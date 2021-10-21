Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році

Валовий внутрішній продукт України у 2021 році збільшиться на 3,1 відсотка, прогнозує Національний банк України (НБУ). Раніше український центробанк очікував зростання економіки країни за підсумком року на рівні 3,8 відсотка. Як зазначається у повідомленні, розміщеному на сайті Нацбанку у четвер, 21 жовтня, переглянути прогноз змусив більш тривалий вплив на економіку наслідків пандемії COVID-19 та різке підвищення цін на газ.

Утім, голова НБУ Кирило Шевченко відзначає, що у другому півріччі 2021 року економіка відновлюється жваво. "Зокрема, рекордний врожай ранніх зернових зумовив швидке зростання сільського господарства. Стійкий споживчий попит підтримав роздрібну торгівлю та пасажирообіг. Пожвавлення інвестиційної активності разом із сприятливою зовнішньою ціновою кон'юнктурою сприяли відновленню будівництва та промисловості", - цитує його сайт НБУ.

Відновлення відкладається

Нагадаємо, 2020 року реальний ВВП України вперше з часів рецесії 2013-2015 років скоротився на 4 відсотки. Попередні прогнози уряду передбачали майже повне відновлення економіки до передковідного рівня вже у цьому році. Однак нова оцінка Національного банку більш песимістична.

"Несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв разом із наслідками логістичних проблем у світі обмежуватимуть випуск української промисловості та стримуватимуть відповідно темпи відновлення економіки в наступному році", - йдеться у повідомленні НБУ. Враховуючи це, регулятор погіршив прогноз зростання ВВП не лише на 2021-й, але й на 2022 рік - з чотирьох до 3,8 відсотка. У 2023 ж році ВВП зросте на чотири відсотки, очікує Нацбанк.

В українському центробанку зазначили, що виконання макропрогнозу залежить, в першу чергу, від успішної співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом (МВФ). "Виконання діючої програми stand-by забезпечить надходження необхідного обсягу офіційного фінансування у 2021-2022 роках, кращі умови для зовнішніх запозичень, а також підтримає інтерес іноземних інвесторів до гривневих активів. Співпраця з МВФ сприятиме прискоренню економічного зростання, стабілізації інфляції на рівні цілі й утриманню міжнародних резервів обсягом 30-31 мільярд доларів США в наступні роки", - визнає Нацбанк.

Серед факторів ризику НБУ відзначає значне зростання захворюваності на коронавірус в Україні і низький рівень вакцинації від COVID-19, який може призвести до чергового локдауну і уповільнення економічної активності. Крім того, триваліше, ніж очікується зараз, зростання цін у світі може підвищити і рівень інфляції в Україні.