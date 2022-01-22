Ліва партія Німеччини („Лівi“)

Ліва партія - політична партія в Німеччині.

Ліва партія виникла 2007 року внаслідок об'єднання Виборчої ініціативи за соціальну справедливість (ВІСС) та Партії демократичного соціалізму (ПДС). ВІСС був молодим осколком, який відокремився від Соціал-демократичної партії Німеччини. А ПДС - це правонаступники східнонімецьких комуністів, а саме Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Їм досі закидають кадрову та ідеологічну спорідненість з режимом "штазі". Ліва партія, як правило, таврує соціальні негаразди й бачить себе представником "маленької людини". Вона також намагається набирати бали на радикальному пацифізмові.