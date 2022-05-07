У Львові облаштовують контейнерне містчеко для переселенців (08.04.2022)

У Львові почали облаштовувати нове житло для переселенців - контейнерні будиночки. Перші вже з'явилися в одному з парків міста. Згодом мобільні містечка встановлять у різних локаціях міста. Так Львів планує забезпечити житлом принаймні на теплу пору року тисячі людей, які прибули із зон бойових дій.