 Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру

Затриманого чоловіка підозрюють у вбивстві двох і замаху на вбивство вісьмох людей у Кривому Розі, повідомили в Офісі генпрокурора.

Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру

Затриманому нападнику в Кривому Розі повідомлено про підозру у вбивстві двох і замаху на вісьмох людей. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 8 листопада, повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України. "Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, 7 листопада в Кривому Розі чоловік завдав ножові поранення десятьом перехожим, в тому числі 8-річній дитині. Двоє постраждалих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні. Згодом нападника було затримано. Нині триває досудове розслідування, повідомляє інформагенція "Українські новини".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський назвав події в Кривому Розі проявом "абсолютного тероризму".

Натомість заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що чоловік, який напав з ножем на перехожих у Кривому Розі, під час затримання не заперечив факту злочину, заявивши, що скоїти злочин йому наказав "голос".

DW.COM

Луцький нападник затриманий, усі заручники звільнені

Чоловік, який більше 12 годин утримував заручників в автобусі в Луцьку, здався правоохоронцям.  

Суд арештував чоловіка, що захопив заручників у Луцьку

Суд заарештував Максима Кривоша без права на вихід під заставу. Сам нападник про скоєне не шкодує. Також він незадоволений тим, що його вимоги не були виконані.  

Також за темою

Ukraine Präsident Volodymyr Zelenskiy

Зеленського можуть оштрафувати за порушення карантинних обмежень 04.06.2020

Під час робочої поїздки до Хмельницького президент України міг порушити карантинні обмеження, кажуть у МВС України. Якщо це доведуть, то на Зеленського чекає грошовий штраф.

Реклама

Докладно

Джо Байден і Джилл Байден

Як за Байдена зміниться політика США щодо України

Підхід Джо Байдена до зовнішньої політики відрізнятиметься від того, як поводився Дональд Трамп. Але як саме?  

Нова Білоруська атомна електростанція у Гродненській області

Старт БілАЕС: Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою"

Під час церемонії підключення першого енергоблоку БілАЕС до енергосистеми Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  