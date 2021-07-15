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Мито - грошові збори, які стягуються за перевезення товарів через митний кордон.
Митні платежі можуть стягуватись за ввіз товарів на територію країни, вивіз або транзит. Найчастіше йдеться про митні платежі за ввіз товарів. Таким чином держава заробляє валюту або може захищати національних виробників від конкуренції з-за кордону.
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