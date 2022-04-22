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Міжнародний олімпійський комітет (МОК)

Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні

Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні 22.04.2022

Досі Міжнародний олімпійський комітет лише звинувачував уряд РФ у порушенні олімпійського миру. Очільник МОК заявив, що комітет підтримує санкції проти будь-якого олімпійця, який схвалює війну.
Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі

Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі 14.02.2022

Російська фігуристка Каміла Валієва, яку підозрюють у допінгу, виступить в одиночних змаганнях на Олімпіаді у Пекіні. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляції МОК, ISU та WADA.
Олімпіада: Німеччина зберігає першість, у Росії інцидент із допінгом

Олімпіада: Німеччина зберігає першість, у Росії інцидент із допінгом 10.02.2022

У Пекіні пройшов шостий змагальний день Олімпіади-2022. У медальному заліку продовжує лідирувати Німеччина, триває скандал із російською фігуристкою, а Україна пропускає змагання зі фристайлу через COVID-19.
Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг

Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг 09.02.2022

Церемонія нагородження у командних змаганнях фігуристів досі не відбулася через можливі проблеми із допінг-тестом у одного з російських спортсменів, який виграв золото, пише видання Inside the Games.
П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні

П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні 04.02.2022

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні будуть особливими. Де і як відбудуться змагання? З якими обмеженнями стикнуться спортсмени та глядачі? Огляд DW.
США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні

США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні 07.12.2021

Адміністрація президента США Джо Байдена не надсилатиме на зимові Олімпійські ігри своїх дипломатичних представників, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях.
WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай

WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай 02.12.2021

Глава WTA не виключив, що на тенісистку чинять тиск після висунутих нею звинувачень у сексуальному насильстві. Він дуже стурбований ризиками, з якими можуть стикнутися гравці та співробітники асоціації у Китаї.

Лист в МОК: десятки екоорганізацій проти можливої зимової Олімпіади в Україні

Лист в МОК: десятки екоорганізацій проти можливої зимової Олімпіади в Україні 09.11.2021

Потенційне проведення зимової Олімпіади в Україні розкритикували понад 50 екологічних організацій з усього світу через можливий негативний вплив на екосистему лісів Карпат. Відповідне звернення вони спрямували до МОК.
Підсумки Токіо-2020: Олімпіада всупереч усьому

Підсумки Токіо-2020: Олімпіада всупереч усьому 09.08.2021

ХХХІІ літня Олімпіада в Токіо, у проведення якої багато хто не вірив до останнього моменту, стала найбільш незвичною за всю історію Ігор. Її головні підсумки, й не тільки спортивні, - у DW.

Міжнародний Олімпійський комітет позбавив акредитації двох тренерів Тимановської

Міжнародний Олімпійський комітет позбавив акредитації двох тренерів Тимановської 06.08.2021

МОК позбавив акредитації тренерів Христини Тимановської Артура Шумака і Юрія Моісевича на тлі скандалу.
Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) 05.08.2021

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021) 05.08.2021

Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.

Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади

Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади 04.08.2021

DW розповідає про скандал довкола білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, що отримала польську візу і днями залишить Токіо, та ймовірну роль Олександра Лукашенка у ньому.
МОК почав розслідувати справу білоруської легкоатлетки Тимановської

МОК почав розслідувати справу білоруської легкоатлетки Тимановської 03.08.2021

Міжнародний олімпійський комітет хоче встановити всі факти та заслухати всіх причетних у справі білоруски Христини Тимановської.
МОК вимагає від Білорусі роз'яснень щодо ситуації з Тимановською

МОК вимагає від Білорусі роз'яснень щодо ситуації з Тимановською 02.08.2021

Спортсменка, яка заявила про спробу її насильного вивезення з Японії в Білорусь, перебуває під захистом японської влади, кажуть у МОК. Чехія вже запропонувала їй в'їзну візу.
Все, що треба знати про Олімпіаду в Токіо

Все, що треба знати про Олімпіаду в Токіо 23.07.2021

Перша в історії Олімпіада, яка пройде в непарний рік і майже без глядачів. DW розповідає найголовніше, що потрібно знати про XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо.
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