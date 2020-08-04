Зеленський назвав напад у Кривому Розі "абсолютним тероризмом"

Президент України Володимир Зеленський назвав події у Кривому Розі у суботу, 7 листопада, під час яких чоловік з ножем вбив на вулиці двох людей та поранив ще вісьмох, "проявом абсолютного тероризму". Зеленський також закликав українських правоохоронців зробити вулиці міст країни безпечнішими. Про це він написав ввечері у суботу на своїй сторінці у Facebook.

"Вкрай жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них - дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє!", - написав Зеленський.

Читайте також: Майже 50 випадків переслідування активістів в Україні за пів року

Зеленський вимагає від правоохоронців превенції злочинів

Він також зазначив, що вважає напад "проявом абсолютного тероризму за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки". Тому, запевнив президент, навіть якщо за Кримінальним кодексом цей злочин буде кваліфікований інакше, він, все одно, вважатиме це тероризмом та варварським способом залякати людей. "Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського", - наголосив він.

Також, на думку Зеленського, українські правоохоронці мають зробити усе для більшої безпеки українських міст. Превенція злочинів, за його словами, є найголовнішим завданням для силовиків. "Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати", - пояснив український президент.

Він закликав "жорстко й одразу" реагувати при найменшій підозрі про можливий напад. "Безумовно, сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку", - резюмував президент. Він також подякував патрульним, які затримали нападника, висловив співчуття загиблим та побажав якнайшвидшого одужання пораненим під час нападу.

Читайте також: Напади у Києві та Луцьку: як журналісти можуть стати поплічниками злочинців

Напад у Кривому Розі

У суботу, 7 листопада, в Кривому Розі чоловік з ножем напав на людей, вбивши при цьому двох осіб. Ще вісім людей зазнали при цьому поранень. Серед них - восьмирічний хлопчик, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пізніше повідомив, що нападником виявився 29-річний місцевий житель, який не заперечував свого злочину і пояснив його релігійними мотивами. Мовляв, нападник стверджував, що він "прийшов з пекла", є Богом і певний "голос" наказав йому вбити 15 людей. Також Геращенко заявив, що родичі і раніше помічали, що чоловік став "іншою людиною" після повернення з заробітків у Чехії, але до цього він поводився не агресивно.