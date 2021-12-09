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Напади на журналістів

Напади на журналістів – міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" регулярно констатує в своїх звітах зростання в світі тиску на журналістів та вільні мас-медіа.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Напади на журналістів". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН: В Україні чиниться тиск на журналістів і громадянське суспільство

ООН: В Україні чиниться тиск на журналістів і громадянське суспільство 09.12.2021

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зафіксували обмеження свободи думки та мирних зібрань як на підконтрольних уряду України територіях, так і в анексованому Росією Криму та самопроголошених "республіках".
Напад на журналістів: підозру вручили головному охоронцю Укрексімбанку

Напад на журналістів: підозру вручили головному охоронцю "Укрексімбанку" 23.10.2021

Підозру начальнику управління безпеки "Укрексімбанку" вручили за результатами аналізу відеозапису, оприлюдненого журналістами "Схем", повідомили DW у прокуратурі.

Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера

Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Євгена Мецгера 12.10.2021

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про звільнення за власним бажанням. Наглядова рада установи затвердила звільнення.
Прокуратура вимагатиме для Мецгера цілодобовий домашній арешт

Прокуратура вимагатиме для Мецгера цілодобовий домашній арешт 11.10.2021

Цього тижня суд має обрати запобіжний захід для відстороненого від посади керівника "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.
Нападникам на журналістів Схем в Укрексімбанку загрожує до п'яти років в'язниці

Нападникам на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" загрожує до п'яти років в'язниці 07.10.2021

Голові правління державного "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру, якого тимчасово відсторонили від займаної посади, вручили підозру у справі про напад на журналістів у будівлі фінустанови.
Ефект Стрейзанд для Укрексімбанку: що чекає на Євгена Мецгера?

Ефект Стрейзанд для "Укрексімбанку": що чекає на Євгена Мецгера? 06.10.2021

Голову правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера тимчасово відсторонили від роботи після скандалу із нападом на журналістів. Лунають вимоги про ретельне розслідування інциденту та відставку посадовця.

Голова Укрексімбанку перепросив за напад на журналістів

Голова "Укрексімбанку" перепросив за напад на журналістів 06.10.2021

Через напад на журналістів програми "Схеми" в державному "Укрексімбанку" тимчасово відсторонили його керівника Євгена Мецгера. Він попросив вибачення за свої дії.
У Євросоюзі прокоментували напад на журналістів в Укрексімбанку

У Євросоюзі прокоментували напад на журналістів в "Укрексімбанку" 06.10.2021

У Євросоюзі наголосили, що журналісти мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу. А повідомлення про напади на представників ЗМІ необхідно ретельно розслідувати, зазначили у Брюсселі.
Голова Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування нападу на журналістів

Голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування нападу на журналістів 06.10.2021

Офіс президента України вважає неприпустимими дії керівництва державного "Укрексімбанку", в якому вчинили напад на журналістів. Керівник фінустанови Євген Мецгер склав свої повноваження на період слідства.

Схеми відновили та оприлюднили відео нападу в Укрексімбанку

"Схеми" відновили та оприлюднили відео нападу в "Укрексімбанку" 06.10.2021

Журналісти програми "Схеми" відновили видалене відео нападу під час інтерв'ю в "Укрексімбанку" на картках із обох камер, на які вівся запис. На відео видно й сам момент нападу співробітника банку на оператора.
Марченко про напад на журналістів в Укрексімбанку: Це неприпустимо

Марченко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Це неприпустимо 05.10.2021

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "Укрексімбанк" мав запобігти конфлікту з журналістами програми "Схеми".
Поліція розслідує напад на журналістів Схем в Укрексімбанку

Поліція розслідує напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" 05.10.2021

На журналістів програми "Схеми", за їхніми даними, напали під час інтерв'ю в "Укрексімбанку". У банку ці звинувачення відкидають. Поліція відкрила кримінальне провадження.
У Нідерландах після нападу помер журналіст Петер Р. де Вріс

У Нідерландах після нападу помер журналіст Петер Р. де Вріс 15.07.2021

Відомий у Нідерландах кримінальний репортер Петер Р. де Вріс помер у лікарні. Минулого тижня в нього стріляли в центрі Амстердама.
ЄС: Свобода преси досі під загрозою

ЄС: Свобода преси досі під загрозою 02.05.2021

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель нарікає на збільшення фінансового і політичного тиску на журналістів, а також на наявність гендерного насильства стосовно журналісток.
Індекс свободи преси: Україна опустилася на одну позицію

Індекс свободи преси: Україна опустилася на одну позицію 20.04.2021

Правозахисники з "Репортерів без кордонів" опублікували щорічний індекс свободи преси, в якому Україна посіла 97 місце.
Журналісти в Україні критикують збільшення штрафів за перешкоджання ЗМІ

Журналісти в Україні критикують збільшення штрафів за перешкоджання ЗМІ 02.02.2021

В Україні посилили відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. Однак самі журналісти від цього не в захваті. І застерігають, що ситуація може змінитися навіть на гірше.
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