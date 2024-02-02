Чубаров розкритикував ухвалу Міжнародного суду ООН по Криму

Росія, окрилена рішенням Міжнародного суду ООН щодо Криму, буде ще сильніше "вичавлювати корінний народ з півострова", переконаний голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров піддав різкій критиці рішення Міжнародного суду ООН щодо Криму.

"Росія сприймає це як індульгенцію для посилення репресій, переслідувань кримських татар, усього кримськотатарського народу. Вони будуть ще сильніше вичавлювати корінний народ із півострова", - сказав Чубаров у п'ятницю, 2 лютого, в ефірі національного телемарафону.

На його переконання, РФ спробує використати це рішення суду на інших міжнародних платформах, що можна буде спостерігати найближчим часом.

"Цим рішенням вони намагатимуться оскаржувати попередні резолюції Генеральної асамблеї ООН. Зрозуміло, у них нічого не вийде, але все одно це дасть росіянам підстави для затягування розгляду питань на міжнародних майданчиках", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Чубарова.

Суд відкинув більшість претензій України до РФ

31 січня Міжнародний суд ООН відкинув більшість претензій України до Росії, що стосувалися застосування міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У позові йшлося, що Росія провадила політику дискримінації щодо українців і кримських татар, зокрема, забороняла діяльність Меджлісу. Також у позові згадувалися задокументовані випадки зникнення, убивств, проведення незаконних обшуків та затримання людей в окупованому Криму.