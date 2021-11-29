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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "наркоторгівля".
Під наркоторгівлею розуміють нелегальну купівлю та продаж наркотиків, до яких відносяться, наприклад, кокаїн, героїн, опіум, гашиш. У світі наркоторгівлю намагаються контролювати за допомогою Конвенції ООН про психотропні речовини. Документ було підписано 1971 року у Відні. Головна мета документу приглушити приватне споживання наркотиків і регулювати використання наркотиків з науковою метою та в медицині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі. Росія: що залишилося в РФ від радянського минулого. Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці. Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином.
Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.