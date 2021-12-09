Напади на журналістів – міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" регулярно констатує в своїх звітах зростання в світі тиску на журналістів та вільні мас-медіа.

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