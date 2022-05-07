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Львів - місто в західній Україні, обласний центр.
Львів - місто обласного значення в західній Україні, адміністративний центр Львівської області. У Львові проживає майже 730 тисяч осіб. За кількістю населення Львів займає в Україні сьоме місце.
У Львові почали облаштовувати нове житло для переселенців - контейнерні будиночки. Перші вже з'явилися в одному з парків міста. Згодом мобільні містечка встановлять у різних локаціях міста. Так Львів планує забезпечити житлом принаймні на теплу пору року тисячі людей, які прибули із зон бойових дій.