Литва відмовилася видати Білорусі Світлану Тихановську

Вільнюс відмовив Мінську у видачі колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. "Прийшли документи, можу офіційно підтвердити про відмову Литви в її видачі. Але в цій відмові немає ніякого мотивування, на підставі чого вони нам відмовили. Правових підстав ми в цьому не побачили", - заявив ввечері у неділю, 11 липня, генпрокурор Білорусі Андрій Швед в ефірі телеканалу "Білорусь-1".

За його словами, Білорусь вживає всіх можливих правових заходів, "щоб злочинці видавалися білоруському правосуддю". "У нас дуже хороші результати в цій роботі з російськими колегами, за що ми їм дуже вдячні. Якщо є правові підстави, такі особи нам видаються в рамках законодавства", - зазначив Швед.

Минулого року Тихановська брала участь в президентських виборах в Білорусі після відмови ЦВК Білорусії зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тихановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеним результатам виборів, Тихановська набрала трохи більше 10 відсотків голосів виборців, посівши друге місце. Згодом їй довелося виїхати з Білорусі. Низка країн визнає її в якості лідера опозиційних сил Білорусі.

На початку квітня Комітет державної безпеки Білорусі включив Тихановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян Білорусі до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності. Верховний суд Білорусі у вівторок, 6 липня, засудив до 14 років позбавлення волі ексглаву "Белгазпромбанку" Віктора Бабарика, який вважається одним з головних опонентів білоруського правителя Олександра Лукашенка.

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Євросоюз 24 червня схвалив нові економічні санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Брюссель, зокрема, заборонив імпортувати з цієї країни нафтопродукти і калійні добрива.

У заяві пресслужби Ради ЄС зазначалося, що Брюссель запровадив нові санкції у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року і подальше затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги".

У МЗС Білорусі 28 червня повідомили, що Мінськ призупиняє участь в ініціативі Європейського Союзу "Східне партнерство". Білорусь також заборонила в'їзд на свою територію "представникам євроструктур і особам з країн Європейського союзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів", і заявила, що продовжить підготовку інших заходів у відповідь, в тому числі економічних.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)