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За словами міністра транспорту Лівану Алі Хаміє, біля берегів Триполі потонув човен з мігрантами, 45 із приблизно 60 людей вдалося врятувати.
Держкомпанія EDL припинила подачу енергії після спроб протестувальників потрапити на одну із розподільних станцій. Жителі Лівану незадоволені перебоями в електропостачанні, пов'язані з нестачею палива.
Невідомі відкрили вогонь під час демонстрації, учасники якої вимагали звільнити головного слідчого у справі про вибух в порту Бейрута в серпні 2020 року. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро осіб.
За добу після повного блекауту енергомережа Лівану повернулася до нормальної роботи. Військові передали на електростанції "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" 6 мільйонів літрів палива.
Через зупинку двох найбільших електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" блекаут може тривати кілька днів.
Євросоюз викреслив з цього списку США, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Північну Македонію. У ньому залишаються 18 країн і територій, серед яких й Україна.
У ліванській провінції Аккар внаслідок вибуху паливного резервуара загинули щонайменше 20 людей, 79 поранені. Причини вибуху поки невідомі.
Як повідомляє армія Ізраїлю, з ліванського боку напередодні була здійснена ракетна атака, ізраїльські винищуващі завдали ударів у відповідь. Бейрут закидає Ізраїлю провокації.
У річницю спустошливого вибуху в порту Бейрута президент Франції Еммануель Макрон анонсував 100 мільйонів євро допомоги для Лівану. Берлін пообіцяв надати 40 мільйонів євро. Ліван роками переживає тяжку економічну кризу.
Економічна криза в Лівані набуває катастрофічних масштабів. В.о. прем'єр-міністра Лівану Хасан Діаб виступив із терміновим закликом до міжнародної спільноти врятувати країну.
Міністерство внутрішніх справ ФРН заборонило три об'єднання, що збирали пожертви для допомоги терористичному угрупованню "Хезболла". По всій країні проводяться обшуки.
Північ Ізраїлю обстріляли ракетами з території Лівану. При цьому не припиняються ракетні атаки з Сектора Гази.
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За запитом генпрокурора Лівану розшукуються колишній капітан і власник судна, що привезло в порт Бейрута вантаж нітрату амонію, а також португалець, який оглядав вантаж.
Експрем'єра Лівану та трьох членів його кабінету обвинувачують у "злочинній недбалості, що призвела до трагедії та людських жертв".
Президент Лівану попросив колишнього прем'єра Саада Харірі знову очолити і сформувати новий уряд країни. Харірі пішов у відставку минулого року на тлі тривалих протестів у Лівані.
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