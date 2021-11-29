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Наркоторгівля

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "наркоторгівля".

Під наркоторгівлею розуміють нелегальну купівлю та продаж наркотиків, до яких відносяться, наприклад, кокаїн, героїн, опіум, гашиш. У світі наркоторгівлю намагаються контролювати за допомогою Конвенції ООН про психотропні речовини. Документ було підписано 1971 року у Відні. Головна мета документу приглушити приватне споживання наркотиків і регулювати використання наркотиків з науковою метою та в медицині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - Європа у фокусі (відео)

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео) 29.11.2021

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (29.11.2021) 29.11.2021

Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі. Росія: що залишилося в РФ від радянського минулого. Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці. Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином.
У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона

У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона 24.10.2021

Президент Колумбії Іван Дуке порівняв затримання наркобарона Дайро Антоніо Усуги з вбивством у 1993 році наркоторговця Пабло Ескобара.
Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів

Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів 14.10.2021

Це "секрет Полішинеля" - з різною регулярністю марихуану вживають мільйони німців. Але цей "народний наркотик" у ФРН досі офіційно заборонений. Що пропонують учасники коаліційних переговорів?

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021) 02.08.2021

Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.

Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти?

Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти? 02.08.2021

Майже дві третини правопорушень, пов'язаних з наркотиками, в Німеччині припадає на канабіс. В низці країн його натомість не вважають настільки шкідливим, аби забороняти.
У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС

У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС 15.07.2021

Громадян України заарештовано в Туреччині за обвинуваченням у контрабанді наркотиків, повідомили в МЗС України. Заарештовані - капітан судна та його помічники.
Найкривавіша поліцейська операція в історії Ріо: щонайменше 25 загиблих

Найкривавіша поліцейська операція в історії Ріо: щонайменше 25 загиблих 07.05.2021

Під час спецоперації поліції в одній із фавел Ріо-де-Жанейро загинули щонайменше 25 людей, у тому числі один правоохоронець. Експерти критикують дії поліції.
Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині

Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині 14.03.2021

Після запровадження локдауну в Німеччині збільшився попит на кокаїн. Цей наркотик почали постачати у країну в ще більших обсягах, а наркодилери вигадують нові схеми, щоб залучити клієнтів.
Стереотипи про найбільш нежіночі професії - Європа у фокусі (відео)

Стереотипи про найбільш нежіночі професії - "Європа у фокусі" (відео) 10.03.2021

Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями. Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю. Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії.
У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну

У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну 24.02.2021

За даними німецьких митників, реалізація такої кількості наркотику вроздріб принесла б наркоторговцям декілька мільярдів євро.

В Італії розпочався один із найбільших судових процесів проти мафії

В Італії розпочався один із найбільших судових процесів проти мафії 13.01.2021

На півдні Італії перед судом постануть понад 300 обвинувачених у приналежності до мафіозних структур.
Європол провів безпрецедентну операцію проти наркоторговців

Європол провів безпрецедентну операцію проти наркоторговців 27.11.2020

Під час операції було заарештовано 37 літаків, 12 мільйонів євро готівкою, 70 автомобілів класу "люкс" і нерухомість вартістю у десятки мільйонів євро.
У Німеччині судять причетних до найбільшої в країні наркоплатформи в інтернеті

У Німеччині судять причетних до найбільшої в країні наркоплатформи в інтернеті 06.08.2020

Викрита 2019 року онлайн-платформа накродилерів Chemical Revolution була найбільшою в Німеччині. Операція із викриття і затримання підозрюваних злочинців - чистої води сюжет детективу.
Європейська мафія: головні гравці на кримінальній карті ЄС

Європейська мафія: головні гравці на кримінальній карті ЄС 21.11.2019

Італійська Cosa Nostra, арабські клани й "російська мафія": прибуток злочинних угруповань, що діють у ЄС, перевищує 100 мільярдів євро на рік. DW - про найвпливовіші з них.
Суд у США засудив мексиканського наркобарона Ель Чапо до довічного ув'язнення

Суд у США засудив мексиканського наркобарона "Ель Чапо" до довічного ув'язнення 17.07.2019

Довічне ув'язнення без права просити про дострокове звільнення та ще 30 символічних років в'язниці - таке покарання присудив мексиканському наркобарону "Ель Чапо" суд у США.
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