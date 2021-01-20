Санкції США проти "Північного потоку-2": Трамп застосував їх вперше і востаннє (відео)

Адміністрація Дональда Трампа в останній день роботи вперше застосувала санкції проти "Північного потоку-2". Що це означає і чи готова Німеччина переглянути своє ставлення до газогону, зокрема через арешт Навального?
На прощання грюкнули дверима. Адміністрація Дональда Трампа в останній день своєї роботи перед церемонією інавгурації нового президента США Джо Байдена вперше застосувала санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Штрафні заходи, якими Сполучені Штати досі лише погрожували, але до яких ще жодного разу не вдавалися, стосуватимуться судна-трубоукладача "Фортуна", а також його власника - компанії "КВТ-Рус". Як це сприйняли у Німеччині?
У Німеччині знайшли механізм, як добудувати російсько-німецький газопровід, незважаючи на санкції США.
Санкції проти учасників російсько-європейського газогону "Північний потік-2" запровадили за підтримки президента Дональда Трампа. Будівництво загальмувалося. Як вплине на проєкт Джо Байден на чолі США?
Після майже річного простою і запровадження санкцій США будівництво "Північного потоку-2" все ж можуть продовжити. Чи означає це, що газопровід все ж добудують, враховуючи, що Вашингтон готує нові штрафні заходи?