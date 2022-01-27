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Меджліс

Меджліс кримськотатарського народу - представницький орган кримських татар.

Меджліс кримськотатарського народу є представницьким органом кримських татар. За своєю структурою він нагадує парламент. Після анексії Криму Росією Меджліс та його члени зазнають репресій: самопроголошена "прокурор" Республіки Крим призупинила діяльність Меджлісу та заборонила в'їзд до Криму голові Меджлісу Рефатові Чубарову. В липні 2014 року Меджліс ухвалив рішення відкликати своїх представників з органів виконавчої влади Криму, який перебуває під російською окупацією.

Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі

Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі 27.01.2022

Меджліс та Сенат Казахстану ухвалили скасування довічного головування першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану (АНК).

Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат

Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат 23.09.2021

Адвокат заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова заявив, що в анексованому Криму його підзахисному нині закидають вчинення "диверсії в складі організованої групи". Йому загрожує до 20 років в'язниці.
Арешти в Криму: ЄС поки не застосовуватиме новий санкційний механізм

Арешти в Криму: ЄС поки не застосовуватиме новий санкційний механізм 10.09.2021

Застосування санкційного механізму ЄС за порушення прав людини у світі проти російської влади через арешти в анексованому Криму поки що малоймовірне, заявив представник Єврокомісії.
Верховна Рада засудила репресії проти кримських татар у Криму

Верховна Рада засудила репресії проти кримських татар у Криму 10.09.2021

Верховна Рада України вимагає від РФ негайно звільнити затриманих на анескованому півострові кримських татар та закликала світову спільноту засудити нову хвилю репресій у Криму.
Російська ФСБ стверджує, що затримала Джелялова за підрив газопроводу

Російська ФСБ стверджує, що затримала Джелялова за підрив газопроводу 07.09.2021

Російська ФСБ запевняє, що затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова пов'язане з підривом газопроводу в Криму.
Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру

Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру 05.09.2021

Затриманого в анексованому Росією Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова підозрюють в диверсії. Йому загрожує ув'язнення від 12 до 15 років.
Україна вимагає звільнення п'ятьох кримських татар, затриманих 3-4 вересня

Україна вимагає звільнення п'ятьох кримських татар, затриманих 3-4 вересня 04.09.2021

МЗС України вимагає від російської влади негайно звільнити затриманих п'ятьох кримчан, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, та закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію.
У Криму провели обшук у заступника голови Меджлісу

У Криму провели обшук у заступника голови Меджлісу 04.09.2021

У першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в Криму відбувся обшук. Його самого вивезли в невідомому напрямку.
Київ вимагає від Москви припинити репресії у Криму

Київ вимагає від Москви припинити репресії у Криму 26.06.2021

У День кримськотатарського прапора Київ вимагає від Москви припинити репресії щодо кримських татар і відновити діяльність Меджлісу в анексованому Криму.
У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова

У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова 01.06.2021

Верховний суд анексованого РФ Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатрського народу Рефата Чубарова до шести років ув'язнення. Чубаров назвав вирок нікчемним.
Анексія Криму: ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини

Анексія Криму: ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини 18.05.2020

У роковини депортації кримських татар у Європейському Союзі закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму та заявили про невизнання анексії півострова.
В ООН закликали Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу

В ООН закликали Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу 29.09.2019

Москва повинна зняти заборону Меджлісу, заявляють в ООН. Міжнародний суд ООН постановив ще 2017 року, що РФ повинна утриматися від заборони Меджлісу, однак Москва проігнорувала це рішення.
Україна проти Росії у Міжнародному суді ООН: що треба знати

Україна проти Росії у Міжнародному суді ООН: що треба знати 03.06.2019

Позов України до Росії у Міжнародному суді ООН розглядають уже понад два роки. Головні факти судової тяганини - в огляді DW.
Меджліс закликав ООН визнати депортацію кримських татар геноцидом

Меджліс закликав ООН визнати депортацію кримських татар геноцидом 18.05.2019

Представник України в ООН передав генсеку організації офіційну заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати геноцидом депортацію кримських татар 1944 року.
В анексованому Криму з початку року зафіксовано десятки обшуків і арештів

В анексованому Криму з початку року зафіксовано десятки обшуків і арештів 07.05.2019

За даними правозахисників, у першому кварталі 2019 року було зафіксовано 45 обшуків, 52 затримання та 97 арештів, а жертвами переслідування правоохоронців переважно є кримські татари.
Адвокатка: Арешти кримських татар - це удар по руху Кримська солідарність

Адвокатка: Арешти кримських татар - це удар по руху "Кримська солідарність" 29.03.2019

Арешти кримських татар правозахисники називають наймасштабнішими репресіями з часу анексії українського півострова Росією. Адвокатка одного з них Ліля Гемеджи розповіла про причини та обставини арештів у інтерв'ю DW.
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