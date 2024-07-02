Помер журналіст з Казахстану, у якого стріляли в Києві

В Айдоса Садикова вистрелили 18 червня біля його будинку в Києві. Майже два тижні лікарі боролися за його життя, але від отриманих поранень він помер.

Казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков, в якого стріляли з пістолета в Києві, помер у лікарні. Про це у вівторок, 2 липня, повідомила його дружина Наталія Садикова.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося", - написала вона у Facebook.

При цьому вона переконана, що смерть Садикова - на совісті президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, якого вбитий журналіст неодноразово критикував.

Напад на Айдоса Садикова

Напад на Айдоса Садикова вчинили у дворі однієї з багатоповерхівок Шевченківського району в центрі Києва вдень 18 червня. У момент, коли машина подружжя Садикових, за кермом якої перебував журналіст, завертала в бік прибудинкової парковки, невідомий зробив постріл із пістолета. Куля влучила у скроню Айдоса Садикова, після чого він одразу ж знепритомнів.

Нападник втік з місця злочину, а згодом українські правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє громадян Казахстану. Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль та спостерігали за Садиковим певний час, вивчаючи його маршрути, повідомила прокуратури Києва.

У день скоєння замаху нападники залишили територію України, перетнувши кордон із Молдовою. Їх оголосили в міжнародний розшук.

22 червня Генеральна прокуратура Казахстану повідомила про затримання одного з двох підозрюваних - Алтая Жаканбаєва. Згідно з повідомленням, він нібито сам звернувся в органи внутрішніх справ Казахстану, де був затриманий після допиту. Другий підозрюваний - Мейрам Картаєв, перебуває у розшуку в Казахстані. Казахська генпрокуратура зробила в Україну запит про передачу матеріалів кримінальної справи.

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал, де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році. Восени 2023 року року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.