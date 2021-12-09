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Напади на журналістів – міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" регулярно констатує в своїх звітах зростання в світі тиску на журналістів та вільні мас-медіа.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Напади на журналістів". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зафіксували обмеження свободи думки та мирних зібрань як на підконтрольних уряду України територіях, так і в анексованому Росією Криму та самопроголошених "республіках".
Офіс президента України вважає неприпустимими дії керівництва державного "Укрексімбанку", в якому вчинили напад на журналістів. Керівник фінустанови Євген Мецгер склав свої повноваження на період слідства.