Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (відео)

Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити увосьмеро більше, ніж у Києві. Які важелі має ОТГ, щоб протидіяти газовикам?
Мешканці Лубенського району на Полтавщині обурені агресивною політикою газовиків, які через несплачені платіжки відключили понад сотню домогосподарств від газу. А також занепокоєні зростанням тарифів на газ, які поволі зростали торік, а з січня взагалі підвищилися одразу на 30%. Мітинги не припинилися навіть після того, як уряд на тлі протестів знизив тариф на цей опалювальний сезон, бо для багатьох платіжки за газ все одно залишилися непосильним фінансовим тягарем. Дивіться репортаж DW з Полтавщини:
Адміністрація Дональда Трампа в останній день роботи вперше застосувала санкції проти "Північного потоку-2". Що це означає і чи готова Німеччина переглянути своє ставлення до газогону, зокрема через арешт Навального?
Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.