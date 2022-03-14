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Нобелівська премія з літератури є однією з п'яти премій, які були створені за заповітом Альфреда Нобеля і які вручаються тим, хто "приніс найбільшу користь людству". Нобелівська премія з літератури вважається найпрестижнішою міжнародною літературною премією. Розмір премії становить дев'ять мільйонів шведських крон. Уперше Нобелівську премію з літератури вручили 1901 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.