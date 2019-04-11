 Меркель обіцяє подальшу підтримку Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меркель обіцяє подальшу підтримку Україні

Після зустрічі з українським президентом Петром Порошенком канцлерка Німеччини Анґела Меркель висловила сподівання, що другий тур українських виборів буде чесним, а також - закликала далі боротися з корупцією.

Петро Порошенко та Анґела Меркель

Петро Порошенко та Анґела Меркель

Німеччина розраховує на чесний і відкритий другий тур виборів президента України. Про це заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час спільної прес-конференції після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у п'ятницю, 12 квітня, у Берліні, повідомляє агенція dpa.

Канцлерка додала, що Німеччина налаштована на надання допомоги Україні для її розвитку незалежно від того, хто стане наступним українським президентом. "Незалежно від результату виборів я хочу сказати, що ми будемо працювати на позитивний розвиток в Україні", - запевнила Меркель, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Канцлерка наголосила, що під час трансформаційних процесів минулих років український народ проявив багато мужності. Але на цьому шляху, за її словами, ще багато роботи, зокрема у боротьбі з корупцією.

Крім того, очільниця німецького уряду заявила, що вимагає звільнення 24 українських моряків, які перебувають під арештом у Росії. "Я ще раз вимагаю звільнення цих солдатів", - цитує Меркель агенція AFP. Також вона закликала забезпечити вільне проходження кораблів в Азовському морі.

DW.COM

Чинний президент України Петро Порошенко зустрінеться з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у Берліні. Вони поговорять про двосторонні відносини і політичну ситуацію в Україні. (05.04.2019)

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський 12 квітня зустрінуться з французьким лідером Еммануелем Макроном. Того ж дня чинний президент України також відвідає канцлерку ФРН Анґелу Меркель. (10.04.2019)

Канцлерка наголосила, що ФРН і надалі підтримуватиме Україну. За її словами, насамперед це стосується територіальної цілісності держави. Вона також зазначила, що вважає за необхідне продовжити зустрічі в "нормандському форматі" після президентських виборів в Україні. "Я вважаю, що "нормандський формат" себе виправдав… Я гадаю, що його треба продовжити", - додала Меркель. У свою чергу Петро Порошенко заявив, що, в разі перемоги на президентських виборах, готовий одразу ініціювати зустріч в "нормандському форматі".

Також він заявив, що режим припинення вогню на Донбасі повинен набрати чинності 18 квітня. "Під час сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, воно має набути чинності 18 квітня за умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації", - наголосив український президент. Порошенко також заявив про суттєве погіршення прав людини в анексованому Росією Криму.

Відповідаючи на запитання щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", Петро Порошенко заявив, що Україна запропонувала німецьким компаніям участь в управлінні українською ГТС в обмін на відмову Німеччини від участі в проекті. "Наші переговори з Німеччиною в цій сфері тривають", - додав він. Крім того, Порошенко заявив, що Берлін вирішив виділити додаткові 85 мільйонів євро на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні.

Нагадаємо, цього ж дня у Порошенка запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, також у п'ятницю з французьким лідером має зустрітися кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Дивитись відео 04:55

Борди Порошенка і "Слуга народу": як у Комітеті виборців з нечесною рекламою борються - #LocalHeroes (11.04.2019)

 

Аудіо й відео до теми

Борди Порошенка і "Слуга народу": як у Комітеті виборців з нечесною рекламою борються - #LocalHeroes (11.04.2019)  

Також за темою

Wahlen in der Ukraine Poroschenko und Putin

Коментар: Навіщо Порошенко тягне Путіна у другий тур виборів в Україні 11.04.2019

Порошенко поставив знак рівності між Зеленським і Путіним. Виборців поставили перед вибором: голосуйте за чинного президента, інакше в Україну прийде Росія, вважає Сергій Руденко.

Порошенко і Зеленський в Європі: підтримка чи прощальне рандеву? (12.04.2019) 12.04.2019

Візит Петра Порошенка до Анґели Меркель здивували німецьких оглядачів, хоча Берлін і заявляє, що підтримує не конкретного кандидата, а загалом Україну. Водночас в Парижі Еммануель Макрон познайомився з Володимиром Зеленським.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Meseberg

Візит Порошенка до Меркель: Берлін не за Зеленського? 12.04.2019

12 квітня президент України Петро Порошенко зустрінеться з Анґелою Меркель. DW розбиралася, чи можна вважати цей візит спробою Берліна допомогти одному з кандидатів у президенти України.

Реклама

Докладно

Сирійський генерал Хафтар останні роки кілька разів відвідав Москву

Лівія - нова Сирія для Росії?

Чутки про те, що лівійський генерал Халіфа Хафтар має підтримку Кремля ширяться.  

Плавуча сонячна електростанція в японському Інамі

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Експериментальна плавуча фотоелектростанція у Литві може допомогти вирішити просторові проблеми у невеликих країнах.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  