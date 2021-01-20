 Санкції США проти ″Північного потоку-2″: Трамп застосував їх вперше і востаннє (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.01.2021

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Політика й суспільство

Санкції США проти "Північного потоку-2": Трамп застосував їх вперше і востаннє (відео)

Адміністрація Дональда Трампа в останній день роботи вперше застосувала санкції проти "Північного потоку-2". Що це означає і чи готова Німеччина переглянути своє ставлення до газогону, зокрема через арешт Навального?

Газпром вже допускає припинення або повне скасування будівництва Північного потоку-2

"Газпром" вже допускає припинення або повне скасування будівництва "Північного потоку-2"

На прощання грюкнули дверима. Адміністрація Дональда Трампа в останній день своєї роботи перед церемонією інавгурації нового президента США Джо Байдена вперше застосувала санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Штрафні заходи, якими Сполучені Штати досі лише погрожували, але до яких ще жодного разу не вдавалися, стосуватимуться судна-трубоукладача "Фортуна", а також його власника - компанії "КВТ-Рус". Як це сприйняли у Німеччині?

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