Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру

Затриманому нападнику в Кривому Розі повідомлено про підозру у вбивстві двох і замаху на вісьмох людей. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 8 листопада, повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України. "Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, 7 листопада в Кривому Розі чоловік завдав ножові поранення десятьом перехожим, в тому числі 8-річній дитині. Двоє постраждалих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні. Згодом нападника було затримано. Нині триває досудове розслідування, повідомляє інформагенція "Українські новини".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський назвав події в Кривому Розі проявом "абсолютного тероризму".

Натомість заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що чоловік, який напав з ножем на перехожих у Кривому Розі, під час затримання не заперечив факту злочину, заявивши, що скоїти злочин йому наказав "голос".