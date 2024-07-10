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ПолітикаНімеччина

Берлін з'ясовує, чому Україна видворила депутата Бундестагу

Володимир Єсіпов
10 липня 2024 р.

З України вислали німецького парламентаря Зьорена Пельмана. МЗС ФРН дізнається, чому. Сам він підозрює, що через його антивоєнну позицію.

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Зерен Пельман (у центрі) на демонстрації лівих сил у Лейпцигу
Зьорен Пельман (у центрі)Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Міністерство закордонних справ Німеччини "з усією серйозністю" ставиться до факту відмови депутату Бундестагу від Лівої партії Зьорену Пельману (Sören Pellmann) у в'їзді в Україну та намагається з'ясувати подробиці, заявив у в Берліні в середу, 10 липня, офіційний представник міністерства закордонних справ (МЗС) ФРН Крістіан Ваґнер (Christian Wagner).

Раніше німецькі ЗМІ із посиланням на групу Лівої партії в Бундестазі написали, що Пельмана та двох його асистентів зупинили на вокзалі у Львові, де "безпідставно протримали понад дві години", після чого вислали до Польщі.

"Я в жаху та в люті", - прокоментував сам Пельман, який став депутатом німецького парламенту в 2017 році.

Антивоєнна позиція Пельмана

За словами речника МЗС Німеччини, щойно Пельману вдалося зв'язатися з німецьким посольством у Києві та повідомити про проблему при паспортному контролі, дипломати відразу ж звернулися до української влади, проте це не допомогло. Депутату відмовили у в'їзді в Україну.

Пельман стверджує, що українські прикордонники не повідомили, чому йому не можна в'їхати. Сам він вважає причиною відмови свою антивоєнну позицію - заклики до припинення вогню, переговорів про мир і відмови від постачання військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ).

Офіційних роз'яснень від МЗС України поки що не було. Німецькі колеги прагнуть з'ясувати юридичні підстави для відмови Пельману у в'їзді, розповів Ваґнер. Водночас він зазначив, що кожна країна має право самостійно вирішувати, кого пускати на свою територію, а кого - ні, не зважаючи на наявність в іноземця дипломатичного паспорта.

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