Музика, що дає надію: львів'янка грає на піаніно біля львівського вокзалу (09.03.2022)

Львів'янка Ольга з дитинства захоплюється музикою. Вона вирішила грати на піаніно для тисяч людей, які щодня прибувають на залізничний вокзал Львова, тікаючи від війни. Дівчина вірить, що прекрасне дарує надію.