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Мито

Мито - грошові збори, які стягуються за перевезення товарів через митний кордон.

Митні платежі можуть стягуватись за ввіз товарів на територію країни, вивіз або транзит. Найчастіше йдеться про митні платежі за ввіз товарів. Таким чином держава заробляє валюту або може захищати національних виробників від конкуренції з-за кордону.

Україна і вуглецеве мито ЄС: що варто знати

Україна і вуглецеве мито ЄС: що варто знати 15.07.2021

Єврокомісія запропонувала вуглецеве мито, або ж механізм вуглецевого коригування імпорту до ЄС. Україна - серед тих країн, на яких це позначиться найбільше. Як саме, - подробиці у DW.
Чи відбивається політична криза між Україною та Білоруссю на торгівлі

Чи відбивається політична криза між Україною та Білоруссю на торгівлі 04.05.2021

Львів відмовився купувати білоруські автобуси, а Україна запровадила додаткове мито на імпорт транспорту з Білорусі. Чи страждає торгівля між країнами від охолоджених політичних відносин на тлі протестів у Білорусі?
Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - Європа у фокусі (відео)

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео) 22.03.2021

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.

Попри перемогу Байдена: ЄС запровадить штрафні мита щодо товарів зі США

Попри перемогу Байдена: ЄС запровадить штрафні мита щодо товарів зі США 09.11.2020

Через провал переговорів у суперечці щодо американських субвенцій концерну Boeing ЄС накладе на США штрафні мита навіть на тлі поразки Дональда Трампа на виборах.
ЄС пригрозив Великобританії наслідками через законопроєкт, який порушує угоду про Brexit

ЄС пригрозив Великобританії наслідками через законопроєкт, який порушує угоду про Brexit 10.09.2020

Єврокомісія розкритикувала законопроєкт про внутрішній ринок Великобританії. У Брюсселі наголошують, що в разі його прийняття Лондон порушить угоду про Brexit і може зіткнутися із наслідками.
Дональд Трамп заявив про зв'язок коронавірусу з лабораторією в Ухані

Дональд Трамп заявив про зв'язок коронавірусу з лабораторією в Ухані 01.05.2020

Джерело коронавірусу могло перебувати в науковій лабораторії Уханьского інституту вірусології, сказав президент США, спираючись на "власні дані". Він також пригрозив Китаю новими митами.
США розширили обмеження на імпорт сталі та алюмінію

США розширили обмеження на імпорт сталі та алюмінію 09.02.2020

Адміністрація президента США Дональда Трампа розширила перелік товарів зі сталі та алюмінію, на які поширюються підвищені імпортні мита.
США, Китай і Німеччина виграють від членства у СОТ найбільше - дослідження

США, Китай і Німеччина виграють від членства у СОТ найбільше - дослідження 30.12.2019

Членство у Світовій організації торгівлі принесло найбільше зиску США, Китаю та Німеччині, підрахували у Фонді Бертельсманна.
Торговельна війна США і Китаю: Пекін анонсував поетапне зниження мит

Торговельна війна США і Китаю: Пекін анонсував поетапне зниження мит 07.11.2019

Китай і США домовились про поетапне зниження митних зборів, повідомляють у міністерстві комерції КНР.
Рада відтермінувала штрафи за євробляхи

Рада відтермінувала штрафи за "євробляхи" 12.09.2019

Застосування штрафних санкцій за порушення правил ввезення автомобілів на іноземних номерах, котрі набули чинності у серпні, відтермінували на 90 днів.

Розмитнити машину і не розоритися - як це роблять німці (08.08.2019) 08.08.2019

Новий голова митної служби України Максим Нефьодов розкритикував методи використання німецьких каталогів вартості машин "Шваке", якими українські митники послуговуються для вирахування мита. Що таке "Шваке" і як німці розмитнюють машини?
Дональд Трамп анонсував нове 10-відсоткове мито на китайські товари

Дональд Трамп анонсував нове 10-відсоткове мито на китайські товари 01.08.2019

Сполучені Штати Америки запровадять з першого вересня нове 10-відсоткове мито на китайські товари, повідомив президент США Дональд Трамп.
Що можна, а що не можна ввозити в Німеччину

Що можна, а що не можна ввозити в Німеччину 24.07.2019

Ці правила ввезення продуктів, а також тварин на територію ФРН стосуються не тільки іноземних туристів, але і самих німців, які повертаються на батьківщину. DW з'ясовувала.
Понад 600 американських компаній звернулися до Трампа з закликом уладнати торговельну суперечку з КНР

Понад 600 американських компаній звернулися до Трампа з закликом уладнати торговельну суперечку з КНР 14.06.2019

Торговельний конфлікт між двома найбільшими світовими економіками завдає значних збитків споживачам та економіці США в цілому, йдеться в спільному зверненні американських компаній до Дональда Трампа.
США запровадять штрафні мита на товари з ЄС на 11 мільярдів доларів

США запровадять штрафні мита на товари з ЄС на 11 мільярдів доларів 09.04.2019

Субсидії Євросоюзу для Airbus негативно вплинули на США, тому Вашингтон запровадить штрафні тарифи на європейські товари на загальну суму 11 мільярдів доларів, заявив американський президент Дональд Трамп.
Хто не встиг? В Україні завершився пільговий період розмитнення євроблях

Хто не встиг? В Україні завершився пільговий період розмитнення "євроблях" 23.02.2019

Українська влада не продовжила пільговий період на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Що це означає для власників "євроблях", які не встигли зареєструвати свої авто в Україні?
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