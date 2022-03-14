Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Нобелівська премія з літератури

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нобелівська премія з літератури".

Нобелівська премія з літератури є однією з п'яти премій, які були створені за заповітом Альфреда Нобеля і які вручаються тим, хто "приніс найбільшу користь людству". Нобелівська премія з літератури вважається найпрестижнішою міжнародною літературною премією. Розмір премії становить дев'ять мільйонів шведських крон. Уперше Нобелівську премію з літератури вручили 1901 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури 14.03.2022

Українця номінувала Польська академія наук. "Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Жадана", - йдеться у заяві академії.
Сотні провідних діячів культури підписали заяву на підтримку України

Сотні провідних діячів культури підписали заяву на підтримку України 05.02.2022

"Не можна миритися з відкритою загрозою вторгнення на чужу, суверенну територію", - заявляють лауреати Нобелівської премії з літератури та інші митці щодо дій РФ навколо України.

Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні

Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні 07.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з літератури танзанійському письменнику з Великобританії Абдулразаку Гурні.
Нобелівську премію з літератури присудили американці Луїзі Глюк

Нобелівську премію з літератури присудили американці Луїзі Глюк 08.10.2020

Нобелівську премію з літератури 2020 року отримає американська поетеса Луїза Глюк.
Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини

Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини 28.09.2020

Нобелівська лауреатка та членкиня Координаціної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. В її оточенні заявили, що письменниця планує повернутися.
Світлана Алексієвич не має наміру виїжджати з Білорусі, до неї приїхали дипломати

Світлана Алексієвич не має наміру виїжджати з Білорусі, до неї приїхали дипломати 09.09.2020

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич - єдина членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції, яка залишається на волі й хоче бути в Білорусі. До неї прибули іноземні дипломати.
Йди, поки не пізно - Алексієвич закликає Лукашенка до відставки

"Йди, поки не пізно" - Алексієвич закликає Лукашенка до відставки 13.08.2020

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич закликала Олександра Лукашенка піти у відставку на тлі протестів у Білорусі. За її словами, нікому не потрібна кров.
Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата

Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата 12.12.2019

Цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури австрійський письменник Петер Гандке не зможе в'їхати до Косова. Республіка оголосила його персоною нон грата за дружбу з Мілошевичем.

Лауреати Нобелівської премії з літератури від 2000 року до сьогодні

Лауреати Нобелівської премії з літератури від 2000 року до сьогодні 11.12.2019

Нобелівська премія з літератури - одна з найпрестижніших нагород. Серед лауреатів останніх років - і саркастична австрійка, і суперечливий китайський майстер пера, і польська письменниця українського походження.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 10.12.2019

Нобелівська премія з літератури - одна з найпрестижніших нагород. Серед лауреатів останніх років - і саркастична австрійка, і суперечливий китайський майстер пера, і польська письменниця українського походження.

В Осло та Стокгольмі вручили Нобелівські премії

В Осло та Стокгольмі вручили Нобелівські премії 10.12.2019

Нобелівську премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед за ініціативу з урегулювання конфлікту з Еритреєю. Премії з літератури вручили лауреатам за два роки.
Олександр Ірванець: Ковбаса як символ гріхопадіння

Олександр Ірванець: Ковбаса як символ гріхопадіння 25.10.2019

"Якщо українська література отримає свого нобелівського лауреата, вибух "хейту" буде небувалим", - Олександр Ірванець, спеціально для DW.
Боснійський письменник Саша Станишич отримав Премію німецької книготоргівлі

Боснійський письменник Саша Станишич отримав Премію німецької книготоргівлі 15.10.2019

У промові під час церемонії нагородження у Франкфурті-на-Майні німецько-боснійський письменник висловив невдоволення присудженням Нобелівської премії Петеру Гандке.
Ольга Токарчук: Я знаю, що мої книжки не для всіх

Ольга Токарчук: Я знаю, що мої книжки не для всіх 11.10.2019

Література покликана показувати очевидні речі під новим, несподіваним кутом, вважає лауреатка Нобелівської премії з літератури, польська письменниця українського походження Ольга Токарчук.

Нобелівську премію з літератури отримає письменниця українського походження

Нобелівську премію з літератури отримає письменниця українського походження 10.10.2019

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік присуджено польській письменниці українського походження Ользі Токарчук, а за 2019 рік - австрійцю Петеру Гандке.
Гроші, гендер і політика: цікаві факти про Нобелівську премію

Гроші, гендер і політика: цікаві факти про Нобелівську премію 07.10.2019

Присудженням Нобелівської премії з медицини розпочався щорічний "нобелівський" тиждень. Найцікавіші факти з історії найпрестижнішої наукової премії світу - в статті DW.
Інші статті