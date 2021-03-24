 Маас виступив проти зупинки будівництва ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021

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Новини

Маас виступив проти зупинки будівництва "Північного потоку-2"

Відмова від будівництва газопроводу "Північний потік-2" може призвести до посилення напруження на кордоні Росії та України, вважає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Гайко Маас

Гайко Маас (фото з архіву)

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) не бачить на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні підстав для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Відмова від проєкту не обов'язково призведе до зміни поведінки Москви та деескалації напруження в регіоні, заявив очільник зовнішньополітичного відомства в програмі Tagesthemen в ефірі телеканалу ARD в середу, 14 квітня. При цьому Маас додав, що вважає, що радше станеться навпаки.

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Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що  Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України. У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

Суперечливий "Північний потік-2"

Раніше міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) запропонувала узалежнити можливе використання газопроводу "Північний потік-2", у разі завершення його будівництва, "від поведінки Росії". Таку ідею очільниця німецького оборонного відомства озвучила 13 квітня під час візиту до Берліна міністра оборони США Ллойда Остіна. При цьому Крамп-Карренбауер зауважила, що "можна також ставити собі питання" і про мораторій на добудову практично завершеного газогону.

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Тема добудови "Північного потоку-2" є однією з найбільш дражливих у німецько-американських відносинах. Вашингтон намагається зупинити добудову газогону шляхом санкцій щодо залучених до проєкту компаній. У підсумку введення газопроводу в експлуатацію відкладають, а Москва обіцяє добудувати "Північний потік-2" власними силами. Не змінилося у Вашингтоні ставлення до газогону і зі зміною адміністрації.

Натомість уряд у Берліні стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.  Утім, на тлі спрямованих проти Заходу дій Москви заяви щодо необхідності призупинити реалізацію проєкту лунали останніми роками також і від німецьких політиків, що належать до партій урядової коаліції.

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