Хан Канг відмовилася святкувати "Нобелівку" через війни

Лауреатка Нобелівської премії з літератури відмовилася від святкувань через війну РФ проти України та ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Хан Канг, перша кореянка, яка стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури, відмовилася від святкування та пресконференції, посилаючись на глобальні трагедії - війну між Україною і Росією та ізраїльсько-палестинський конфлікт. Як повідомляє видання The Korea Times, її батько, відомий письменник Хан Сонг Вон, передав її повідомлення під час пресконференції в Літературній школі у місті Чанхин.

"(Хан Канг) сказала мені: "Коли війна посилюється і щодня гинуть люди, як ми можемо влаштовувати святкування чи пресконференції? Вона сказала, що не буде проводити пресконференцію", - зазначив він.

Після оголошення Нобелівської премії з літератури в четвер увечері Хан Син Вон поговорив з дочкою і порадив їй обрати видавництво для проведення пресконференції. Спочатку вона погодилася, сказавши, що "спробує", але за ніч передумала. "Її погляд змістився від письменниці, яка живе в Кореї, до глобальної (письменницької) свідомості. Я, однак, не міг позбутися відчуття, що я батько лауреатки, яка живе в Кореї, тому в підсумку я організував цю пресконференцію", - сказав він.

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Отримавши звістку про присудження премії в телефонній розмові з Нобелівським комітетом у четвер, Хан Канг заявила, що вона "дуже здивована і зворушена", але не зробила жодних подальших заяв.

Кілька видавництв, в тому числі Changbi Publishers, яке опублікувало її відомі романи "Людські вчинки" (2014) і "Вегетаріанка" (2007), і Munhakdongne Publishing, яке опублікувало її збірку віршів і роман "Вітер дме" (2010), запропонували провести пресконференцію, але станом на другу половину дня в п'ятницю вона не відповіла.

Хан Канг отримала Нобелівську премію з літератури 2024 року за "її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя". Таким чином, вона стала першою письменницею з Південної Кореї та першою письменницею з Азії, яка отримала Нобелівську премію з літератури.