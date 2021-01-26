 Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.01.2021

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Економіка

Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (відео)

Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині нові платіжки за газ стали непідйомним фінансовим тягарем. За розподіл газу тут доводиться платити увосьмеро більше, ніж у Києві. Які важелі має ОТГ, щоб протидіяти газовикам?

ОТГ скаржаться на газовиків

ОТГ скаржаться на газовиків

Мешканці Лубенського району на Полтавщині обурені агресивною політикою газовиків, які через несплачені платіжки відключили понад сотню домогосподарств від газу. А також занепокоєні зростанням тарифів на газ, які поволі зростали торік, а з січня взагалі підвищилися одразу на 30%. Мітинги не припинилися навіть після того, як уряд на тлі протестів знизив тариф на цей опалювальний сезон, бо для багатьох платіжки за газ все одно залишилися непосильним фінансовим тягарем. Дивіться репортаж DW з Полтавщини:


 

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ОТГ скаржаться на газовиків

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Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині платіжки за газ стали непідйомним тягарем. Які важелі ОТГ має проти облгазів?  

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