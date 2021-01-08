Німецька дорога казок, або В гостях у Червоних Шапочок

"Жили собі…" - добре знайомий початок багатьох казок. Найвідомішими збирачами казок та легенд у Німеччині були брати Якоб та Вільгельм Грімм. "Червона Шапочка", "Попелюшка", "Білосніжка", "Рапунцель"… Загалом вони записали та опрацювали понад двісті таких історій, перекладених пізніше понад 170 мовами світу.

Світ казок, міфів та легенд

Брати Грімм у гостях у Доротеї Віманн

Туристичний маршрут Німецька дорога казок (Deutsche Märchenstraße) протяжністю 600 кілометрів веде з Ганау до Бремена територією п'яти федеральних земель. На цій гравюрі XIX століття брати Грімм зображені в гостях у Доротеї Віманн. Її розповіді народних переказів стали одним із найважливіших джерел для їхньої збірки "Дитячих та сімейних казок", вперше виданої у 1812 році.

Ганау

Пам'ятник братам Грімм у Ганау, відкритий в 1896 році

Подорож Німецькою дорогою казок починається в гессенському місті Ганау, де народилися Якоб (1785-1863) та Вільгельм Грімм (1786-1859). Цей пам'ятник розташовано в центрі міста на Ринковій площі. У 1989 році копію пам'ятника встановили у парку розваг та відпочинку біля японського міста Обіхіро на острові Хоккайдо.

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Штайнау

Музей братів Грімм у Штайнау

У Штайнау-ан-дер-Штрасе брати Грімм провели дитинство. Їхній батько Філіп Вільгельм Грімм був амтманом - головним чиновником округу Штайнау. Сім'я жила у цьому будинку. Зараз у ньому працює музей, а на площі перед ратушею, де вони часто гралися, в 1985 році було встановлено Казковий фонтан.

Марбург

Вовк і п'ятеро (з семи) козенят у Марбурзі

У Марбурзі брати Грімм відвідували університет, де вивчали юридичні науки. Містом зараз прокладено казковий прогулянковий маршрут - Стежка Гріммів (Grimm-Dich-Pfad). Усього на маршруті - 15 зупинок, серед яких ця інсталяція за мотивами історії про вовка та сімох козенят, а також будинок за адресою Барфюссерштрасе, 35, у якому жили брати Грімм.

Кассель

Перші екземпляри видань із позначками та коментарями братів Грімм

Саме у Касселі брати Грімм записали та опрацювали більшість своїх казок та легенд. Їхній творчості в цьому місті на річці Фульда присвячений музей "Всесвіт братів Грімм" (Grimmwelt). У Касселі Якоб та Вільгельм Грімм провели 30 років свого життя. На чотирьох поверхах експозиції загальною площею 1600 квадратних метрів розміщені також численні прижиттєві видання, малюнки, листи та особисті речі братів-казкарів.

Замок Ганштайн

Руїни замку Ганштайн

Вниз за течією Фульди - там, де вона зливається з Везером, розкинувся лісовий масив Кауфунґер Вальд, в якому відбувається дія багатьох казок братів Грімм. Неподалік знаходяться руїни стародавнього замку Ганштайн, які були, як свідчать легенди, притулком для лицарів-розбійників. До речі, у цьому замку у 2012 році відбувалися зйомки німецького фільму "Лікар: Учень Авіценни" (Der Medicus).

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Замок Людвіґштайн

Замок Людвіґштайн над долиною річки Верра під час заходу сонця

Неподалік знаходиться ще одна середньовічна пам'ятка - замок Людвігштайн, збудований у 1415 році. На початку минулого століття увагу на нього звернули засновники молодіжної групи "Вандерфоґель" ("Перелітні пташки"), яка започаткувала однойменний культурно-освітній та туристичний рух. Вони відновили замок. Нині у ньому працює молодіжна турбаза.

Гессіш-Ліхтенау

Ілюстрація 1960-х років до казки "Пані Метелиця" ("Frau Holle")

У місті Гессіш-Ліхтенау можна відвідати музей "Пані Метелиці" - "Фрау Голле" (Holleum - Frau Holle-Museum), розташований у Старій ратуші. Згідно з легендою, записаною братами Грімм, коли вона витрушує свою перину, у всьому білому світі йде сніг.

Ґеттінґен

"Гусяча пастушка" у Ґеттінґені

Перша письмова згадка про Ґеттінґен датована 953 роком. Брати Грімм були професорами місцевого університету, однак у 1837 році втратили посади через ліберальні погляди. Один із символів міста - бронзова фігурка "Гусячої пастушки", яку цілують тутешні аспіранти після складання іспитів. "Гусяча пастушка" навіть вважається дівчиною, яку найчастіше у світі цілують.

Сабабурґ

Замок Сабабурґ на гравюрі Маттеуса Меріана Старшого (1593-1650)

Замок "Сплячої красуні" - Сабабурґ був закладений у 1334 році. У ХІХ столітті в народі його почали вважати казковим замком братів Грімм. Розташований серед лісового масиву Райнгардсвальд між Касселем та Ґеттінґеном.

Гамельн

Учасники вуличного спектаклю у Гамельні

Нижньосаксонське місто Гамельн - місце подій всесвітньо відомої казки про Гамельнського щуролова. У центрі збереглося багато будівель у стилі Везерського ренесансу. З середини травня до середини вересня у місті проходить казковий фестиваль з вуличними виставами у неділі.

Альсфельд

Червона Шапочка і вовк на ілюстрації 1920-х років

Особливу роль у житті Альсфельда відіграє Червона Шапочка. Тут стверджують, що брати Грімм, працюючи над казкою, вбрали свою героїню у традиційний місцевий костюм - "Швельмер трахт". На гостей міста чекають фахверкові будинки, які прекрасно збереглися, ратуша у стилі пізньої готики, а також Будинок-музей казок.

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Бремен

Пам'ятник Бременським музикантам на Ринковій площі у Бремені

Бремен та Бременські музиканти давно стали нерозлучною компанією. Казка вчить нас, що разом ми сильніші. Брати Грімм записали цю історію на початку ХІХ століття. Сьогодні у Бремені можна знайти багато пам'яток знаменитій четвірці - віслюку, собаці, кішці та півню. Найвідоміший із них встановили у 1951 році на площі перед ратушею.