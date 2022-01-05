 Назарбаєв покинув посаду голови Радбезу Казахстану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2022

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Новини

Назарбаєв покинув посаду голови Радбезу Казахстану

Президент Казахстану Токаєв на тлі протестів сам очолив Радбез і пообіцяв "діяти жорстко". Тим часом мітинги не вщухають, у столиці країни відсутній інтернет та телефонний зв'язок.

Kasachstan Almaty | Proteste & Ausschreitungen

Протести у Казахстані не вщухають

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що з 5 січня очолюватиме Раду безпеки Казахстану (РБК) замість колишнього очільника країни Нурсултана Назарбаєва. "Як глава держави і відсьогодні глава Ради безпеки я маю намір діяти максимально жорстко", - заявив Токаєв у зверненні до нації, яке транслював казахський державний канал "Хабар 24".

Рада безпеки Казахстану уповноважена надавати рекомендації президенту та координувати діяльність державних та правоохоронних органів у питаннях національної безпеки, обороноздатності, законності та правопорядку. Назарбаєв продовжив очолювати Раду після відставки у 2019 році, фактично залишаючи за собою можливість впливати на владу в країні. Одною з вимог протестувальників, акції яких не вщухають з 2 січня, було реальне відсторонення експрезидента від влади.

Що ще сказав Токаєв

Виступаючи зі зверненням, Токаєв заявив, що внаслідок акцій протесту вже є жертви серед правоохоронців. За його словами, "відбуваються масові напади на співробітників правопорядку, серед них є вбиті і поранені", проте кількості постраждалих він не уточнив. Більш того, Токаєв підкреслив, що вважає учасників акцій протесту "змовниками" та заявив, що їхні дії були ретельно сплановані і вони були "мотивовані фінансово". 

Президент Казахстану також заявив, що за жодним обставин не має наміру залишати столицю країни Нур-Султан.

Nursultan Nasarbajew / Kasachstan / Präsident

Нурсултан Назарбаєв править Казахстаном з 1989 року

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У Нур-Султані відключили інтернет і телефонний зв'язок

Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Казахстан" з посиланням на місцевих жителів, в країні припинили мовлення кілька телеканалів. Наразі для глядачів доступний лише державний "Хабар 24" і "31 канал". Казахські сайти, зокрема низки ЗМІ, недоступні з-за кордону.

Окрім того, у Нур-Султані та Алмати 5 січня відключили інтернет і телефонний зв'язок. Казахстанці, які перебувають за кордоном, повідомляють, що їм важко зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати за допомогою телефонного зв'язку та через популярні месенджери.

Kasachstan Almaty | Proteste & Ausschreitungen

Військова техніка у Алмати, 5 січня

За останніми повідомленнями ЗМІ, в Алматі наразі горить резиденція президента, будівля представництва генеральної прокуратури та мерії. Тривають сутички між учасниками протестів та правоохоронцями.

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Нагадаємо, мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни та оголосив у столиці країни Нур-Султані, в місті республіканського значення Алмати, а також у Мангістауській та Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

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No comment: масові протести в Казахстані переросли в сутички із силовиками (05.01.2021)

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