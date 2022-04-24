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Ліван

Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану

Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану 24.04.2022

За словами міністра транспорту Лівану Алі Хаміє, біля берегів Триполі потонув човен з мігрантами, 45 із приблизно 60 людей вдалося врятувати.
Ліван повністю залишився без електрики

Ліван повністю залишився без електрики 09.01.2022

Держкомпанія EDL припинила подачу енергії після спроб протестувальників потрапити на одну із розподільних станцій. Жителі Лівану незадоволені перебоями в електропостачанні, пов'язані з нестачею палива.
Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих

Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих 14.10.2021

Невідомі відкрили вогонь під час демонстрації, учасники якої вимагали звільнити головного слідчого у справі про вибух в порту Бейрута в серпні 2020 року. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро осіб.
У Лівані відновили електропостачання

У Лівані відновили електропостачання 10.10.2021

За добу після повного блекауту енергомережа Лівану повернулася до нормальної роботи. Військові передали на електростанції "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" 6 мільйонів літрів палива.
Країна в темряві: у Лівані повністю відсутнє електропостачання

Країна в темряві: у Лівані повністю відсутнє електропостачання 09.10.2021

Через зупинку двох найбільших електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" блекаут може тривати кілька днів.
ЄС оновив список країн, жителям яких полегшено в'їзд

ЄС оновив список країн, жителям яких полегшено в'їзд 30.08.2021

Євросоюз викреслив з цього списку США, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Північну Македонію. У ньому залишаються 18 країн і територій, серед яких й Україна.

Вибух паливного резервуара в Лівані: десятки загиблих

Вибух паливного резервуара в Лівані: десятки загиблих 15.08.2021

У ліванській провінції Аккар внаслідок вибуху паливного резервуара загинули щонайменше 20 людей, 79 поранені. Причини вибуху поки невідомі.
Ізраїль атакував цілі в Лівані після ракетної атаки

Ізраїль атакував цілі в Лівані після ракетної атаки 05.08.2021

Як повідомляє армія Ізраїлю, з ліванського боку напередодні була здійснена ракетна атака, ізраїльські винищуващі завдали ударів у відповідь. Бейрут закидає Ізраїлю провокації.
Франція та Німеччина нададуть масштабну допомогу Лівану

Франція та Німеччина нададуть масштабну допомогу Лівану 04.08.2021

У річницю спустошливого вибуху в порту Бейрута президент Франції Еммануель Макрон анонсував 100 мільйонів євро допомоги для Лівану. Берлін пообіцяв надати 40 мільйонів євро. Ліван роками переживає тяжку економічну кризу.
Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу

Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу 06.07.2021

Економічна криза в Лівані набуває катастрофічних масштабів. В.о. прем'єр-міністра Лівану Хасан Діаб виступив із терміновим закликом до міжнародної спільноти врятувати країну.
У Німеччині за допомогу Хезболлі заборонили три організації

У Німеччині за допомогу "Хезболлі" заборонили три організації 19.05.2021

Міністерство внутрішніх справ ФРН заборонило три об'єднання, що збирали пожертви для допомоги терористичному угрупованню "Хезболла". По всій країні проводяться обшуки.
Ракетні атаки на Ізраїль з Сектора Гази та Лівану тривають

Ракетні атаки на Ізраїль з Сектора Гази та Лівану тривають 18.05.2021

Північ Ізраїлю обстріляли ракетами з території Лівану. При цьому не припиняються ракетні атаки з Сектора Гази.

Фітнес-тренерка у 88 років?.. Це реально! (23.02.2021) 23.02.2021

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Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті

Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті 12.01.2021

За запитом генпрокурора Лівану розшукуються колишній капітан і власник судна, що привезло в порт Бейрута вантаж нітрату амонію, а також португалець, який оглядав вантаж.
Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану

Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану 10.12.2020

Експрем'єра Лівану та трьох членів його кабінету обвинувачують у "злочинній недбалості, що призвела до трагедії та людських жертв".

Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи в країні

Експрем'єр Лівану Харірі знову очолив уряд на тлі кризи в країні 22.10.2020

Президент Лівану попросив колишнього прем'єра Саада Харірі знову очолити і сформувати новий уряд країни. Харірі пішов у відставку минулого року на тлі тривалих протестів у Лівані.
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