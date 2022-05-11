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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Музика".
Музика - вид мистецтва, музичні твори складаються з організованих у певному порядку звуків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Львів'янка Ольга з дитинства захоплюється музикою. Вона вирішила грати на піаніно для тисяч людей, які щодня прибувають на залізничний вокзал Львова, тікаючи від війни. Дівчина вірить, що прекрасне дарує надію.