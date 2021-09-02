Матч "Шахтаря" й "Шерифа" у Лізі чемпіонів: двобій клубів з конфліктних територій

У першому матчі групи D Ліги чемпіонів футбольний клуб з України вперше в історії турніру зустрінеться з командою із сусідньої Молдови. Але коли ввечері середи, 15 вересня, перед матчем тираспольського "Шерифа" з донецьким "Шахтарем" залунає гімн Ліги чемпіонів, він одночасно заглушатиме два конфлікти - один заморожений, а другий активний, - про які в Європі часто забувають.

Щодо "Шахтаря", то його ситуація більш-менш добре відома європейським шанувальникам футболу: клуб - чемпіон України, грав у екзилі на стадіонах у Львові, Харкові, а тепер і в столиці Києві відтоді, як у 2014 році східноукраїнське місто-мільйонник Донецьк опинилося на підконтрольній проросійським сепаратистам території Донбасу.

Значно менш відомі дебютанти - тираспольський ФК "Шериф", що став першим в історії представником Республіки Молдова в Лізі чемпіонів. Але хоч УЄФА, власне, як і вся міжнародна спільнота, офіційно вважають місто Тирасполь частиною Молдови, його жителі наполягають на тому, що їхнє місто - столиця Придністров'я.

Величезне досягнення

Придністров'я - це вузенька смужка території завдовжки 400 кілометрів, що простяглася з півночі на південь між річкою Дністер і східним кордоном Молдови з Україною. Це - самопроголошене та невизнане на міжнародному рівні державне утворення з населенням у 450 тисяч осіб.

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З моменту проголошення незалежності від Молдови в 1990 році, а потім короткої, але кровопролитної війни в 1992 році, триває перемир'я. Відтоді Придністров'я живе ізольовано з власним урядом, прапором, армією, валютою і поштовою службою.

А тепер, після того, як тираспольський "Шериф" на відбірковому етапі обіграв белградський футбольний клуб "Црвена звезда" (2:1 за підсумком двох матчів) і "Динамо" Загреб (3:0), у Придністров'я з'явилася ще й своя футбольна команда в Лізі чемпіонів.

"Я ніколи не вірив, що молдовський футбол коли-небудь матиме команду у груповому етапі Ліги чемпіонів", - говорить Гавріл Балінт, володар Кубка європейських чемпіонів у складі бухарестського "Стяуа" в 1986 році, який тренував тираспольський "Шериф" протягом одного сезону в 2002-03 роках. "Але вони довели свою спроможність (грати в Лізі чемпіонів. - Ред.) у чотирьох дуже важких (відбіркових. - Ред.) матчах. Це величезне досягнення", - додає Балінт.

Імперія ТОВ "Шериф"

Це - досягнення не тільки для нинішнього тренера Юрія Вернидуба, який сам родом із сусідньої України, та гравців клубу, але, як і все решта, що відбувається в Придністров'ї, це досягнення для ТОВ "Шериф" - тіньової корпорації, що домінує майже над усіма сферами життя в цій квазідержаві.

Точну інформацію про "Шериф" отримати складно. Заснована колишніми агентами радянських спецслужб - за даними німецької газети Die Zeit - Віктором Гушаном і Іллею Казмали в червні 1993 року, компанія володіє мережею супермаркетів, автозаправними станціями, будівельними компаніями, готелями, мережею мобільного зв'язку, пекарнями, лікеро-горілчаним заводом, теле- і радіоканалами в регіоні, а також підтримує тісні зв'язки з керівною політичною партією "Оновлення", що має більшість у парламенті з 2005 року.

"Шериф - це центральний інститут в країні", - пояснює Сабіна фон Левіс (Dr. Sabine von Löwis) з Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS) у Берліні, яка проводила власне дослідження в Придністров'ї. "Вони не просто фінансують футбольний клуб, вони фактично контролюють країну економічно і політично", - додає вона.

А з 1997 року - і в спорті. ФК "Шериф", спочатку був заснований як ФК "Тирас Тирасполь", а потім перейменований і ребрендований. Відтоді він 19 разів ставав переможцем Чемпіонату Молдови й виборов десять кубків країни. Крім того, придністровський клуб чотири рази брав участь у Лізі Європи, а нині є першим "молдовським" клубом, що вийшов в груповий етап Ліги чемпіонів.

Тираспольський "Шериф" під час матчу з ФК "Тоттенхем Хотспур" в Лізі Європи, 2013 рік

Стадіон "Шериф", відкритий у 2002 році, у Тирасполі, є найсучаснішим стадіоном не тільки в Придністров'ї, а й у всій Молдові. Дійшло до того, що на цьому полі регулярно проводить свої домашні матчі національна збірна Молдови, тобто в регіоні, що фактично відокремився від країни й не контролюється урядом у Кишиневі.

"Усе ще відчувалися комуністичні флюїди"

Гаврило Балінт приїхав у Тирасполь саме тоді, коли почали функціонувати стадіон і прилеглий до нього комплекс, тож у нього залишилися приємні спогади про рік перебування в Тирасполі - принаймні, у футбольному плані.

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"Мій досвід перебування в ФК "Шериф" був позитивним. Тренувальна база була украй доброю, умови дуже хороші - шість тренувальних полів і три стадіони", - розповідає він DW. "Я мав великий офіс з усім обладнанням, необхідним для аналізу ігор та підготовки команди. Ми створили сильну команду завдяки поєднанню вдалих трансферів і залученню деяких талантів з молодіжної команди", - пояснив тренер.

Його попередник, румун Міхай Стойчіта, був менше вражений і, за чутками, звільнився через те, що засновник і власник "Шерифа" Гушан звільнив двох гравців без згоди тренера.

Балінт, однак, добре відгукується про Гушана, запевняючи: "Він дуже розумна людина. Я зустрічався з ним щотижня після матчів, щоб проаналізувати ігри та обговорити будь-які проблеми. Він запрошував мене на обід, і у нас були чудові стосунки. Він любив, щоб люди говорили з ним безпосередньо, розповідали йому все, що у них на думці".

"Інші люди навколо нього в клубі не були такими балакучими, у них все ще відчувалися комуністичні флюїди. Вони були дуже скромними людьми й не говорили погано про своїх начальників".

Назад у СРСР

У Придністров'ї вкрай поволі поривають з минулим. За часів Радянського Союзу регіон мав велике промислове значення для Москви, оскільки він має вигідне розташування - всього за 100 кілометрів від чорноморського порту Одеса і лежить на річці Дністер, тож тут російська мова стала панівною.

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Радянська спадщина зберігається і відчувається навіть у 2021 році. Адже близько 60 відсотків економіки регіону контролюється компанією "Шериф" - тобто державою - і близько 1,5 тисячі російських військовослужбовців розміщені в регіоні як гарант режиму припинення вогню, що триває з 1992 року.

"Безсумнівно, є тісні політичні зв'язки з Росією, як у сфері освіти, так і багатьох галузях економіки", - визнає експертка фон Левіс. "Але багато молодих людей також орієнтовані на Європу, тож буде цікаво подивитися, як це буде розвиватися в майбутньому і який політичний ефект це може мати", - резюмує вона.

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25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Розділена Молдова 25 років тому внаслідок збройного конфлікту Молдова була розділена надвоє, а своєрідним кордоном стала річка Дністер. На сході країни, на лівому березі Дністра, виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка", яка орієнтується на Росію. Дістатися з Молдови до будь-якого населеного пункту Придністров'я можна лише через адміністративний кордон.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Пропускний пункт на придністровській митниці Бендери - друге завбільшки місто невизнаної "Придністровської республіки". Розташоване воно на правому березі Дністра, але перебуває під юрисдикцією Тирасполя. Раніше доїхати з Кишинева до Бендер можна було за 40 хвилин. Тепер же є небезпека застрягнути на придністровській митниці. Перед нею пост миротворців, де служать молдовські, придністровські та російські військові.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Варницький анклав Село Варниця лежить на березі Дністра. Воно знаходиться у межах міста Бендери, але адміністративно належить до Аненій-Нойського району правобережної Молдови. 25 років тому, під час збройного конфлікту між берегами Дністра, його жителі підтримували Кишинів, відмовившись стати частиною невизнаного Придністров'я. На фото - меморіал у Варниці, що вшановує пам'ять загиблих односельців.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Вулиця імені Карла XII Варниці є що запропонувати історикам. Можливо, це єдине у світі село, де є вулиця імені шведського короля Карла XII. Після поразки під Полтавою 1709 року він утік сюди від армії Петра I. У 1711-1713 роках там, де зараз розкинулися городи варницьких селян, виросли королівська резиденція та поселення, яке назвали Новий Стокгольм. 1993 року в Варниці знайшли рештки королівської канцелярії.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні З допомогою Євросоюзу У найближчому майбутньому на території колишньої королівської резиденції відкриють музей Карла XII. Проект за фінансової підтримки Євросоюзу та Швеції ініціювала шведська неурядова організація зі складною для вимови назвою Nordiskkulturochhistoryformedling. Приєдналася і місцева жіноча організація, яку очолює Вероніка Штефан.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Скарб Мазепи На вулиці Карла XII є пам'ятний знак на місці смерті українського гетьмана Івана Мазепи, який утік сюди від російської армії разом зі шведським королем. За легендою, тікаючи, Мазепа зумів захопити з собою дві діжки золота і кілька мішків срібла. Частина потонула у Дніпрі, але щось, як кажуть історики, потрапило у Варницю. Мазепа помер у тутешньому сільському будинку 22 вересня 1709 року.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Вулиця на кордоні Цю вулицю Варниці жителі розташованих навпроти будинків називають по-різному. Одні вважають, що живуть на вулиці Ніколае Йорга, а інші стверджують, що на Борисівській. Це тому, що бік вулиці з непарними номерами належить до молдовської Варниці, а з парними - до придністровських Бендер. Через це виникає чимало проблем, наприклад, у бізнесменів, які хочуть зареєструвати тут підприємство.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Місцеві реалії Нашим гідом по Варниці став голова місцевої ради Георгій Лупу. Він розповів, що деякі жителі одержують придністровські пенсії з російськими доплатами, оскільки працювали на підприємствах у Бендерах. Співробітники ж варницьких підприємств отримують зарплату в молдовських леях, а послуги ЖКГ оплачують російськими рублями. Співвідношення між леєм і рублем 3:1 на користь придністровської валюти.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Танк у гаражі Георгій привіз нас на колишню військову базу 14-тої російської армії. На закинутій базі є чимало цікавого. Наприклад, у одному з гаражів стоїть справжній танк. Щоправда, сфотографувати його не вдалося, оскільки господаря не було. Він - один з місцевих жителів, який придбав на цій території ділянку землі разом із закинутим поржавілим обладнанням. Залишилася тут і вартова вишка.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Бендери тоді й зараз Щоб потрапити з Варниці до Бендер, треба проїхати через митницю й одержати міграційну карту. У червні 1992 року тут точилися запеклі бої за міст через Дністер. У них загинуло більше тисячі людей. Сьогодні місто живе звичайним життям і відрізняється від інших молдовських міст хіба що великою кількістю пам'ятників війни.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Бендерська фортеця Квитки до Бендерської фортеці, головної пам'ятки міста, можна придбати за молдовські леї. Збудована турками у XVI столітті фортифікація тільки нещодавно відкрилася для екскурсій. У радянські часи тут дислокувалася ракетна бригада 14-ї російської армії та понтонно-мостовий полк. Нині упритул до фортеці прилягає військова частина армії невизнаної "Придністровської республіки".

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Той самий Мюнхгаузен Перед входом до фортеці стоїть гарматне ядро, на якому той самий Мюнхгаузен злітав поглянути на позиції супротивника, що ховався за стінами цитаделі. І ядро, і пам'ятник літературному герою встановлені тут не просто так. Прототип повісті Рудольфа Еріха Распе - Карл Фрідріх Єронім барон фон Мюнхгаузен - дійсно 1737 року брав участь у штурмі Бендерської фортеці російськими військами.

25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні Міст, що роз'єднує З оглядового майданчика Бендерської фортеці видно міст через Дністер. За ним на протилежному боці - Тирасполь, столиця невизнаної "республіки". Усі 25 років, що минули після збройних сутичок, міст не з'єднує, а радше роз'єднує береги. Після завершення конфлікту влітку 1992 року почався процес перемовин з його урегулювання і статусу Придністровського регіону. Він триває досі. Автор: Юлія Семенова

