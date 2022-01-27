Меджліс кримськотатарського народу - представницький орган кримських татар.

Меджліс кримськотатарського народу є представницьким органом кримських татар. За своєю структурою він нагадує парламент. Після анексії Криму Росією Меджліс та його члени зазнають репресій: самопроголошена "прокурор" Республіки Крим призупинила діяльність Меджлісу та заборонила в'їзд до Криму голові Меджлісу Рефатові Чубарову. В липні 2014 року Меджліс ухвалив рішення відкликати своїх представників з органів виконавчої влади Криму, який перебуває під російською окупацією.