Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (відео)

Мешканці Лубенського району на Полтавщині обурені агресивною політикою газовиків, які через несплачені платіжки відключили понад сотню домогосподарств від газу. А також занепокоєні зростанням тарифів на газ, які поволі зростали торік, а з січня взагалі підвищилися одразу на 30%. Мітинги не припинилися навіть після того, як уряд на тлі протестів знизив тариф на цей опалювальний сезон, бо для багатьох платіжки за газ все одно залишилися непосильним фінансовим тягарем. Дивіться репортаж DW з Полтавщини:



