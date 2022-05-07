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Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)".
У МОЗ України запрошують до роботи іноземних лікарів. Адже в умовах війни є гостра потреба в медичних руках для допомоги і на фронті, і в тилу. Кілька десятків іноземних медиків уже працюють в Україні. Що їх мотивує і які враження від українців - в репортажі DW.