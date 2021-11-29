На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "наркоторгівля".

Під наркоторгівлею розуміють нелегальну купівлю та продаж наркотиків, до яких відносяться, наприклад, кокаїн, героїн, опіум, гашиш. У світі наркоторгівлю намагаються контролювати за допомогою Конвенції ООН про психотропні речовини. Документ було підписано 1971 року у Відні. Головна мета документу приглушити приватне споживання наркотиків і регулювати використання наркотиків з науковою метою та в медицині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.