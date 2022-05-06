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Література

Помер український письменник Сергій Дяченко

Помер український письменник Сергій Дяченко 06.05.2022

77-річний письменник-фантаст Сергій Дяченко помер у США, повідомила його дружина.

Українська письменниця Таня Малярчук отримала літературну премію у Німеччині

Українська письменниця Таня Малярчук отримала літературну премію у Німеччині 01.05.2022

Малярчук отримала премію за книгу "Синій кит пам'яті", у якій письменниця ставить "екзистенційні питання щодо власної ідентичності" та ідентичності України.

Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів

Ганна Улюра: Книжки про війну, або Коли бракує слів 15.03.2022

"Звикайте до думки, що ви - генерація бабусь, які будуть розказувати про війну", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури 14.03.2022

Українця номінувала Польська академія наук. "Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Жадана", - йдеться у заяві академії.

"Борітеся - поборете!" - до дня народження Тараса Шевченка (09.03.2022) 09.03.2022

З нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка співробітники DW різних національностей прочитали уривок з поеми "Кавказ" українською мовою.
Помер літературознавець і дисидент Іван Дзюба

Помер літературознавець і дисидент Іван Дзюба 22.02.2022

На 91 році життя не стало Героя України, літературознавця, дисидента та автора десятків публікацій та книг Івана Дзюби.

Світлана Алексієвич: Шлях до свободи в Білорусі ще довгий

Світлана Алексієвич: Шлях до свободи в Білорусі ще довгий 06.01.2022

Нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич розповіла DW про нову книжку, як пережила протести в Білорусі та чим займається, живучи в Берліні.
Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту 20.12.2021

"Як нас визначають наші таємниці, коли ми мусимо утаювати щось нереально красиве - любов до іншої людини?" - Ганна Улюра, спеціально для DW.

Таня Малярчук: Чому ви не пишете про Голодомор?

Таня Малярчук: Чому ви не пишете про Голодомор? 26.11.2021

"Я перечитала безліч спогадів, і всі вони мовчать приблизно про те саме. Ніхто не сказав, ЩО пережив насправді, але обов'язково сказав, що не хотів би пережити це знову", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем

Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем 15.11.2021

"Щодо української квір-прози склалася доста дивна ситуація: її немає, але вона дратує", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Лауреатом Букерівської премії став письменник з ПАР Деймон Галгут

Лауреатом Букерівської премії став письменник з ПАР Деймон Галгут 04.11.2021

Букерівську премію 2021 присуджено письменнику з Південно-Африканської Республіки Деймону Галгуту. Його роман "Обіцянка" описує проблеми часів апартеїду у ПАР.
Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні

Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні 07.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з літератури танзанійському письменнику з Великобританії Абдулразаку Гурні.
Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку в Україні

Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку в Україні 14.09.2021

В Україні вийшла невеличка поетична збірка, яка просто не має права залишитись непоміченою. Сергій Жадан переклав вірші Бертольта Брехта.

Меридіан у Чернівцях - це наша гра!

"Меридіан" у Чернівцях - це наша гра! 04.09.2021

Літературний фестиваль зробив ставку на атмосферу Чернівців і не помилився. Про родзинки і цікавинки 12-го фестивалю Meridian Czernowitz, який нині триває у буковинській метрополії, пише критикиня Ганна Улюра.
Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики

Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики 26.07.2021

Арсен Аваков так довго очолював МВС, що уявити його в іншій ролі важко. А втім, колишній міністр завжди був багатогранною особою. DW нагадує про широке коло його інтересів.
Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину

Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину 22.07.2021

Українська проза, видана у 2001-2021 роках, місцем дії якої є Німеччина. Як змінились сюжети за 20 років?
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