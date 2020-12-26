 ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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Новини

ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році

За даними Державної служби статистики, це падіння перервало чотирирічний період зростання, який тривав з 2016 року.

ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році

ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2020 році впав на 4 відсотки після чотирьох років зростання, повідомила Державна служба статистики у понеділок, 22 березня. Згідно з наведеними даними, номінальний ВВП становить 4 трильйони 194,1 мільярда гривень, а з розрахунку на одну особу - 100,47 тисячі гривень.

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Держстат уточнив, що зміна дефлятора минулого року становила 9,8 відсотка. За даними відомства, у першому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом 2019 року спад становив 1,2 відсотка, у другому кварталі він прискорився до 11,2 відсотка, після чого сповільнився до 3,5 відсотка у третьому кварталі і 0,5 відсотка - у четвертому.

Номінальний ВВП у першому кварталі минулого року дорівнював 854,05 мільярда гривень (зміна дефлятора - 5,3 відсотка), у другому - 875,34 мільярда гривень (5,6 відсотка), у третьому - 1 трильйон 163,17 мільярда гривень (8,4 відсотка) і у четвертому - 1 трильйон 301,539 мільярда гривень (17,5 відсотка).

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Держстат нагадав, що у 2019 році ВВП України зріс на 3,2 відсотка, роком раніше - на 3,4 відсотка, а в 2017 і 2016 роках він збільшився відповідно на 2,5 відсотка і 2,4 відсотка. До цього у 2014 і 2015 року ВВП спадав - на 6,6 та 9,8 відсотка відповідно. 

Як нагадує "Інтерфакс-Україна", український уряд у 2021 році прогнозує зростання економіки країни на 4,6 відсотка. 

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