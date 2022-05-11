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Музика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Музика".

Музика - вид мистецтва, музичні твори складаються з організованих у певному порядку звуків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перші фіналісти Євробачення-2022 (фотогалерея)

Перші фіналісти "Євробачення-2022" (фотогалерея) 11.05.2022

Перші 10 фіналістів конкурсу, яким довелось пройти через решето півфіналу, визначились у Турині 10 травня. DW представляє щасливчиків.
Переможці першого півфіналу Євробачення-2022

Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022" 11.05.2022

Перші 10 фіналістів конкурсу, яким довелось пройти через решето півфіналу, визначились у Турині 10 травня. DW представляє щасливчиків.
Перший півфінал Євробачення-2022: між сумом та радістю

Перший півфінал "Євробачення-2022": між сумом та радістю 11.05.2022

Перший півфінал конкурсу у Турині став дзеркалом тих почуттів, які переважають зараз у Європі. У фінал гідно вийшла Україна, представлена Kalush Orchestra із піснею "Stefania".
Українські біженки в Німеччині заснували оркестр

Українські біженки в Німеччині заснували оркестр 10.05.2022

У Німеччині з'явився оркестр, який заснували біженки з України. Нині він виступатиме у Берлінській філармонії.
Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім?

Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім? 06.05.2022

Коли на світ з'являється чергове творіння німецького гурту Rammstein, ця подія зазвичай супроводжується скандалом або провокацією. Але альбом "Zeit" надсилає інші сигнали.
Голос України: Київський симфонічний оркестр розпочав турне Німеччиною

"Голос України": Київський симфонічний оркестр розпочав турне Німеччиною 27.04.2022

"Голос України мають почути в усьому світі", - кажуть у Київському симфонічному оркестрі. Музика - це відповідь українських музикантів на агресивну війну Путіна.
У містах Німеччини тисячі людей вийшли на демонстрації проти війни в Україні

У містах Німеччини тисячі людей вийшли на демонстрації проти війни в Україні 20.03.2022

Тисячі людей по всій Німеччині - у Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні - вийшли на акції проти війни в Україні. У Берліні відбувся музичний мітинг солідарності з Україною.
Валентин Сильвестров: Що ви коїте, чорти кремлівські?

Валентин Сильвестров: "Що ви коїте, чорти кремлівські?" 17.03.2022

Найбільший сучасний композитор, який вимушено залишив рідний Київ, поговорив з DW про війну проти його країни - України, про українську музику та про бойкот російської культури.

Музика, що дає надію: львів'янка грає на піаніно біля львівського вокзалу (09.03.2022) 09.03.2022

Львів'янка Ольга з дитинства захоплюється музикою. Вона вирішила грати на піаніно для тисяч людей, які щодня прибувають на залізничний вокзал Львова, тікаючи від війни. Дівчина вірить, що прекрасне дарує надію.
Російський диригент втратив посади у Європі через Путіна

Російський диригент втратив посади у Європі через Путіна 01.03.2022

Друг Путіна, диригент Валерій Гергієв втратив керівні посади в європейських оркестрах і фестивалях через небажання засудити війну з Україною.
Україну на Євробаченні-2022 представить гурт Kalush Orchestra

Україну на "Євробаченні-2022" представить гурт Kalush Orchestra 22.02.2022

Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі національного відбору на конкурс "Євробачення-2022" та отримав найбільшу підтримку глядачів. Конкурс відбудеться в італійському Турині у травні.
Україну на Євробаченні-2022 погодився представляти Kalush Оrchestra

Україну на "Євробаченні-2022" погодився представляти Kalush Оrchestra 18.02.2022

Гурт Kalush Оrchestra посів на національному відборі друге місце. Його попросили поїхати на пісенний конкурс до Італії замість Аліни Паш.
Євробачення-2022: Україна обрала свого учасника

"Євробачення-2022": Україна обрала свого учасника 12.02.2022

Переможницею національного відбору від України на "Євробачення-2022" стала Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків". Господарем пісенного конкурсу цього року буде італійський Турин.

Пекар-металіст: хліб, спечений під гевіметал, смачніший? (28.01.2022) 28.01.2022

Аксель Шмітт - пекар у четвертому поколінні з півдня Німеччини. Він - затятий любитель важкого металу і стверджує, що гевіметал має вплив на смак і аромат хліба, який він випікає.
Як попзірка з Німеччини завойовує світову музичну сцену

Як попзірка з Німеччини завойовує світову музичну сцену 21.12.2021

19-річна Зое Віз належить до нового покоління попзірок, чия відкритість та щирість у піснях знаходять величезний відгук не лише в її ровесників, а й у ширшої аудиторії.
Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування Палац Путіна

Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування "Палац Путіна" 01.12.2021

Розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" стало лідером за кількістю переглядів в Україні за 2021 рік, повідомили у Google.

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