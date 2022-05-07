Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)".

МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано

МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано 07.05.2022

Атаки на медичні заклади порушують міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я, наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні

Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні 18.04.2022

Німецька медична асоціація відкрила прийом заяв від лікарів, які готові працювати в Україні. Організація отримала понад 1100 заяв.

Іноземні медики їдуть в Україну лікувати хворих і поранених (01.04.2022) 01.04.2022

У МОЗ України запрошують до роботи іноземних лікарів. Адже в умовах війни є гостра потреба в медичних руках для допомоги і на фронті, і в тилу. Кілька десятків іноземних медиків уже працюють в Україні. Що їх мотивує і які враження від українців - в репортажі DW.
Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни

Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни 17.03.2022

В умовах бойових дій в Ураїні МОЗ продовжує моніторити ситуацію з поширенням COVID-19. Чи є у українців доступ до лікування і вакцинації - у матеріалі DW.
Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому 23.02.2022

Українцям, які не мають сертифікату про вакцинацію чи результатів тестування на COVID-19, тепер не треба самоізолюватися після повернення до України.
Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати?

Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати? 18.02.2022

З 1 січня 2022 року медики та медсестри мають отримувати вже збільшену зарплату. Натомість у деяких закладах - брак коштів та примусові переведення на меншу ставку в цілях економії. DW розбиралася в ситуації.
COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих

COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих 15.02.2022

14 лютого в Україні майже 30 тисяч людей захворіли на COVID-19. Лідерами за кількістю нових випадків захворювання є Одещина та місто Київ.
Коронавірус: кількість інфікувань в Україні продовжує зростати

Коронавірус: кількість інфікувань в Україні продовжує зростати 10.02.2022

Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Одеській області (3 918) та місті Києві (3 880).
В Україні за перший тиждень відсторонили понад дві тисячі невакцинованих медиків

В Україні за перший тиждень відсторонили понад дві тисячі невакцинованих медиків 08.02.2022

Наприкінці січня МОЗ розширив список професій, що підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. За новими правилами від роботи відсторонили вже понад сім тисяч працівників. 
COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів

COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів 07.02.2022

Термін обов'язкової самоізоляції для хворих на COVID-19 скоротили до п'яти днів, повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Карантин можна завершити раніше за наявності негативного ПЛР-тесту.

Глава МОЗ ФРН окреслив терміни послаблення COVID-обмежень

Глава МОЗ ФРН окреслив терміни послаблення COVID-обмежень 07.02.2022

За умови досягнення хвилею заражень омікроном свого піку до середини лютого послаблювати обмеження в Німеччині можуть розпочати до Великодня, зазначив Карл Лаутербах.
В Україну доставили першу партію ліків від COVID-19

В Україну доставили першу партію ліків від COVID-19 06.02.2022

Перша партія "Молнупіравіра" прибула в Україну. 60 тисяч курсів першого противірусного препарату прямої дії розподілять по регіонах. Він призначений хворим із груп ризику.
COVID-19 в Україні: понад 42 тисячі нових випадків

COVID-19 в Україні: понад 42 тисячі нових випадків 05.02.2022

Темпи короновірусної хвороби в країні не спадають. Дві доби поспіль у МОЗ фіксують понад 40 тисяч випадків COVID-19, 185 людей померли.
В Україні черговий рекорд заражень COVID-19

В Україні черговий рекорд заражень COVID-19 04.02.2022

3 лютого в Україні зафіксували майже 44 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом, що є рекордом з початку епідемії.
COVID-19: в Україні новий рекорд інфікувань

COVID-19: в Україні новий рекорд інфікувань 03.02.2022

Майже 40 тисяч нових заражень коронавірусною інфекцією зафіксували в Україні 2 лютого. Це є черговим рекордом інфікувань за добу з початку епідемії.

Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою

Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою 02.02.2022

Рівень захворюваності на COVID-19 в Україні зростає кілька тижнів поспіль. 1 лютого зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом.
Інші статті