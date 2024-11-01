Ліквідація МСЕК: уряд схвалив законопроєкт про реформування

Ліквідація МСЕК: уряд схвалив законопроєкт про реформування1 листопада 2024 р.
Кабінет Міністрів у п'ятницю, 1 листопада, схвалив законопроєкт, який передбачає, що з 1 січня 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Україні запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, що складатимуться з практикуючих лікарів.
Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я, замість поняття "медико-соціальна експертиза" документ вводить термін "оцінювання повсякденного функціонування особи". Таке оцінювання здійснюватиметься у "багатопрофільних потужних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди".
"Ці лікарні оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта. За потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта", - зазначили в міністерстві.
Цифровізація оцінювання стану здоров'я
У МОЗ також підкреслили, що значний акцент при реформуванні буде зроблений на цифровізації. Направляти пацієнтів на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців - лікарі військово-лікарських комісій "на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи".
Результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС) для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат.
"Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт - імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема й таких, про які останнім часом стало відомо", - додали в міністерстві.
Крім того, до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря. Визначено, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які - ні. Передбачено механізми оскарження рішень команд.
Після затвердження урядом законопроєкт буде переданий до Верховної Ради, яка має підтримати внесення відповідних змін у законодавство.
Скандали з корупцією у МСЕК
Після низки корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю МСЕК, зокрема підозр щодо корупційного оформлення інвалідностей прокурорам, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій. Також було вирішено провести перевірки попередніх рішень комісій.
Через скандал генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку. 29 жовтня Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Як співвідносяться нещодавно ухвалений закон і нова законодавча ініціатива в уряді не уточнили.