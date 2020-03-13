Небачені в історії заходи: Меркель оголосила про жорсткі обмеження в Німеччині

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) оголосила у понеділок, 16 березня, про жорсткі заходи з обмеження суспільного життя та пересування жителів країни. Заходи були ухвалені федеральним урядом та главами урядів земель і мають на меті стримати поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Представлені заходи Меркель назвала такими, "яких в нашій країні ще ніколи не було", цитує агентство новин dpa.

Погоджені заходи мають негайно почати втілювати землі та громади. Меркель пообіцяла, що дотримання обмежень контролюватимуть.

"Ми спираємося на те, що нам кажуть вчені: найбільш дієвий спосіб уповільнити поширення інфекції - це скоротити соціальні контакти", - зазначила Меркель. При цьому, наголосила вона, економічне життя має тривати, постачання енергії та медичне забезпечення мають бути гарантовані.

Читайте також: Німеччина з 16 березня частково закриває кордони

Серед погоджених урядом ФРН та урядами і влади 16 федеральних земель заходів, зокрема, й заборона зібрань у церквах, мечетях, синагогах та місцях збору інших релігійних громад.

Ресторани повинні будуть закриті з 18.00 до 6 ранку. Також не повинно бути під час дії заходів внутрішнього та зовнішнього туризму, особливо наголошується на забороні поїздок екскурсійними автобусами. На всій території країни повинні будуть закриті дитячі майданчики, приватні та громадські спортивні клуби, басейни, аквапарки та фітнес-студії.

Дивитись відео 01:10 Поділитись Богослужіння в часи коронавірусу: церкви переходять в інтернет (16.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZXKC Богослужіння в часи коронавірусу: церкви переходять в інтернет (16.03.2020)

Працювати зможуть тільки супермаркети, аптеки, магазини товарів гігієни, АЗС, банківські установи, поштові відділення та зоомагазини. Також дозволена робота перукарень, громадських пралень, газетних кіосків, магазинів будматеріалів та оптової торгівлі.

Також, відповідно до рішення, свою роботу мають припинити бари, клуби, дискотеки, паби, театри, оперні театри, концертні зали і музеї, ярмарки, виставки, кінотеатри, тематичні парки, зоопарки. Казино, букмекерські контори і борделі також повинні бути закритими.

На відвідування лікарень, реабілітаційних центрів і будинків людей похилого віку вводять обмеження.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив про розуміння через запроваджувані заходи. Він пояснив, що термінові заходи вживаються для сповільнення поширення інфекції та уможливлення підготовки лікарняних закладів до різкого зростання інфікованих осіб.

Читайте також: Коронавірус у Німеччині та Франції: кількість інфікованих та померлих зростає

МЗС Німеччини закликав громадян відмовитися від подорожей за кордон. Ризик не мати можливості повернутися додому з огляду на перекриття кордонів у світі є дуже високим, попередили у зовнішньополітичному відомстві Німеччини.