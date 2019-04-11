Меркель обіцяє подальшу підтримку Україні

Німеччина розраховує на чесний і відкритий другий тур виборів президента України. Про це заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час спільної прес-конференції після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у п'ятницю, 12 квітня, у Берліні, повідомляє агенція dpa.

Канцлерка додала, що Німеччина налаштована на надання допомоги Україні для її розвитку незалежно від того, хто стане наступним українським президентом. "Незалежно від результату виборів я хочу сказати, що ми будемо працювати на позитивний розвиток в Україні", - запевнила Меркель, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Канцлерка наголосила, що під час трансформаційних процесів минулих років український народ проявив багато мужності. Але на цьому шляху, за її словами, ще багато роботи, зокрема у боротьбі з корупцією.

Крім того, очільниця німецького уряду заявила, що вимагає звільнення 24 українських моряків, які перебувають під арештом у Росії. "Я ще раз вимагаю звільнення цих солдатів", - цитує Меркель агенція AFP. Також вона закликала забезпечити вільне проходження кораблів в Азовському морі.

Канцлерка наголосила, що ФРН і надалі підтримуватиме Україну. За її словами, насамперед це стосується територіальної цілісності держави. Вона також зазначила, що вважає за необхідне продовжити зустрічі в "нормандському форматі" після президентських виборів в Україні. "Я вважаю, що "нормандський формат" себе виправдав… Я гадаю, що його треба продовжити", - додала Меркель. У свою чергу Петро Порошенко заявив, що, в разі перемоги на президентських виборах, готовий одразу ініціювати зустріч в "нормандському форматі".

Також він заявив, що режим припинення вогню на Донбасі повинен набрати чинності 18 квітня. "Під час сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, воно має набути чинності 18 квітня за умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації", - наголосив український президент. Порошенко також заявив про суттєве погіршення прав людини в анексованому Росією Криму.

Відповідаючи на запитання щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", Петро Порошенко заявив, що Україна запропонувала німецьким компаніям участь в управлінні українською ГТС в обмін на відмову Німеччини від участі в проекті. "Наші переговори з Німеччиною в цій сфері тривають", - додав він. Крім того, Порошенко заявив, що Берлін вирішив виділити додаткові 85 мільйонів євро на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні.

Нагадаємо, цього ж дня у Порошенка запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, також у п'ятницю з французьким лідером має зустрітися кандидат у президенти України Володимир Зеленський.