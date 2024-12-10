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ІсторіяНімеччина

Як брати Ґрімм змінили історію шоколаду в Європі

Павло Мильников | Валерій Сааков
10 грудня 2024 р.

Вважається, що твердий шоколад до Європи приніс нідерландець ван Гаутен 1828 року. Але листи братів Ґрімм показують, що збирачі казок ласували шоколадними кульками вже на початку XIX століття.

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Шоколадні кульки
Брати Ґрімм любили поласувати шоколадомФото: Foodcollection/picture alliance

Культурологиня Андреа Ліннебах-Веґнер (Andrea Linnebach-Wegner) з університету Касселя стверджує, що виявила найранішу в Німеччині згадку про їстівний шоколад у листуванні знаменитих дослідників німецької народної культури - братів Якоба і Вільгельма Ґрімм (Jacob Grimm, Wilhelm Grimm) з їхніми родичами.

Тітка братів Ґрімм Генрієтте Циммер (Henriette Zimmer) натрапила на шоколадні кульки в Готі - одному з найстаріших міст Німеччини, пояснює культурологиня. У курфюрстві Гессен Циммер була камеристкою при дворі й після окупації Касселя Наполеоном 1806 року втекла в Готу разом зі своєю господинею. Місцевий придворний кондитер - а Гота на той час була столицею герцогства Саксен-Гота-Альтенбург - мабуть, експериментував із твердим шоколадом.

Приємний шоколадний подарунок

Тітоньці, напевно, так сподобалися незвичайні ласощі, що в лютому 1812 року вона відправила з кур'єром частину солодощів племінникам до Касселя і вказала в листі, що посилає їм "Chocolade Kügelgen", "шоколадні кульки". У листі-відповіді від 7 березня 1812-го Вільгельм Ґрімм подякував родичці за "приємний шоколадний подарунок" і додав, що не виходить на прогулянку, не взявши кілька штук із собою. У червні 1812 року тітка знову надіслала племінникам шоколад, цього разу порадивши ласувати ним за робочим столом.

Шоколадні цукерки та миска з розтопленим шоколадом
Сьогодні шоколадні цукерки - улюблені ласощі дітлахів і дорослихФото: Norman Krauß/Shotshop/picture alliance

В університеті Касселя цей лист називають "культурологічною сенсацією". Досі появу твердого шоколаду в Європі пов'язували з нідерландським хіміком Конрадом Йоганнесом ван Гаутеном. Йому приписують винахід 1828 року методу отримання какао-масла зі смажених какао-бобів за допомогою пресу, причому у пресі залишався порошок какао. Доти шоколад був відомий багатіям і знаті лише в рідкому вигляді, а тепер вони могли не тільки посмакувати чашкою гарячого й солодкого напою.

Генрієтті Циммер вдалося знайти в Готі навіть рецепт ранніх шоколадних цукерок, які в наші дні відомі як праліне, переконує культурологиня Ліннебах-Веґнер. А один із місцевих виробників шоколаду настільки надихнувся старовинним рецептом, що хоче створити власні шоколадні "кульки Грімм".

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