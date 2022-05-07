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Львів

Львів - місто в західній Україні, обласний центр.

Львів - місто обласного значення в західній Україні, адміністративний центр Львівської області. У Львові проживає майже 730 тисяч осіб. За кількістю населення Львів займає в Україні сьоме місце.

Війна та материнство: українки передчасно стають мамами через стрес (07.05.2022) 07.05.2022

Вагітні українські жінки та породіллі у сховищах - такі світлини побачив увесь світ. Багатьом українкам доводиться народжувати не лише у непридатних для пологів умовах, а й раніше призначеного терміну.
ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби

ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби 04.05.2022

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 4 травня.
Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни 04.05.2022

Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається - у матеріалі DW.
Освідчення Україні

Освідчення Україні 03.05.2022

Українка Наталя Власенко перед війною працювала гідом в Одесі, а зараз евакуює людей з Херсону. Вона розповідає, чому так любить свою країну.
Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями

Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями 30.04.2022

Коли голлівудська зірка і посолка ООН перебувала на залізничному вокзалі Львова, у місті пролунала сирена повітряної тривоги, тож їй довелося швидко шукати найближче бомбосховище.

Герої евакуації: як працює "Укрзалізниця" під час війни (29.04.2022) 29.04.2022

Залізничну інфраструктуру України постійно обстрілюють. Однак, за словами працівників "Укрзалізниці", майже ніхто з персоналу не покинув робоче місце. DW зустріла провідників, які невпинно працюють уже два місяці війни.

Прихисток під час війни: як Україна покращує житлові умови переселенців

Прихисток під час війни: як Україна покращує житлові умови переселенців 28.04.2022

Через повномасштабну війну Росії проти України мільйони людей залишили свої домівки. Як їх забезпечують житлом - у матеріалі DW.
На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих

На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих 18.04.2022

54-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події понеділка, 18 квітня.
Зеленський: Україна має визначитись щодо ОРДЛО й Криму

Зеленський: Україна має визначитись щодо ОРДЛО й Криму 16.04.2022

Завершився 52-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями суботи, 16 квітня.
Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст 13.04.2022

"Як ховатися за скляною стіною будинку, якщо до нього підійдуть озброєні російські солдати?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.

У Львові облаштовують контейнерне містчеко для переселенців (08.04.2022) 08.04.2022

У Львові почали облаштовувати нове житло для переселенців - контейнерні будиночки. Перші вже з'явилися в одному з парків міста. Згодом мобільні містечка встановлять у різних локаціях міста. Так Львів планує забезпечити житлом принаймні на теплу пору року тисячі людей, які прибули із зон бойових дій.

Українські учасники "Євробачення-2022" Kalush Orchestra збиратимуть гроші на підтримку України (02.04.2022) 02.04.2022

Учасники від України на "Євробаченні-2022" Kalush Orchestra виступатимуть у Турині вживу. Нині вони вирушають у турне для збору коштів на підтримку України.

Називайте війну війною: акція присвячена загиблим журналістам (01.04.2022) 01.04.2022

У центрі Львова відбулася акція, покликана розповісти про злочини російських військ проти журналістів. 

Навіщо Росія викрадає українців (30.03.2022) 30.03.2022

Українські активісти й правозахисники підтвердили 46 випадків викрадень мирних людей російськими військовими. Про долю 30 з них досі нічого не відомо. В ООН підтверджують, що викрадення на окупованих РФ територіях стають більш поширеними.
Війна РФ проти України: українські міста просять побратимів з Європи допомогти

Війна РФ проти України: українські міста просять побратимів з Європи допомогти 30.03.2022

Летальна зброя, жорсткі санкції та розрив партнерських відносин з російськими містами - таку допомогу просять від колег з Європи мери українських міст.
Війна очима молоді: Потрібно щось робити і захищати країну

Війна очима молоді: Потрібно щось робити і захищати країну 28.03.2022

Війна Росії проти України вмить докорінно змінила життя української молоді. Багато юнаків і дівчат йдуть до війська, щоб давати відсіч агресору, долучаються до лав тероборони та займаються волонтерством.

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