Література

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77-річний письменник-фантаст Сергій Дяченко помер у США, повідомила його дружина.
Малярчук отримала премію за книгу "Синій кит пам'яті", у якій письменниця ставить "екзистенційні питання щодо власної ідентичності" та ідентичності України.
"Звикайте до думки, що ви - генерація бабусь, які будуть розказувати про війну", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Українця номінувала Польська академія наук. "Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Жадана", - йдеться у заяві академії.
З нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка співробітники DW різних національностей прочитали уривок з поеми "Кавказ" українською мовою.
На 91 році життя не стало Героя України, літературознавця, дисидента та автора десятків публікацій та книг Івана Дзюби.
Нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич розповіла DW про нову книжку, як пережила протести в Білорусі та чим займається, живучи в Берліні.
"Як нас визначають наші таємниці, коли ми мусимо утаювати щось нереально красиве - любов до іншої людини?" - Ганна Улюра, спеціально для DW.
"Я перечитала безліч спогадів, і всі вони мовчать приблизно про те саме. Ніхто не сказав, ЩО пережив насправді, але обов'язково сказав, що не хотів би пережити це знову", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
"Щодо української квір-прози склалася доста дивна ситуація: її немає, але вона дратує", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Букерівську премію 2021 присуджено письменнику з Південно-Африканської Республіки Деймону Галгуту. Його роман "Обіцянка" описує проблеми часів апартеїду у ПАР.
Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з літератури танзанійському письменнику з Великобританії Абдулразаку Гурні.
В Україні вийшла невеличка поетична збірка, яка просто не має права залишитись непоміченою. Сергій Жадан переклав вірші Бертольта Брехта.
Літературний фестиваль зробив ставку на атмосферу Чернівців і не помилився. Про родзинки і цікавинки 12-го фестивалю Meridian Czernowitz, який нині триває у буковинській метрополії, пише критикиня Ганна Улюра.
Арсен Аваков так довго очолював МВС, що уявити його в іншій ролі важко. А втім, колишній міністр завжди був багатогранною особою. DW нагадує про широке коло його інтересів.
Українська проза, видана у 2001-2021 роках, місцем дії якої є Німеччина. Як змінились сюжети за 20 років?
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