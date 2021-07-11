Литва відмовилася видати Білорусі Світлану Тихановську
Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. За словами генпрокурора Білорусі, правових підстав для цього немає.
Світлана Тихановська
Вільнюс відмовив Мінську у видачі колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. "Прийшли документи, можу офіційно підтвердити про відмову Литви в її видачі. Але в цій відмові немає ніякого мотивування, на підставі чого вони нам відмовили. Правових підстав ми в цьому не побачили", - заявив ввечері у неділю, 11 липня, генпрокурор Білорусі Андрій Швед в ефірі телеканалу "Білорусь-1".
За його словами, Білорусь вживає всіх можливих правових заходів, "щоб злочинці видавалися білоруському правосуддю". "У нас дуже хороші результати в цій роботі з російськими колегами, за що ми їм дуже вдячні. Якщо є правові підстави, такі особи нам видаються в рамках законодавства", - зазначив Швед.
Минулого року Тихановська брала участь в президентських виборах в Білорусі після відмови ЦВК Білорусії зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тихановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеним результатам виборів, Тихановська набрала трохи більше 10 відсотків голосів виборців, посівши друге місце. Згодом їй довелося виїхати з Білорусі. Низка країн визнає її в якості лідера опозиційних сил Білорусі.
На початку квітня Комітет державної безпеки Білорусі включив Тихановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян Білорусі до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності. Верховний суд Білорусі у вівторок, 6 липня, засудив до 14 років позбавлення волі ексглаву "Белгазпромбанку" Віктора Бабарика, який вважається одним з головних опонентів білоруського правителя Олександра Лукашенка.
У заяві пресслужби Ради ЄС зазначалося, що Брюссель запровадив нові санкції у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року і подальше затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги".
У МЗС Білорусі 28 червня повідомили, що Мінськ призупиняє участь в ініціативі Європейського Союзу "Східне партнерство". Білорусь також заборонила в'їзд на свою територію "представникам євроструктур і особам з країн Європейського союзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів", і заявила, що продовжить підготовку інших заходів у відповідь, в тому числі економічних.
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Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)
Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі
Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Вимога протестувальників - відставка Лукашенка
Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Припинити свавілля силовиків
Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Антимайдан" Лукашенка
У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Наказ" провести нові вибори
Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно
Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Протести не лише у Мінську
Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.