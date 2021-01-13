Майк Пенс - 48-й віце-президент США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майк Пенс".

Республіканець Майк Пенс перебував на посаді заступника президента США Дональда Трампа з 2017 до 2021 року. За освітою Пенс є юристом. З 2001 до 2013 року він був членом Палати представників США від Республіканської партії. Під час голосувань він продемонстрував себе противником абортів та рівноправ'я ЛГБТ. З 2013 до 2017 року працював на посаді губернатора Індіани. Майк Пенс походить з католицької родини. Однак згодом прийняв євангельське християнство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.