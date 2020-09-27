"Народна інавгурація" Тихановської: у Мінськ ввели бронетехніку

У столиці Білорусі Мінську в неділю, 27 вересня, відбувається чергова масштабна акція протесту проти офіційних підсумків виборів президента країни і порушення прав людини. У цей вже 50-ий день протестів опозиція анонсувала проведення так званої "народної інавгурації" Світлани Тихановської - головної суперниці Олександра Лукашенка на минулих виборах. Очікується, що по всій країні у неділю відбудуться марші, учасники яких нестимуть її портрети. Це має стати відповіддю на нещодавню "секретну" інавгурацію Лукашенка.

Бронетехніка і озброєні військові

У рамках підготовки до протестів правоохоронні органи Білорусі посилили заходи безпеки в центрі Мінська, повідомляє агентство новин "Інтерфакс".

Міська резиденція Олександра Лукашенка - Палац незалежності - оточена кількома кордонами силовиків. Також біля резиденції стоїть бронетехніка: не менше 5 БТР, військові вантажівки і автомобілі з рулонами колючого дроту.

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Площа Державного прапора оточена міліцією і військовими, які озброєні автоматами Калашникова. Також оточені традиційні місця збору протестувальників - стела" Мінськ - місто-герой " і музей Великої вітчизняної війни по периметру обгороджені металевими конструкціями, обтягнуті колючим дротом. У оточенні чергують військові. Мінський метрополітен повідомив про закриття семи станцій.

Протестувальники йдуть зі спальних районів

Тим часом протестувальники збираються в спальних районах і колонами рухаються в напрямку стели "Мінськ - місто-герой". Під час руху силовики затримують тих, хто відстає, а також невеликі групи по 2-3 людини. Правозахисний центр "Вясна" вже повідомляє про понад 50 затриманих 27 вересня. Список постійно доповнюється.

Затримання учасників акції протесту 27 вересня

Навколо стели "Мінськ - місто-герой" станом на середину дня, за оцінками кореспондента "Інтерфаку", зібралося близько 30-50 тисяч осіб, люди продовжують прибувати. Багато учасників акції прийшли з саморобними "коронами" на голові. Вони вимагають, щоб Олександр Лукашенко вийшов до них. Протестувальники не розходяться, незважаючи на дощ, що почався.

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До стели почали стягуватися також прихильники білоруського правителя. Посеред проспекту Переможців зупинився автомобіль з музичною установкою. Звідти гучно лунають пісні на підтримку Лукашенка: "Саня залишається з нами" та російський естрадний хіт "Кохану не віддають".

Влада заблокувала інтернет-зв'язок

Також у Мінську почалися перебої з доступом до інтеренту, один з операторів мобільного зв'язку пояснив це "розпорядженням уповноважених державних органів".

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"Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 27 вересня в Мінську знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання даної вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - повідомив цього дня мобільний оператор А1. За інформацією в Telegram-каналах, проблеми з доступом до інтернету мають і абоненти інших мобільних операторів.

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