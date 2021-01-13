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Майк Пенс

Майк Пенс - 48-й віце-президент США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майк Пенс".

Республіканець Майк Пенс перебував на посаді заступника президента США Дональда Трампа з 2017 до 2021 року. За освітою Пенс є юристом. З 2001 до 2013 року він був членом Палати представників США від Республіканської партії. Під час голосувань він продемонстрував себе противником абортів та рівноправ'я ЛГБТ. З 2013 до 2017 року працював на посаді губернатора Індіани. Майк Пенс походить з католицької родини. Однак згодом прийняв євангельське християнство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа

Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа 13.01.2021

Майк Пенс стверджує, що усунення Дональда Трампа за лічені дні до закінчення його повноважень президента не буде "в найкращих інтересах нашої нації".
Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа

Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа 12.01.2021

Чому американські демократи прагнуть встигнути з імпічментом Трампа за кілька днів до закінчення терміну його повноважень? Які привілеї може втратити Трамп? Про це - у матеріалі DW.
До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа

До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа 11.01.2021

До Палати представників подано резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа. У документі йдеться про "підбурювання до заколоту".
Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа

Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа 11.01.2021

У Палаті представників Конгресу США вимагатимуть від віце-президента Майка Пенса змістити главу держави Дональда Трампа. Інакше законодавці самі розпочнуть процедуру імпічменту, заявила Ненсі Пелосі.
У США схвалили вакцину виробництва компанії Moderna

У США схвалили вакцину виробництва компанії Moderna 18.12.2020

Розподіл вакцини від коронавірусу від компанії Moderna почнеться негайно, пообіцяв Дональд Трамп. Компанія може почати надавати вакцини вже з наступного тижня.

Дебати в США: Пенс і Харріс посперечалися щодо коронавірусу

Дебати в США: Пенс і Харріс посперечалися щодо коронавірусу 08.10.2020

На дебатах кандидатів у віцепрезиденти США Майка Пенса і Камали Харріс головною темою була політика уряду щодо коронавірусу.
Білий дім: У Дональда Трампа легкі симптоми COVID-19

Білий дім: У Дональда Трампа легкі симптоми COVID-19 02.10.2020

Президент США Дональд Трамп має "легкі симптоми" коронавірусної хвороби, стверджує керівник апарату Білого дому. Він висловив оптимізм, що Трампу вдасться швидко одужати.
Дональда Трампа висунули кандидатом у президенти США від республіканців

Дональда Трампа висунули кандидатом у президенти США від республіканців 24.08.2020

Делегати з'їзду Республіканської партії проголосували за висунення Дональда Трампа кандидатом на посаду президента США. Майка Пенса висунули кандидатом у віцепрезиденти.
У Білому домі запровадили обов'язкове носіння масок, але не для всіх

У Білому домі запровадили обов'язкове носіння масок, але не для всіх 12.05.2020

Відтепер співробітники та відвідувачі західного крила Білого дому, де розташовані офіси президента США, зобов'язані носити захисні маски. Сам Дональд Трамп, швидше за все, маску не носитиме.
Трамп не інфікований коронавірусом - лікар президента США

Трамп не інфікований коронавірусом - лікар президента США 15.03.2020

За словами особистого лікаря Дональда Трампа, результати аналізу президента США на інфікування коронавірусом виявилися негативними.
21 випадок коронавірусу виявили на борту круїзного лайнера у США

21 випадок коронавірусу виявили на борту круїзного лайнера у США 07.03.2020

На круїзному лайнері Grand Princess біля узбережжя Каліфорнії виявили 21 випадок коронавірусу. Всього на ньому перебувають 3500 пасажирів та члени екіпажу.
Світові фармкомпанії об'єдналися для пошуку вакцини від коронавірусу

Світові фармкомпанії об'єдналися для пошуку вакцини від коронавірусу 03.03.2020

Провідні компанії світової фармацевтичної індустрії домовились співпрацювати у пошуках вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. На зустрічі представників компаній був присутній віцепрезидент США.
У США ухвалили торговельну угоду з Мексикою і Канадою

У США ухвалили торговельну угоду з Мексикою і Канадою 20.12.2019

Палата представників США підтримала переглянуту торговельну угоду із Мексикою та Канадою USMCA, яка замінить попередню угоду про вільну торгівлю NAFTA.
Туреччина не бачить необхідності продовжувати наступ у Сирії

Туреччина не бачить необхідності продовжувати наступ у Сирії 23.10.2019

У міністерстві оборони Туреччини заявили, що наразі потреби у "новій операції" проти курдів у Сирії немає.
Пенс переконав Ердогана призупинити наступ у Сирії

Пенс переконав Ердогана призупинити наступ у Сирії 17.10.2019

Після зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара заявила про призупинення наступу в Сирії.

Трамп погрожує Ердогану руйнівними санкціями, якщо він не домовиться з Пенсом

Трамп погрожує Ердогану руйнівними санкціями, якщо він не домовиться з Пенсом 16.10.2019

Президент США Дональд Трамп розраховує, що зустріч Майка Пенса і Реджепа Таїпа Ердогана буде успішною. Інакше він погрожує Анкарі новими санкціями через наступ у Сирії.

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