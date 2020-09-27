"Народна інавгурація" Тихановської: у Мінськ ввели бронетехніку
На чергову масову акцію протесту в Мінську вже зібралося від 30 до 50 тисяч осіб. Влада закрила метро, заблокувала інтернет і ввела у місто бронетехніку.
Учасники акції протесту в Мінську, 27 вересня
У столиці Білорусі Мінську в неділю, 27 вересня, відбувається чергова масштабна акція протесту проти офіційних підсумків виборів президента країни і порушення прав людини. У цей вже 50-ий день протестів опозиція анонсувала проведення так званої "народної інавгурації" Світлани Тихановської - головної суперниці Олександра Лукашенка на минулих виборах. Очікується, що по всій країні у неділю відбудуться марші, учасники яких нестимуть її портрети. Це має стати відповіддю на нещодавню "секретну" інавгурацію Лукашенка.
Бронетехніка і озброєні військові
У рамках підготовки до протестів правоохоронні органи Білорусі посилили заходи безпеки в центрі Мінська, повідомляє агентство новин "Інтерфакс".
Міська резиденція Олександра Лукашенка - Палац незалежності - оточена кількома кордонами силовиків. Також біля резиденції стоїть бронетехніка: не менше 5 БТР, військові вантажівки і автомобілі з рулонами колючого дроту.
Площа Державного прапора оточена міліцією і військовими, які озброєні автоматами Калашникова. Також оточені традиційні місця збору протестувальників - стела" Мінськ - місто-герой " і музей Великої вітчизняної війни по периметру обгороджені металевими конструкціями, обтягнуті колючим дротом. У оточенні чергують військові. Мінський метрополітен повідомив про закриття семи станцій.
Протестувальники йдуть зі спальних районів
Тим часом протестувальники збираються в спальних районах і колонами рухаються в напрямку стели "Мінськ - місто-герой". Під час руху силовики затримують тих, хто відстає, а також невеликі групи по 2-3 людини. Правозахисний центр "Вясна" вже повідомляє про понад 50 затриманих 27 вересня. Список постійно доповнюється.
Затримання учасників акції протесту 27 вересня
Навколо стели "Мінськ - місто-герой" станом на середину дня, за оцінками кореспондента "Інтерфаку", зібралося близько 30-50 тисяч осіб, люди продовжують прибувати. Багато учасників акції прийшли з саморобними "коронами" на голові. Вони вимагають, щоб Олександр Лукашенко вийшов до них. Протестувальники не розходяться, незважаючи на дощ, що почався.
До стели почали стягуватися також прихильники білоруського правителя. Посеред проспекту Переможців зупинився автомобіль з музичною установкою. Звідти гучно лунають пісні на підтримку Лукашенка: "Саня залишається з нами" та російський естрадний хіт "Кохану не віддають".
Влада заблокувала інтернет-зв'язок
Також у Мінську почалися перебої з доступом до інтеренту, один з операторів мобільного зв'язку пояснив це "розпорядженням уповноважених державних органів".
"Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 27 вересня в Мінську знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання даної вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - повідомив цього дня мобільний оператор А1. За інформацією в Telegram-каналах, проблеми з доступом до інтернету мають і абоненти інших мобільних операторів.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
"Марш героїв" іде в гості до Лукашенка
Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Путін "допомагає" Лукашенку
На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки
Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Закрите метро, відключений інтернет
Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
У Мінську зводили барикади
У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Жінки Білорусі - серце протесту
Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Найгучніший марш жінок
Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".
Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
Гуртом і ОМОН бити можна
Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".
Автор: Ганна Бєднова
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