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Трамп висунув антивакцинатора Кеннеді-мл. на очільника МОЗ

Дмитро Шварц
15 листопада 2024 р.

Трамп оголосив Роберта Кеннеді-мл. своїм кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб США. Його неодноразово критикували за неправдиві заяви щодо медичних питань, як-от про зв'язок вакцин з аутизмом.

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Дональд Трамп та Роберт Кеннеді-молодший
Дональд Трамп та Роберт Кеннеді-молодший, 23 серпня 2024 рокуФото: Rebecca Noble/Getty Images

Дональд Трамп оголосив Роберта Кеннеді-молодшого своїм кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб (HHS) США. Про цю номінацію Трамп повідомив у дописі у соціальній мережі X, додавши, що "занадто довго американці були пригнічені харчовою промисловістю та фармацевтичними компаніям, які займалися обманом, введенням в оману та дезінформацією, коли йшлося про громадське здоров'я".

За словами Трампа, "безпека та здоров'я всіх американців є найважливішою функцією будь-якої адміністрації", і це міністерство "відіграватиме важливу роль у забезпеченні захисту кожного від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних препаратів та харчових добавок, які призвели до надзвичайної кризи у сфері охорони здоров'я в цій країні".

"Пан Кеннеді відновить ці агентства до традицій золотого стандарту наукових досліджень і маяків прозорості, щоб покласти край епідемії хронічних хвороб і зробити Америку знову великою і здоровою!", - заявив новообраний президент.

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Трамп про Кеннеді-молодшого: Ніхто не зможе зробити це так, як ви

На урочистому прийомі у Флориді, увечері у четвер, 14 листопада, Трамп теж прокоментував намір призначити Кеннеді-молодшого очільников міністерства охорони здоров'я. Він наголосив, що від номінанта очікують, що той пропонуватиме ідеї, зокрема щодо того, про що він "говорив протягом тривалого часу". "І я думаю, що ви збираєтеся зробити неймовірну річ - ніхто не зможе зробити це так, як ви", - додав Трамп, цитує CNN.

Також він назвав Кеннеді-молодшого "великим розумом і чудовим хлопцем" і привітав родину Кеннеді з його номінацією. 

Кеннеді-молодший - давній противник вакцинації

Роберта Кеннеді-молодшого, який був незалежним кандидатом у президенти США, а у серпні зняв свою кандидатуру на користь Трампа, неодноразово критикували за неправдиві заяви щодо медичних питань, зокрема про зв'язок вакцин з аутизмом, пише Reuters.

Він виступав проти державних і федеральних обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19, і був звинувачений у поширенні дезінформації про вірус.

Роберт Кеннеді-молодший заявляв, що хоче більш суворого тестування вакцин, але очолював некомерційну організацію "Захист здоров'я дітей", яка займається антивакцинальною пропагандою, додає агентство.

В інтерв'ю в березні, коли він ще балотувався в президенти, Кеннеді заявив, що американці, які хочуть отримати вакцину для себе або своїх дітей, матимуть доступ до них, якщо його буде обрано. Водночас він висловив сумнів в ефективності вакцин проти кору.

Кеннеді є племінником колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді, вбитого в 1963 році, та сином колишнього генерального прокурора й сенатора від штату Нью-Йорк Роберта Ф. Кеннеді, вбитого в 1968 році під час його власної президентської кампанії.

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