Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Брати Грімм

Брати Грімм - німецькі мовознавці Якоб та Вільгельм Грімм. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "брати Грімм".

Німецькі мовознавці Якоб Грімм (1785–1863) та Вільгельм Грімм (1786–1859), котрі називали себе братами Грімм, відомі передусім збіркою німецьких казок. Крім того, вони розпочали роботу над багатотомним "Німецьким словником". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно

Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно 08.01.2021

Вивчаєте німецьку мову? Тоді вам обов'язково стане в пригоді цей унікальний словник німецької мови! Розповідаємо про видання, що потрапило до Книги рекордів Гіннеса.
Фройденберг: як німецьке місто стало Instagram-сенсацією

Фройденберг: як німецьке місто стало Instagram-сенсацією 22.02.2019

Вчора маленьке містечко, сьогодні - улюблена Instagram-локація. Фото фахверкових будинків Фройденберга приманюють туристів з усього світу. У чому секрет успіху?
Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок і легенд (фотогалерея)

Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок і легенд (фотогалерея) 05.03.2018

Німеччина багата на місця, оспівані в казках та легендах. Від драконів та русалок і до Червоної Шапочки - DW пропонує добірку місць у Німеччині, де мешкали фольклорні та літературні персонажі.

Червона Шапочка - між цнотою та еротикою

Червона Шапочка - між цнотою та еротикою 28.11.2016

Чи справді Червона Шапочка - мала, цнотлива дівчинка? Схоже, лише після братів Ґрімм. До того, бувало, і кокетувала зі звабливим Вовком. DW познайомилася з різними Червоними Шапочками.
Німецький дослідник розгадав загадку Попелюшки

Німецький дослідник розгадав загадку "Попелюшки" 01.07.2016

Німецький дослідинк Гольґер Ергардт встановив, що сюжет для "Попелюшки" братам Ґрімм розповіла немолода мешканка Марбурга Елізабет Шелленберґ.
Персонажі казок Ґрімм заговорили українською з аудіо-диску

Персонажі казок Ґрімм заговорили українською з аудіо-диску 19.12.2012

200 років тому в Німеччині вперше вийшли друком "Попелюшка", "Червоний капелюшок" та "Бременські музики". Нині казки братів Ґрімм видаються в аудіо-форматі українською.