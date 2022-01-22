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Ліва партія Німеччини („Лівi“)

Ліва партія - політична партія в Німеччині.

Ліва партія виникла 2007 року внаслідок об'єднання Виборчої ініціативи за соціальну справедливість (ВІСС) та Партії демократичного соціалізму (ПДС). ВІСС був молодим осколком, який відокремився від Соціал-демократичної партії Німеччини. А ПДС - це правонаступники східнонімецьких комуністів, а саме Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Їм досі закидають кадрову та ідеологічну спорідненість з режимом "штазі". Ліва партія, як правило, таврує соціальні негаразди й бачить себе представником "маленької людини". Вона також намагається набирати бали на радикальному пацифізмові.

ФРН прийняла понад 9300 афганців, які претендують на захист

ФРН прийняла понад 9300 афганців, які претендують на захист 22.01.2022

Загалом Берлін видав згоду на прийом 20 тисяч жителів Афганістану, які співпрацювали з Німеччиною, повідомили в МЗС ФРН.

Соціал-демократи перемогли на виборах до Бундестагу

Соціал-демократи перемогли на виборах до Бундестагу 27.09.2021

На виборах до Бундестагу перемогла СДПН, набравши 25,7 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС отримав 24,1 відсотка голосів, свідчать офіційні попередні результати.
За кого голосують громадяни Німеччини з міграційним корінням

За кого голосують громадяни Німеччини з міграційним корінням 16.09.2021

Багато вихідців з України, які постійно мешкають у Німеччині, але не мають німецького паспорта, не зможуть взяти участь у виборах до Бундестагу 26 вересня. А за кого голосують ті, хто має німецьке громадянство?
За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро

За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро 29.08.2021

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО, а також Алжир, Єгипет і Катар.
Вибори в Німеччині: як колишній біженець балотується до Бундестагу

Вибори в Німеччині: як колишній біженець балотується до Бундестагу 27.08.2021

Десять років тому він утік з Ірану. Тепер балотується до Бундестагу від Лівої партії. Спортсмен має шанс стати першим колишнім біженцем у німецькому парламенті.
Депутати Бундестагу задекларували 53 мільйони додаткової зарплати - дослідження

Депутати Бундестагу задекларували 53 мільйони додаткової зарплати - дослідження 10.07.2021

У нинішньому скликанні найактивніше за межами парламенту працювали депутати від Вільної демократичної партії, а також від блоку ХДС/ХСС. Загалом же з 2017 року депутати задекларували 53 мільйони євро вторинних доходів.

Бундесвер пішов з Афганістану. Як оцінюють підсумки місії в ФРН

Бундесвер пішов з Афганістану. Як оцінюють підсумки місії в ФРН 30.06.2021

Присутність німецьких військових в Афганістані обійшлася Берліну в 18 мільярдів євро і коштувала життя 59 військовослужбовцям. Депутати Бундестагу оцінюють результати місії вкрай суперечливо.
Шведський парламент висловив недовіру прем'єр-міністру Левену

Шведський парламент висловив недовіру прем'єр-міністру Левену 21.06.2021

Шведський парламент висловив недовіру прем'єр-міністру країни Стефану Левену. Тепер він має або піти у відставку, або оголосити дострокові вибори.
Німецька Ліва партія ухвалила передвиборчу програму

Німецька Ліва партія ухвалила передвиборчу програму 20.06.2021

Збільшення мінімальної зарплати та пенсії за рахунок вищого оподаткування бізнесу і багатих - з такими вимогами ліві йдуть на вибори до Бундестагу. У зовнішній полтиці ліві виступають, зокрема, за розпуск НАТО.
Посол України у ФРН закинув німецьким лівим фальсифікацію історії

Посол України у ФРН закинув німецьким лівим фальсифікацію історії 20.05.2021

У заклику Лівої партії укласти новий договір про дружбу з Росією не згадані інші ексреспубліки СРСР, що втратили мільйони жителів у Другій світовій війні, обурився Андрій Мельник.
Німецькі Ліві обрали лідерів списку на виборах до Бундестагу

Німецькі Ліві обрали лідерів списку на виборах до Бундестагу 10.05.2021

Правління Лівої партії Німеччини визначилося з верхівкою передвиборчого списку, з яким політична сила боротиметься за місця у Бундестазі цієї осені.
За 30 років майже 4 мільйони німців переїхали зі сходу на захід ФРН

За 30 років майже 4 мільйони німців переїхали зі сходу на захід ФРН 28.03.2021

Головною причиною відтоку населення зі східних федеральних земель є менш сприятливі умови життя, вважає депутатка Бундестагу від "Лівої партії" Забіне Циммерман, яка є авторкою відповідного запиту до МВС Німеччини.
Співголовами Лівої партії Німеччини вперше стануть дві жінки

Співголовами Лівої партії Німеччини вперше стануть дві жінки 27.02.2021

На онлайн-з'їзді Лівої партії Німеччини новими співголовами обрано Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніґ-Вельзов. Вони назвали пріоритетами своєї програми боротьбу проти соціальної нерівності.
Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео)

Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021)

Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини

Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини 22.02.2021

Звіт про зв'язки німецьких неонацистів з ультраправими в Україні уряд ФРН надав на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. Відповідь депутатів розчарувала.
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