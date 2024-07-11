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ПолітикаУкраїна

МЗС України розкрило причини висилки депутата Бундестагу

Степан Смишляєв
11 липня 2024 р.

Заборону в'їзду Зьорену Пельману пояснили "системним виправданням збройної агресії РФ". Сам німецький політик називає свою позицію "антивоєнною".

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Депутат Бундестагу від німецької Лівої партії Зьорен Пельман
Зьорен Пельман (у центрі)Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Депутату німецького Бундестагу від Лівої партії Зьорену Пельману (Sören Pellmann) заборонили в'їзд в Україну "у зв'язку з системним виправданням збройної агресії РФ проти України та запереченням права нашої держави на збройний захист".

Про це у четвер, 11 липня, повідомило видання "Європейська правда" з посиланням на коментар міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Там зауважили, що відповідне рішення було ухвалене за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) та з погодження МЗС.

"Україна, як і будь-яка суверенна держава, має право вирішувати, кого пускати чи не пускати на свою територію. Тим паче, коли йдеться про тих, хто заперечує право нашої держави на самозахист від російської військової агресії та підтримує агресора у намаганні її знищити", - наголосили в міністерстві.

Пельман називає свою позицію "антивоєнною"

У МЗС не навели конкретних прикладів висловлювань Пельмана, які б свідчили про виправдання агресії РФ. Утім, як зауважує німецьке видання Spiegel, він поширював російську пропаганду навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сам Пельман після того, як його і двох його помічників зупинили у Львові та видворили в Польщу, назвав причиною відмови у в'їзді свою антивоєнну позицію - заклики до припинення вогню, переговорів про мир і відмови від постачання військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ).

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