. "Це рішення спрямоване на забезпечення захисту прав побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу", - пояснила своє рішення від 7 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕП). Регулятор і уряд очікують, що це дозволить стабілізувати ринок газу і уникнути тарифних протестів, які спалахнули в Україні цієї зими на тлі різкого збільшення газових тарифів під час морозів.

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Постачальники уже оприлюднили свої ціни на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції, і в них усіх вони є вищими, ніж нинішні 6,99 гривні за кубометр газу. Наголошується, що споживачі вправі змінювати річний продукт на будь-який інший - місячний чи квартальний, а також змінити постачальника.

Ціна стабільності?

Газопостачальні компанії України пропонують споживачам нові газові тарифи, що відрізняються між собою у півтора рази. Так, згідно з даними сервісу для споживачів газу "Газотека", найвигідніший річний тариф пропонують "Агросинтез Трейдинг (Neogas)" і "ТАС Енерджі" - він становить 7,8 гривні за кубометр газу. А найдорожчий газ пропонує одеська компанія "Свій" - 13,89 гривні за кубометр. Усі ціни подаються "без вартості розподілу (доставки)", що означає, що до ціни постачальників потрібно додати ще від 2 до 2,5 гривні за кубометр оплати облгазам за послугу "розподіл газу".

Отже, більшість газопостачальників встановили тарифи, вищі за нинішній ліміт 6,99 гривні за кубометр. 21 газзбут пропонує такий же тариф, як і "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр блакитного палива. 27 газзбутів пропонують тарифи від 8,2 гривні до 13,89 гривні. Ці тарифи діятимуть до 30 квітня 2022 року, і постачальникам заборониено змінювати їх упродовж року у бік збільшення - ціну на блакитне паливо вони можуть тільки зменшувати.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebоok, що влітку очікується зниження річної ціни газу внаслідок сезонного зниження газової ціни і боротьби постачальників за споживача. "Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - вважає Шмигаль. За його словами, річний контракт гарантує стабільність та прогнозовані видатки. А ще прем'єр вкотре наголосив, що це ринковий інструмент і європейська практика, "яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ".

Як формуються тарифи

Побутовий споживач може підписати контракт з постачальником не на рік, а на місяць чи квартал. Однак, чи буде йому це вигідно, наразі спрогнозувати складно через непередбачуваність сезонних коливань цін на блакитне паливо. Загалом в Україні 12,5 мільйона побутових споживачів, які спалюють близько 14,1 мільярдів кубометрів газу на рік. Дві третини з цих споживачів купують газ в облгаззбутів, які вважаються контрольованими опальним олігархом Дмитром Фірташем. Вони закуповують газ у державного концерну "Нафтогаз України" за ціною, яка не розголошується.

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Своєю чергою, "Нафтогаз України" викуповує видобутий всередині держави газ у своїх дочірніх компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", зокрема в останньої за 2,84 гривні. Цей газ, як стверджує експерт Центру Разумкова Максим Білявський, становить половину всього споживання побутовими споживачами. Третину газу Україна імпортує з Євросоюзу, де очікується зростання газової ціни внаслідок європейської політики декарбонізації. "Ще близько 20 відсотків - це газ власного видобутку, але який продукують приватні компанії", - сказав Білявський.

Конкуренція серед (не)рівних

Окрім цін на газ в ЄС та всередині України, на тарифи для українців могла би позитивно вплинути конкуренція між газопостачальниками, якби всі вони могли купувати газ на прозорих біржових торгах. Наразі на ринку більш вигідні умови мають облгаззбути, які входять до бізнес-імперії Дмитра Фірташа. Їм блакитне паливо продає "Нафтогаз України" через угоду з ТОВ "Йє Енергія", яка працювала під брендом "РГК Трейдинг". "Ціна закупівлі газу цією групою в "Нафтогазу України" не розголошується, так само як будь-які свідчення рівних можливостей для всіх газопостачальних компаній, аби вони могли створити власний річний тарифний план", - пояснила у розмові з DW експертка аналітичного центру DiXi Group Вікторія Ткачук.

Вона вважає, що значний вплив на збільшення газових тарифів цього року справили саме тарифи, запропоновані "Нафтогазом України", а також групою компаній в орбіті ТОВ "Йє-Енергія" внаслідок угоди з "Нафтогазом". Для решти компаній, на думку експертки, нові ринкові правила стали величезним стресом, бо примусили їх враховувати всі свої валютні, політичні, закупівельні, інфраструктурні ризики.

Рівні умови для всіх постачальників газу могла би забезпечити держава, якби дозволила закупівлю 14 мільярдів кубометрів газу українського видобування всім компаніям-постачальницям. "Тобто, щоб усі постачальники могли отримати ресурс також за річним контрактом", - вважає голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

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Своєю чергою, Максим Білявський каже, що найбільш безпечними для споживачів могли б бути місячний і квартальний тарифи. "Але ці варіанти залежитимуть від того, наскільки справедливо й прозоро постачальники їх розрахують. Також відіграватиме важливу роль фактор змов між постачальниками", - застеріг експерт.

Згідно з новими правилами, споживачі завжди можуть перейти з річного на місячний, квартальний чи сезонний тариф або змінити постачальника. Однак НКРЕП дозволила постачальникам не брати назад колишніх клієнтів, що стримуватиме активний перехід споживачів до нових постачальників і посилення конкуренції. "Це може уповільнити розвиток роздрібного ринку газу й появу нових сильних компаній-постачальників на газовому ринку", - підсумувала Вікторія Ткачук.