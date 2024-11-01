Ліквідація МСЕК: уряд схвалив законопроєкт про реформування

Законопроєкт передбачає, що з 1 січня замість МСЕК в Україні запрацюють експертні команди з оцінювання функціонування людини. Задля запобігання корупції частина процесів здійснюватиметься через цифрові системи.

Кабінет Міністрів у п'ятницю, 1 листопада, схвалив законопроєкт, який передбачає, що з 1 січня 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Україні запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, що складатимуться з практикуючих лікарів.

Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я, замість поняття "медико-соціальна експертиза" документ вводить термін "оцінювання повсякденного функціонування особи". Таке оцінювання здійснюватиметься у "багатопрофільних потужних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди".

"Ці лікарні оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта. За потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта", - зазначили в міністерстві.

Цифровізація оцінювання стану здоров'я

У МОЗ також підкреслили, що значний акцент при реформуванні буде зроблений на цифровізації. Направляти пацієнтів на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців - лікарі військово-лікарських комісій "на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи".

Результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС) для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат.

"Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт - імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема й таких, про які останнім часом стало відомо", - додали в міністерстві.

Крім того, до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря. Визначено, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які - ні. Передбачено механізми оскарження рішень команд.

Після затвердження урядом законопроєкт буде переданий до Верховної Ради, яка має підтримати внесення відповідних змін у законодавство.

Скандали з корупцією у МСЕК

Після низки корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю МСЕК, зокрема підозр щодо корупційного оформлення інвалідностей прокурорам, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій. Також було вирішено провести перевірки попередніх рішень комісій.

Через скандал генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку. 29 жовтня Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Як співвідносяться нещодавно ухвалений закон і нова законодавча ініціатива в уряді не уточнили.