Берлін з'ясовує, чому Україна видворила депутата Бундестагу

Берлін з'ясовує, чому Україна видворила депутата Бундестагу10 липня 2024 р.
Міністерство закордонних справ Німеччини "з усією серйозністю" ставиться до факту відмови депутату Бундестагу від Лівої партії Зьорену Пельману (Sören Pellmann) у в'їзді в Україну та намагається з'ясувати подробиці, заявив у в Берліні в середу, 10 липня, офіційний представник міністерства закордонних справ (МЗС) ФРН Крістіан Ваґнер (Christian Wagner).
Раніше німецькі ЗМІ із посиланням на групу Лівої партії в Бундестазі написали, що Пельмана та двох його асистентів зупинили на вокзалі у Львові, де "безпідставно протримали понад дві години", після чого вислали до Польщі.
"Я в жаху та в люті", - прокоментував сам Пельман, який став депутатом німецького парламенту в 2017 році.
Антивоєнна позиція Пельмана
За словами речника МЗС Німеччини, щойно Пельману вдалося зв'язатися з німецьким посольством у Києві та повідомити про проблему при паспортному контролі, дипломати відразу ж звернулися до української влади, проте це не допомогло. Депутату відмовили у в'їзді в Україну.
Пельман стверджує, що українські прикордонники не повідомили, чому йому не можна в'їхати. Сам він вважає причиною відмови свою антивоєнну позицію - заклики до припинення вогню, переговорів про мир і відмови від постачання військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ).
Офіційних роз'яснень від МЗС України поки що не було. Німецькі колеги прагнуть з'ясувати юридичні підстави для відмови Пельману у в'їзді, розповів Ваґнер. Водночас він зазначив, що кожна країна має право самостійно вирішувати, кого пускати на свою територію, а кого - ні, не зважаючи на наявність в іноземця дипломатичного паспорта.