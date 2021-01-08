Брати Грімм - німецькі мовознавці Якоб та Вільгельм Грімм. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "брати Грімм".

Німецькі мовознавці Якоб Грімм (1785–1863) та Вільгельм Грімм (1786–1859), котрі називали себе братами Грімм, відомі передусім збіркою німецьких казок. Крім того, вони розпочали роботу над багатотомним "Німецьким словником". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.